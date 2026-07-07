Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdi

·24·Dunyo
Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdi

Avstraliyaning Melburn shahrida noodatiy voqea sodir bo‘ldi. Graffiti rassomi 140 metr balandlikdagi Bolte Bridge ko‘prigining minorasiga chiqib, unga ulkan multfilm qushi tasvirini chizgani uchun politsiya tomonidan qo‘lga olindi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, shahar markaziga yaqin joylashgan ko‘prikdan Instagram'da tarqatilgan videolarda erkak minoraning eng yuqori qismida oyoqlarini osiltirgan holda o‘tirgani aks etgan. Keyingi postlarida u Avstraliyada soliqlarni kamaytirishni talab qilgan hamda pastga tushishi uchun unga dron orqali yeryong‘oq yog‘li sendvich (peanut butter sandwich) yetkazib berishni so‘ragan.

Uning ushbu talablari politsiya bilan muzokaralarga sabab bo‘lgan. Natijada ko‘prikning bir harakatlanish yo‘lagi vaqtincha yopilib, ishga ketayotgan haydovchilar harakatida jiddiy tirbandlik yuzaga kelgan.

Viktoriya politsiyasi serjanti vazifasini bajaruvchi Pol Xoganning ma’lum qilishicha, 22 yoshli erkak minoradan pastga tushgach, darhol hibsga olingan.

Baland beton binoning tepasida odam arqon bilan osilib turibdi va devorga graffiti chizmoqda.

«Erkak tashqi devorga aerozol bo‘yoq bilan tasvir chizgan. Hodisa davomida u politsiyaning pastga tushish haqidagi qonuniy talablariga bo‘ysunmagan», dedi u.

Politsiya bayonotiga ko‘ra, voqea joyiga patrul xodimlari, avtomobil yo‘llari politsiyasi, maxsus tezkor javob guruhi, Qidiruv-qutqaruv xizmati hamda Suv politsiyasi kabi bir qator kuch va vositalar jalb qilingan.

Ko‘prikda chizilgan graffiti Melburnda so‘nggi yillarda o‘nlab binolarda paydo bo‘lgan mashhur Pam the Bird qushi tasviriga juda o‘xshash ekani aytilmoqda. Bu ramz hatto shaharning tarixiy Flinders Street temir yo‘l vokzali devorlarida ham paydo bo‘lgan.

Politsiya erkakning oxir-oqibat nima sababdan pastga tushganiga aniqlik kiritmagan. Biroq Instagram sahifasida «Dronni sendvichsiz uchirib kelishga qanday jur’at qilishdi», degan hazilomuz izoh ham qoldirilgan. Bu esa voqeaga ijtimoiy tarmoqlarda yanada katta qiziqish uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaBugun, 22:01Xitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiXitoyda dahshatli tornado: 12-qavatdan erkak divani bilan uchib ketdiBugun, 21:07Ajrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiAjrashgandan keyin taqiladigan «ajralish uzuklari» trendga aylandiBugun, 17:59Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi