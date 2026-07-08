Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»
Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovic Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki borasida oʻzining keskin fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Lionel Messi oʻzining gʻayritabiiy oʻyinlari bilan jamoani qutqarayotgan boʻlsa-da, sheriklari unga koʻproq koʻmaklashishi shart. Ibrahimovicning fikricha, Argentina terma jamoasi faqat birgina futbolchining mahoratiga tayanib qolmasligi kerak. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining nimchorak finalida Misr terma jamoasiga qarshi kechgan dramatik bahs (3:2) Messining haqiqiy yetakchiligini yana bir bor isbotladi. Argentina 0:2 hisobida ortda qolayotgan bir paytda, aynan Lionel Messi oʻyin tizginini oʻz qoʻliga oldi. U dastlab Cristian Romero tomonidan kiritilgan golga assistentlik qildi, soʻngra hisobni tenglashtiruvchi gol muallifiga aylandi. Uchrashuv yakunida esa Enzo Fernandez gʻalaba golini urib, jamoani chorak finalga olib chiqdi.
«U hayvonga aylandi» — Ibrahimovic Messi haqidaFox Sports telekanalida chiqish qilgan Ibrahimovic sobiq jamoadoshining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. «Hisob 2:0 boʻlganidan keyin unda nimadir oʻzgarganini koʻrishingiz mumkin edi. U goʻyo oʻchirib-yoqgich tugmasini bosgandek oʻzgardi va haqiqiy hayvonga aylandi, uni hech kim toʻxtata olmadi. Bu gʻalaba u uchun qanchalik muhimligini koʻrish mumkin. Messi hamma narsani yutgan, qancha «Oltin toʻp»ga ega boʻlishidan qatʼi nazar, u hamon koʻprogʻini xohlaydi», — dedi shvetsiyalik hujumchi.
Biroq, Ibrahimovic Argentina terma jamoasining qolgan aʼzolarini tanqid ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, 39 yoshli futbolchi turnirda barchadan ustun oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, jamoa unga haddan tashqari bogʻlanib qolgan. Hozirda Messi 8 ta gol bilan «Oltin butsa» poygasida Kylian Mbappe va Erling Xolandni ortda qoldirib, peshqadamlik qilmoqda. Zlatanning fikricha, Albiseleste har bir pley-off oʻyinida Messining moʻjiza koʻrsatishini kutib oʻtirmasligi kerak.
«Biroz tanqidiy yondashadigan boʻlsak, uning jamoadoshlari oʻz darajalarini oshirishlari va unga yordam berishlari kerak. U butunlay boshqa darajada. Agar Messi turnir oxirigacha shunday davom etsa, hech kim hayron qolmaydi. Ammo unga yordam kerak», — deya qoʻshimcha qildi Ibrahimovic.
Tarixiy natijalar va Gollivud ssenariysiKoʻrsatuvda ishtirok etgan yana bir afsona Thierry Henry ham Messining yoshi va kutuvlarga zid ravishda koʻrsatayotgan oʻyinini yuqori baholadi. Inter Miami hujumchisi oʻz faoliyati davomida jahon chempionatlaridagi gollarini 21 taga yetkazib, Miroslav Klose kabi afsonalarni ortda qoldirdi va 19 ta golga ega Kylian Mbappedan oʻzib ketdi.
Henry Messining faoliyatini Gollivud filmlariga qiyosladi: «Agar siz shunday ssenariy yozsangiz, odamlar bu haqiqat boʻlishi mumkin emas deb oʻylashadi. Rejissyor biroz oshirib yuborgandek tuyuladi. Ammo Messi aynan shunday ssenariylarni oʻz oyoqlari bilan yozmoqda, u tarix yaratmoqda». Misrga qarshi bahsdan soʻng Messining terma jamoadagi gollari soni 204 ta oʻyinda 125 taga yetdi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotmoqda. Lionel Messining bu kabi yuqori sport formasini saqlab qolishi va yoshiga qaramay jahon darajasidagi yulduzlardan oʻzib ketishi futbol olamida kamdan-kam uchraydigan hodisadir. Argentina terma jamoasining keyingi bosqichlardagi taqdiri koʻp jihatdan Messining atrofidagi futbolchilar unga qanchalik yordam bera olishiga bogʻliq boʻladi.
…