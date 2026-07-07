ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va yuqori unumdorlik uygʻunligi yangi bosqichga chiqmoqda. ASUS kompaniyasi oʻzining navbatdagi innovatsion mahsuloti — ROG GR70 oʻyin mini-kompyuterini rasman sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma hajmi 3 litrdan ham kam boʻlgan korpusga eng soʻnggi avlod protsessorlari va grafik chiplarini sigʻdira olgani bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ROG GR70 modelining asosiy oʻziga xosligi uning apparat taʼminotida namoyon boʻladi. Qurilmaning eng yuqori konfiguratsiyasi 16 yadroli AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori bilan jihozlangan. Ushbu chip oʻzining katta hajmli kesh-xotirasi tufayli oʻyinlarda va resurs talab qiluvchi vazifalarda mislsiz tezlikni taʼminlaydi. Shuningdek, xaridorlar uchun Ryzen 9 9955HX va Ryzen 9 8940HX protsessorlariga asoslangan nisbatan sodda versiyalar ham taklif etilmoqda.
Grafik imkoniyatlar va sovutish tizimiGrafika masalasida ASUS muhandislari NVIDIA kompaniyasining eng yangi ishlanmalariga tayanishgan. Top-versiyadagi mini-PK GeForce RTX 5070 Laptop video-karta bilan taʼminlangan boʻlsa, nisbatan arzonroq modelga GeForce RTX 5060 Laptop oʻrnatilgan. Bu kabi quvvat hatto eng zamonaviy oʻyinlarni ham tashqi grafik tezlatkichlarsiz, yuqori kadrlarda oʻynash imkonini beradi.
Bunday kuchli komponentlarni kichik hajmdagi korpusda barqaror ushlab turish uchun maxsus sovutish tizimi ishlab chiqilgan. ROG QuietFlow deb nomlangan ushbu texnologiya uchta ventilyator va bir nechta issiqlik oʻtkazuvchi trubkalardan iborat. Tizim nafaqat samarali sovutishni, balki qurilmaning shovqinsiz ishlashini ham kafolatlaydi, bu esa mini-PK foydalanuvchilari uchun juda muhim omil hisoblanadi.
Qurilmaning oʻlchamlari 282,4 × 187,7 × 56,5 mm ni tashkil etadi. Bu deyarli har qanday ish stolida joyni tejash yoki qurilmani sumkada olib yurish imkonini beradi. Shunday kichik oʻlchamga qaramay, kompyuter 330 vatt quvvatga ega tashqi blok orqali energiya bilan taʼminlanadi. Bu esa barcha ichki komponentlarning toʻliq quvvatda ishlashi uchun yetarli resurs yaratadi.
Hozirda sotuvga chiqarilgan ROG GR70 modellari quyidagi xususiyatlarga ega:
- Ryzen 9 9955HX3D va GeForce RTX 5070 Laptop kombinatsiyasi;
- Ryzen 9 8940HX va GeForce RTX 5060 Laptop asosidagi model;
- Windows 11 Home operatsion tizimi oʻrnatilgan holatda.
…