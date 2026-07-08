Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqda
"Manchester Siti" klubi joriy yozgi transfer oynasida o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi Riko Lyuisning kelajagi bo‘yicha jiddiy bir qarorga kelishiga to‘g‘ri keladi. 21 yoshli futbolchi yangi mavsum oldidan asosiy tarkibda muntazam o‘ynash kafolatini talab qilmoqda. Biroq "shaharliklar"ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska hech kimga bunday kafolat bera olmasligini ma’lum qilgan. Zamin.uz ushbu transfer tafsilotlari va undagi o‘zbek izi haqida xabar beradi.
Abduqodir Husanov omili va Lyuisning zaxiraga mahkum bo‘lishi
O‘tgan 2025/26 yilgi mavsum oldidan "Manchester Siti"ning o‘ng qanot himoyasida jiddiy muammo yuzaga kelgan edi. O‘sha paytdagi bosh murabbiy Xosep Gvardiola ushbu pozitsiyada uchta futbolchini sinab ko‘rdi: Mateush Nunesh, Abduqodir Husanov va Riko Lyuis.
Ichki raqobatda Riko Lyuis har ikki raqobatchisiga imkoniyatni boy berdi:
Mateush Nunesh hujumkor salohiyati bilan o‘ng qanotning asosiy figurasiga aylandi.
Abduqodir Husanov himoyaviy uslub talab etilgan bahslarda o‘ng qanotni mustahkamladi. Keyinchalik hamyurtimiz o‘zining asl nuqtasi — markaziy himoyaga qaytarilib, jamoa mudofaasining ajralmas qismiga aylandi.
Natijada Riko Lyuis butunlay zaxira o‘yinchisiga aylanib qoldi. U o‘tgan mavsumda kubok bahslarini hisobga olmaganda deyarli maydonga tushmadi, ko‘pincha hatto qaydnomaga ham kiritilmadi.
Mavsum statistikasi: Riko Lyuis 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda atigi 22 ta o‘yinda maydonga tushdi va har bir bahsda o‘rtacha 50,2 daqiqa harakat qildi, xolos.
Yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagani sababli u Angliya terma jamoasining yangi ustozi Tomas Tuxel e’tiboridan chetda qoldi va JCH-2026 qaydnomasiga kiritilmadi. Bu esa futbolchining Manchesterni tark etish istagini yanada kuchaytirdi.
"Everton"dan taklif va 35 millionlik baho
Football Insider jurnalisti Pit O'Rurkning tasdiqlashicha, Liverpulning "Everton" klubi Riko Lyuisni yozgi transfer oynasidagi bosh nishon sifatida ko‘rmoqda. "Irischilar" jamoani tark etgan faxriy himoyachi Sheymus Koulman o‘rniga aynan Lyuisni olib kelmoqchi.
"Manchester Siti" rahbariyati o‘z tarbiyalanuvchisini majburlab sotmoqchi emas, ammo futbolchining o‘zi ketishni istasa, transferga to‘sqinlik qilmaydi. "Shaharliklar" Angliya terma jamoasi a’zosini kamida 35 million funt sterlingga baholamoqda. O‘tgan yozda "Nottingem Forest"ning takliflari rad etilgan bo‘lsa, bu safar vaziyat butunlay boshqacha. Bu mablag‘ "Everton" uchun moliyaviy jihatdan oson bo‘lmasligi mumkin, biroq muzokaralar davom etmoqda.
"Manchester Siti" yangi himoyachi qidirmoqda
Lyuisning ketish ehtimoli fonida "Manchester Siti"ning o‘zi ham o‘ng qanot himoyasini kuchaytirish ustida ishlamoqda. Klub ayni damda quyidagi nomzodlar bilan aloqaga chiqqan:
Nomzod futbolchi
Hozirgi klubi
Maqomi / Transfer omili
Malo Gusto
"Chelsi"
Yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning shaxsiy favoriti
Givayro Rid
"Feyenoord"
Klub skautlari nazoratidagi istiqbolli variant
Agar ushbu transferlardan loaqal bittasi amalga oshsa, Riko Lyuisning "Manchester Siti"da qolib, yetarli o‘yin vaqti olishi umuman imkonsiz bo‘lib qoladi. Shu sababli, joriy yoz futbolchi uchun APLning boshqa kuchli klubiga o‘tish uchun eng qulay fursatdir.
…