APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladi

·47·Sport
APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladi

Angliya Premer-ligasi yangi mavsumi 1-turida London derbisi katta qiziqish uyg‘otmoqda. «Fulhem» o‘z maydonida «Chelsi»ni qabul qiladi.

Bu uchrashuv Xabi Alonso va Alvaro Arbeloa uchun APLdagi ilk rasmiy o‘yin bo‘ladi. Qizig‘i, har ikki ispaniyalik mutaxassis avval Madridning «Real» klubi tizimida faoliyat yuritgan.

London derbisi «Kreyven Kottej»da o‘tadi

«Fulhem» va «Chelsi» o‘rtasidagi bahs 24 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.

Uchrashuvga «Kreyven Kottej» stadioni mezbonlik qiladi. Yangi mavsumning ilk turidagi bu derbi nafaqat jamoalar, balki murabbiylar qarama-qarshiligi bilan ham e’tibor markazida bo‘ladi.

Xabi Alonso uchun APLdagi ilk sinov

Xabi Alonso 17 may kuni «Chelsi» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.

Endilikda u Angliya Premer-ligasidagi ilk rasmiy o‘yinini «Fulhem»ga qarshi o‘tkazadi. London derbisidagi natija Alonso uchun yangi bosqichdagi dastlabki jiddiy imtihon bo‘ladi.

Arbeloa ham debyutini «Chelsi»ga qarshi o‘tkazadi

Alvaro Arbeloa 7 iyul kuni «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Uning APLdagi ilk rasmiy o‘yini ham aynan London derbisiga to‘g‘ri kelmoqda. «Fulhem» o‘z maydonida «Chelsi»ni qabul qilishi Arbeloa uchun muxlislar oldida o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘ladi.

Ikkisi ham «Real» maktabidan chiqqan

Uchrashuvning yana bir qiziq jihati — har ikki murabbiyning «Real» tizimi bilan bog‘liqligi.

Xabi Alonso ham, Alvaro Arbeloa ham Madrid klubi muhitida faoliyat yuritgan. Endi esa ular Angliya futbolining eng qizg‘in sahnalaridan birida raqib sifatida to‘qnash keladi.

Yangi APL mavsumi «Fulhem» — «Chelsi» derbisi bilanoq ispaniyalik murabbiylar dueliga guvoh bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiAyollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiBugun, 20:36Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinRodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinBugun, 20:36O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiO‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiBugun, 20:17«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi