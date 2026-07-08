Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqda

·12·Sport
Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqda

"Manchester Siti" klubi joriy yozgi transfer oynasida o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchisi Riko Lyuisning kelajagi bo‘yicha jiddiy bir qarorga kelishiga to‘g‘ri keladi. 21 yoshli futbolchi yangi mavsum oldidan asosiy tarkibda muntazam o‘ynash kafolatini talab qilmoqda. Biroq "shaharliklar"ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska hech kimga bunday kafolat bera olmasligini ma’lum qilgan. Zamin.uz ushbu transfer tafsilotlari va undagi o‘zbek izi haqida xabar beradi.

Abduqodir Husanov omili va Lyuisning zaxiraga mahkum bo‘lishi

O‘tgan 2025/26 yilgi mavsum oldidan "Manchester Siti"ning o‘ng qanot himoyasida jiddiy muammo yuzaga kelgan edi. O‘sha paytdagi bosh murabbiy Xosep Gvardiola ushbu pozitsiyada uchta futbolchini sinab ko‘rdi: Mateush Nunesh, Abduqodir Husanov va Riko Lyuis.

Ichki raqobatda Riko Lyuis har ikki raqobatchisiga imkoniyatni boy berdi:

  • Mateush Nunesh hujumkor salohiyati bilan o‘ng qanotning asosiy figurasiga aylandi.

  • Abduqodir Husanov himoyaviy uslub talab etilgan bahslarda o‘ng qanotni mustahkamladi. Keyinchalik hamyurtimiz o‘zining asl nuqtasi — markaziy himoyaga qaytarilib, jamoa mudofaasining ajralmas qismiga aylandi.

Natijada Riko Lyuis butunlay zaxira o‘yinchisiga aylanib qoldi. U o‘tgan mavsumda kubok bahslarini hisobga olmaganda deyarli maydonga tushmadi, ko‘pincha hatto qaydnomaga ham kiritilmadi.

Mavsum statistikasi: Riko Lyuis 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda atigi 22 ta o‘yinda maydonga tushdi va har bir bahsda o‘rtacha 50,2 daqiqa harakat qildi, xolos.

Yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagani sababli u Angliya terma jamoasining yangi ustozi Tomas Tuxel e’tiboridan chetda qoldi va JCH-2026 qaydnomasiga kiritilmadi. Bu esa futbolchining Manchesterni tark etish istagini yanada kuchaytirdi.

Husanovga raqobatni yutqazgan "Manchester Siti" iqtidori klubdan ketmoqda

"Everton"dan taklif va 35 millionlik baho

Football Insider jurnalisti Pit O'Rurkning tasdiqlashicha, Liverpulning "Everton" klubi Riko Lyuisni yozgi transfer oynasidagi bosh nishon sifatida ko‘rmoqda. "Irischilar" jamoani tark etgan faxriy himoyachi Sheymus Koulman o‘rniga aynan Lyuisni olib kelmoqchi.

"Manchester Siti" rahbariyati o‘z tarbiyalanuvchisini majburlab sotmoqchi emas, ammo futbolchining o‘zi ketishni istasa, transferga to‘sqinlik qilmaydi. "Shaharliklar" Angliya terma jamoasi a’zosini kamida 35 million funt sterlingga baholamoqda. O‘tgan yozda "Nottingem Forest"ning takliflari rad etilgan bo‘lsa, bu safar vaziyat butunlay boshqacha. Bu mablag‘ "Everton" uchun moliyaviy jihatdan oson bo‘lmasligi mumkin, biroq muzokaralar davom etmoqda.

"Manchester Siti" yangi himoyachi qidirmoqda

Lyuisning ketish ehtimoli fonida "Manchester Siti"ning o‘zi ham o‘ng qanot himoyasini kuchaytirish ustida ishlamoqda. Klub ayni damda quyidagi nomzodlar bilan aloqaga chiqqan:

Nomzod futbolchi

Hozirgi klubi

Maqomi / Transfer omili

Malo Gusto

"Chelsi"

Yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning shaxsiy favoriti

Givayro Rid

"Feyenoord"

Klub skautlari nazoratidagi istiqbolli variant

Agar ushbu transferlardan loaqal bittasi amalga oshsa, Riko Lyuisning "Manchester Siti"da qolib, yetarli o‘yin vaqti olishi umuman imkonsiz bo‘lib qoladi. Shu sababli, joriy yoz futbolchi uchun APLning boshqa kuchli klubiga o‘tish uchun eng qulay fursatdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...«Real» Jud Bellingemga yangi shartnoma tayyorlamoqda...Bugun, 18:32Braziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdiBraziliya JCH-2026 dan keyin vatanga bir futbolchi bilan qaytdiBugun, 18:29Voysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanVoysex Shensni daxshatli tan jarohati haqida: Har bir seyvdan soʻng ogʻriq sezamanBugun, 18:13Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Mbappe va Bellingham yangi davrga tayyorBugun, 17:30Alvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAlvaro Arbeloa Angliyada: Fulxem Real Madridning uch nafar iqtidorli futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 17:18«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldi«Dinamo» gvineyalik vingerni o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi