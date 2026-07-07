ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdi

·1·Texno
ASUS ixcham korpusga GeForce RTX 5070 va Ryzen 9 joylagan yangi ROG GR70 mini-PKni taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va yuqori unumdorlik uygʻunligi yangi bosqichga chiqmoqda. ASUS kompaniyasi oʻzining navbatdagi innovatsion mahsuloti — ROG GR70 oʻyin mini-kompyuterini rasman sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma hajmi 3 litrdan ham kam boʻlgan korpusga eng soʻnggi avlod protsessorlari va grafik chiplarini sigʻdira olgani bilan soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ROG GR70 modelining asosiy oʻziga xosligi uning apparat taʼminotida namoyon boʻladi. Qurilmaning eng yuqori konfiguratsiyasi 16 yadroli AMD Ryzen 9 9955HX3D protsessori bilan jihozlangan. Ushbu chip oʻzining katta hajmli kesh-xotirasi tufayli oʻyinlarda va resurs talab qiluvchi vazifalarda mislsiz tezlikni taʼminlaydi. Shuningdek, xaridorlar uchun Ryzen 9 9955HX va Ryzen 9 8940HX protsessorlariga asoslangan nisbatan sodda versiyalar ham taklif etilmoqda.

Grafik imkoniyatlar va sovutish tizimi

Grafika masalasida ASUS muhandislari NVIDIA kompaniyasining eng yangi ishlanmalariga tayanishgan. Top-versiyadagi mini-PK GeForce RTX 5070 Laptop video-karta bilan taʼminlangan boʻlsa, nisbatan arzonroq modelga GeForce RTX 5060 Laptop oʻrnatilgan. Bu kabi quvvat hatto eng zamonaviy oʻyinlarni ham tashqi grafik tezlatkichlarsiz, yuqori kadrlarda oʻynash imkonini beradi.

Bunday kuchli komponentlarni kichik hajmdagi korpusda barqaror ushlab turish uchun maxsus sovutish tizimi ishlab chiqilgan. ROG QuietFlow deb nomlangan ushbu texnologiya uchta ventilyator va bir nechta issiqlik oʻtkazuvchi trubkalardan iborat. Tizim nafaqat samarali sovutishni, balki qurilmaning shovqinsiz ishlashini ham kafolatlaydi, bu esa mini-PK foydalanuvchilari uchun juda muhim omil hisoblanadi.

Qurilmaning oʻlchamlari 282,4 × 187,7 × 56,5 mm ni tashkil etadi. Bu deyarli har qanday ish stolida joyni tejash yoki qurilmani sumkada olib yurish imkonini beradi. Shunday kichik oʻlchamga qaramay, kompyuter 330 vatt quvvatga ega tashqi blok orqali energiya bilan taʼminlanadi. Bu esa barcha ichki komponentlarning toʻliq quvvatda ishlashi uchun yetarli resurs yaratadi.

Hozirda sotuvga chiqarilgan ROG GR70 modellari quyidagi xususiyatlarga ega:

  • Ryzen 9 9955HX3D va GeForce RTX 5070 Laptop kombinatsiyasi;
  • Ryzen 9 8940HX va GeForce RTX 5060 Laptop asosidagi model;
  • Windows 11 Home operatsion tizimi oʻrnatilgan holatda.
Oʻzbekiston bozoridagi geymerlar va professional dizaynerlar uchun ushbu mini-PK anʼanaviy katta keyslarga munosib muqobil boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, hududimizdagi cheklangan ish maydoniga ega ofislar yoki uy studiyalari uchun bunday ixcham va quvvatli yechimlar tobora ommalashib bormoqda.

ASUSROG GR70Mini-PKGeForce RTX 5070Ryzen 9
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Raqamli urush va maʼlumotlar oʻgʻirlanishiBugun, 21:56Anthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiAnthropic kompaniyasi Claude Cowork agentini mobil va veb-platformalarga chiqardiBugun, 21:28Kinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiKinopoisk platformasida anime ishqibozlari uchun maxsus boʻlim ishga tushirildiBugun, 20:55Venchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaVenchur bozorida yangi harakat: Chemistry Ventures ikkinchi fond uchun 500 million dollar toʻplamoqdaBugun, 20:20X platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiX platformasi kreativ mualliflar uchun yangi video tahrirlash vositalarini ishga tushirdiBugun, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanVivo X500 Pro Max: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP kamera bilan jihozlangan flagmanBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi