APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladi
Angliya Premer-ligasi yangi mavsumi 1-turida London derbisi katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Fulhem» o‘z maydonida «Chelsi»ni qabul qiladi.
Bu uchrashuv Xabi Alonso va Alvaro Arbeloa uchun APLdagi ilk rasmiy o‘yin bo‘ladi. Qizig‘i, har ikki ispaniyalik mutaxassis avval Madridning «Real» klubi tizimida faoliyat yuritgan.
London derbisi «Kreyven Kottej»da o‘tadi
«Fulhem» va «Chelsi» o‘rtasidagi bahs 24 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.
Uchrashuvga «Kreyven Kottej» stadioni mezbonlik qiladi. Yangi mavsumning ilk turidagi bu derbi nafaqat jamoalar, balki murabbiylar qarama-qarshiligi bilan ham e’tibor markazida bo‘ladi.
Xabi Alonso uchun APLdagi ilk sinov
Xabi Alonso 17 may kuni «Chelsi» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.
Endilikda u Angliya Premer-ligasidagi ilk rasmiy o‘yinini «Fulhem»ga qarshi o‘tkazadi. London derbisidagi natija Alonso uchun yangi bosqichdagi dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi.
Arbeloa ham debyutini «Chelsi»ga qarshi o‘tkazadi
Alvaro Arbeloa 7 iyul kuni «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Uning APLdagi ilk rasmiy o‘yini ham aynan London derbisiga to‘g‘ri kelmoqda. «Fulhem» o‘z maydonida «Chelsi»ni qabul qilishi Arbeloa uchun muxlislar oldida o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘ladi.
Ikkisi ham «Real» maktabidan chiqqan
Uchrashuvning yana bir qiziq jihati — har ikki murabbiyning «Real» tizimi bilan bog‘liqligi.
Xabi Alonso ham, Alvaro Arbeloa ham Madrid klubi muhitida faoliyat yuritgan. Endi esa ular Angliya futbolining eng qizg‘in sahnalaridan birida raqib sifatida to‘qnash keladi.
Yangi APL mavsumi «Fulhem» — «Chelsi» derbisi bilanoq ispaniyalik murabbiylar dueliga guvoh bo‘ladi.
…