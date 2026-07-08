O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladi

·33·Sport
O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladi

Bugun boks bo‘yicha Osiyo chempionatida O‘zbekiston U23 ayollar terma jamoasining 6 nafar vakili ringga ko‘tarildi.

Kun yakunlariga ko‘ra, vakilarimiz 5 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etdi. Ayniqsa, ikki bokschimiz raqiblarini texnik nokaut bilan mag‘lub etgani e’tiborga sazovor bo‘ldi.

Baxtiyorova mezbon vakilasiga imkoniyatni boy berdi

Kunning dastlabki bahsida -48 kg vazn toifasida Robiyaxon Baxtiyorova ringga chiqdi.

U mezbon Indoneziya vakilasi Linda Sariga qarshi murosasiz jang o‘tkazdi, ammo yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

G‘aniyeva ishonchli g‘alaba qozondi

-51 kg vazn toifasida Gulsevar G‘aniyeva filippinlik Xian Baguinga qarshi jang qildi.

Vakilamiz raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va 5:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Yunusova va Ibrohimjonova texnik nokaut bilan yutishdi

-54 kg vaznda Uzukjamol Yunusova qirg‘izistonlik Milana Shixshabekovaga qarshi ringga ko‘tarildi.

Yunusova bahsni ikkinchi raundda texnik nokaut bilan yakunlab, kuchli tayyorgarligini namoyish etdi.

-60 kg vaznda Mushtariybonu Ibrohimjonova ham xuddi shunday natija qayd etdi. U Vetnam vakilasi Ti Nxung Quangni ikkinchi raundda texnik nokautga uchratdi.

Mamajonova va Xurramova ham keyingi bosqichda

-57 kg vaznda Xumorabonu Mamajonova mezbon Nurul Izzaga qarshi jang qildi.

O‘zbekistonlik bokschi raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘llanma oldi.

Kunning yana bir muvaffaqiyatli jangini -65 kg vaznda Sevinch Xurramova o‘tkazdi. U qozog‘istonlik Arujan Jangabayevani 4:0 hisobida yengdi.

Kun natijasi: 5 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat

O‘zbekiston U23 bokschi qizlarining bugungi natijalari:

  • Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;

  • Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;

  • Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, texnik nokaut;

  • Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;

  • Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, texnik nokaut;

  • Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.

Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Terma jamoamiz qizlari Osiyo ringida navbatdagi muhim g‘alabalar sari ishonchli qadam tashladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiAyollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiBugun, 20:36Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinRodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinBugun, 20:36APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiAPL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiBugun, 20:24«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi