Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyor: XKSga bor-yoʻgʻi 3 soatda yetib boradi
Boyqoʻngʻir kosmodromida "Soyuz MS-29" boshqariladigan kosmik kemasini uchirishga tayyorgarlik jarayoni yakuniy bosqichga kirdi. 14-iyul sanasiga rejalashtirilgan ushbu missiya Xalqaro kosmik stansiya (XKS) tomon navbatdagi muhim qadam boʻlib, u texnik jihatdan takomillashtirilgan yondashuv sxemasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Roskosmos" mutaxassislari kemaning mualliflik koʻrigini yakunlab, unga bosh himoya qobigʻini oʻrnatishdi. Ushbu qobiq kemani orbitaga olib chiqish jarayonida, yaʼni atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda yuzaga keladigan kuchli aerodinamik va issiqlik bosimidan himoya qilish vazifasini bajaradi. Hozirda yigʻuv-himoya bloki startoldi tekshiruvlariga toʻliq shay holatga keltirilgan.
Tayyorgarlikning soʻnggi bosqichlariTayyorgarlik rejasiga koʻra, navbatdagi muhim bosqich kemaning yakuniy "oʻlchov" jarayoni hisoblanadi. Unda "Roskosmos" kosmonavtlari va NASA astronavtlari ishtirok etib, yuklarning joylashuvi hamda bort tizimlarining ishlashini sinovdan oʻtkazishadi. Ushbu jarayon ekipajning koinotdagi xavfsizligi va qulayligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgandan soʻng, kema eltuvchi raketa bilan tutashtiriladi. 14-iyul kuni amalga oshiriladigan start nafaqat texnik aniqligi, balki rekord darajadagi qisqa vaqti bilan ham oʻziga xos boʻlishi kutilmoqda.
Ikki marta aylanish sxemasi va tezkor yetib borish"Soyuz MS-29" kemasining asosiy ustunligi uning Xalqaro kosmik stansiyaga yetib borish vaqtidir. Rejaga koʻra, kema bor-yoʻgʻi uch soat ichida stansiyaga yetib boradi. Bunga maxsus ishlab chiqilgan ikki marta aylanish (ikki vitokli) sxemasi orqali erishiladi.
Bunday tezkor sxema ekipajning koinot kemasidagi tor sharoitda oʻtkazadigan vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Bu esa kosmonavtlarning jismoniy holatini saqlash va stansiyadagi asosiy ish faoliyatiga tezroq kirishish imkonini beradi. Odatda bunday missiyalar ancha uzoq davom etishi mumkin edi, biroq zamonaviy navigatsiya texnologiyalari ushbu jarayonni optimallashtirishga xizmat qilmoqda.
Ushbu parvoz Oʻzbekiston joylashgan mintaqadagi eng yirik kosmodrom — Boyqoʻngʻirdan amalga oshirilayotgani bois, mahalliy va xalqaro ekspertlar eʼtiborida turibdi. Mazkur missiya doirasida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar va koinotdagi hamkorlik loyihalari xalqaro aeronavtika sohasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…