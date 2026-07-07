Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradi

·27·Texno
Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradi

Boyqoʻngʻir kosmodromida "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasini uchirishga tayyorgarlik jarayoni yakuniy bosqichga kirdi. 14-iyul sanasiga rejalashtirilgan ushbu missiya Xalqaro kosmik stansiya (XKS) tomon navbatdagi muhim qadam boʻlib, u texnik jihatdan takomillashtirilgan yondashuv sxemasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Roskosmos" mutaxassislari kemaning mualliflik koʻrigini yakunlab, unga bosh himoya qobigʻini oʻrnatishdi. Ushbu qobiq kemani orbitaga olib chiqish jarayonida, yaʼni atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda yuzaga keladigan kuchli aerodinamik va issiqlik bosimidan himoya qilish vazifasini bajaradi. Hozirda yigʻuv-himoya bloki startoldi tekshiruvlariga toʻliq shay holatga keltirilgan.

Tayyorgarlikning soʻnggi bosqichlari

Tayyorgarlik rejasiga koʻra, navbatdagi muhim bosqich kemaning yakuniy "oʻlchov" jarayoni hisoblanadi. Unda "Roskosmos" kosmonavtlari va NASA astronavtlari ishtirok etib, yuklarning joylashuvi hamda bort tizimlarining ishlashini sinovdan oʻtkazishadi. Ushbu jarayon ekipajning koinotdagi xavfsizligi va qulayligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgandan soʻng, kema eltuvchi raketa bilan tutashtiriladi. 14-iyul kuni amalga oshiriladigan start nafaqat texnik aniqligi, balki rekord darajadagi qisqa vaqti bilan ham oʻziga xos boʻlishi kutilmoqda.

Ikki marta aylanish sxemasi va tezkor yetib borish

"Soyuz MS-29" kemasining asosiy ustunligi uning Xalqaro kosmik stansiyaga yetib borish vaqtidir. Rejaga koʻra, kema bor-yoʻgʻi uch soat ichida stansiyaga yetib boradi. Bunga maxsus ishlab chiqilgan ikki marta aylanish (ikki vitokli) sxemasi orqali erishiladi.

Bunday tezkor sxema ekipajning koinot kemasidagi tor sharoitda oʻtkazadigan vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu esa kosmonavtlarning jismoniy holatini saqlash va stansiyadagi asosiy ish faoliyatiga tezroq kirishish imkonini beradi. Odatda bunday missiyalar ancha uzoq davom etishi mumkin edi, biroq zamonaviy navigatsiya texnologiyalari ushbu jarayonni optimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Ushbu parvoz Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodrom — Boyqoʻngʻirdan amalga oshirilayotgani bois, mahalliy va xalqaro ekspertlar eʼtiborida turibdi. Mazkur missiya doirasida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar va koinotdagi hamkorlik loyihalari xalqaro aeronavtika sohasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

KoinotSoyuz MS-29BoyqoʻngʻirRoskosmosNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20Sunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Norm startapi 1,2 milliard dollarlik «yunikorn»ga aylandiBugun, 19:50Avtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiAvtomobil sotishda yangi davr: Bidbus startapi dilerlar oʻrtasida kimoshdi savdosi oʻtkazadiBugun, 19:292GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadi2GIS navigatsiyasida yangi funksiya: Endi haydovchilar «yashil toʻlqin»da harakatlanadiBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi