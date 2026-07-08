Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»

·77·Sport
Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»

Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki borasida oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Lionel Messi oʻzining gʻayritabiiy oʻyinlari bilan jamoani qutqarayotgan boʻlsa-da, sheriklari unga koʻproq koʻmaklashishi shart. Ibrahimovicning fikricha, Argentina terma jamoasi faqat birgina futbolchining mahoratiga tayanib qolmasligi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining nimchorak finalida Misr terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik bahs (3:2) Messining haqiqiy yetakchiligini yana bir bor isbotladi. Argentina 0:2 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, aynan Lionel Messi oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi. U dastlab Cristian Romero tomonidan kiritilgan golga assistentlik qildi, soʻngra hisobni tenglashtiruvchi gol muallifiga aylandi. Uchrashuv yakunida esa Enzo Fernandez gʻalaba golini urib, jamoani chorak finalga olib chiqdi.

«U hayvonga aylandi» — Ibrahimovic Messi haqida

Fox Sports telekanalida chiqish qilgan Ibrahimovic sobiq jamoadoshining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. «Hisob 2:0 boʻlganidan keyin unda nimadir oʻzgarganini koʻrishingiz mumkin edi. U goʻyo oʻchirib-yoqgich tugmasini bosgandek oʻzgardi va haqiqiy hayvonga aylandi, uni hech kim toʻxtata olmadi. Bu gʻalaba u uchun qanchalik muhimligini koʻrish mumkin. Messi hamma narsani yutgan, qancha «Oltin toʻp»ga ega boʻlishidan qatʼi nazar, u hamon koʻprogʻini xohlaydi», — dedi shvetsiyalik hujumchi.

Biroq, Ibrahimovic Argentina terma jamoasining qolgan aʼzolarini tanqid ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, 39 yoshli futbolchi turnirda barchadan ustun oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, jamoa unga haddan tashqari bogʻlanib qolgan. Hozirda Messi 8 ta gol bilan «Oltin butsa» poygasida Kylian Mbappe va Erling Xolandni ortda qoldirib, peshqadamlik qilmoqda. Zlatanning fikricha, Albiseleste har bir pley-off oʻyinida Messining moʻjiza koʻrsatishini kutib oʻtirmasligi kerak.

«Biroz tanqidiy yondashadigan boʻlsak, uning jamoadoshlari oʻz darajalarini oshirishlari va unga yordam berishlari kerak. U butunlay boshqa darajada. Agar Messi turnir oxirigacha shunday davom etsa, hech kim hayron qolmaydi. Ammo unga yordam kerak», — deya qoʻshimcha qildi Ibrahimovic.

Tarixiy natijalar va Gollivud ssenariysi

Koʻrsatuvda ishtirok etgan yana bir afsona Thierry Henry ham Messining yoshi va kutuvlarga zid ravishda koʻrsatayotgan oʻyinini yuqori baholadi. Inter Miami hujumchisi oʻz faoliyati davomida jahon chempionatlaridagi gollarini 21 taga yetkazib, Miroslav Klose kabi afsonalarni ortda qoldirdi va 19 ta golga ega Kylian Mbappedan oʻzib ketdi.

Henry Messining faoliyatini Gollivud filmlariga qiyosladi: «Agar siz shunday ssenariy yozsangiz, odamlar bu haqiqat boʻlishi mumkin emas deb oʻylashadi. Rejissyor biroz oshirib yuborgandek tuyuladi. Ammo Messi aynan shunday ssenariylarni oʻz oyoqlari bilan yozmoqda, u tarix yaratmoqda». Misrga qarshi bahsdan soʻng Messining terma jamoadagi gollari soni 204 ta oʻyinda 125 taga yetdi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotmoqda. Lionel Messining bu kabi yuqori sport formasini saqlab qolishi va yoshiga qaramay jahon darajasidagi yulduzlardan oʻzib ketishi futbol olamida kamdan-kam uchraydigan hodisadir. Argentina terma jamoasining keyingi bosqichlardagi taqdiri koʻp jihatdan Messining atrofidagi futbolchilar unga qanchalik yordam bera olishiga bogʻliq boʻladi.

Lionel MessiArgentinaZlatan IbrahimovicJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiAyollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiBugun, 20:36Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinRodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinBugun, 20:36APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiAPL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiBugun, 20:24O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiO‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiBugun, 20:17«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi