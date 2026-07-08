«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...
«Manchester Yunayted» Madridning «Real» klubi va Fransiya terma jamoasi yarimhimoyachisi Orelen Tchuameni uchun harakat boshlagani aytilmoqda.
Manbalarga ko‘ra, angliyaliklar 26 yoshli futbolchiga besh yillik shartnoma taklif qilgan. Biroq transferning amalga oshish ehtimoli hozircha yuqori baholanmayapti.
«MYU» moliyaviy jihatdan kuchli taklif bergan
Xabarlarda aytilishicha, «Manchester Yunayted» Tchuameniga juda manfaatli moliyaviy shartlar taklif qilgan.
Hozircha futbolchiga berilishi mumkin bo‘lgan maosh va boshqa bonuslar bo‘yicha aniq raqamlar oshkor etilmagan.
Tchuameni «Real»da qolishni ustuvor ko‘rmoqda
Shunga qaramay, insayderlar fransuz yarimhimoyachisining «Manchester Yunayted»ga o‘tishi ehtimoli katta emasligini ta’kidlamoqda.
Tchuameni hozircha asosiy maqsad sifatida «Real» tarkibida doimiy o‘rin egallash va Madrid klubida o‘z mavqeini mustahkamlashni ko‘zlamoqda.
«Real»ga 2022 yilda kelgan
Orelen Tchuameni «Real» safiga 2022 yilda «Monako» klubidan kelib qo‘shilgan.
U qisqa vaqt ichida Madrid klubining muhim futbolchilaridan biriga aylandi va himoya hamda yarimhimoya o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashda muhim rol o‘ynamoqda.
O‘tgan mavsumda 49 o‘yin o‘tkazdi
Fransiyalik futbolchi o‘tgan mavsumda «Real» tarkibida barcha musobaqalarda 49 ta o‘yinda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda Tchuameni:
2 ta gol urdi;
2 ta golli uzatma amalga oshirdi.
«Manchester Yunayted» katta taklif bilan chiqqan bo‘lsa-da, yakuniy qaror ko‘p jihatdan futbolchining o‘ziga bog‘liq. Hozircha Tchuameni uchun asosiy yo‘l Madridda o‘z o‘rnini saqlab qolish bo‘lib turibdi.
…