O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladi
Bugun boks bo‘yicha Osiyo chempionatida O‘zbekiston U23 ayollar terma jamoasining 6 nafar vakili ringga ko‘tarildi.
Kun yakunlariga ko‘ra, vakilarimiz 5 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etdi. Ayniqsa, ikki bokschimiz raqiblarini texnik nokaut bilan mag‘lub etgani e’tiborga sazovor bo‘ldi.
Baxtiyorova mezbon vakilasiga imkoniyatni boy berdi
Kunning dastlabki bahsida -48 kg vazn toifasida Robiyaxon Baxtiyorova ringga chiqdi.
U mezbon Indoneziya vakilasi Linda Sariga qarshi murosasiz jang o‘tkazdi, ammo yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
G‘aniyeva ishonchli g‘alaba qozondi
-51 kg vazn toifasida Gulsevar G‘aniyeva filippinlik Xian Baguinga qarshi jang qildi.
Vakilamiz raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va 5:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Yunusova va Ibrohimjonova texnik nokaut bilan yutishdi
-54 kg vaznda Uzukjamol Yunusova qirg‘izistonlik Milana Shixshabekovaga qarshi ringga ko‘tarildi.
Yunusova bahsni ikkinchi raundda texnik nokaut bilan yakunlab, kuchli tayyorgarligini namoyish etdi.
-60 kg vaznda Mushtariybonu Ibrohimjonova ham xuddi shunday natija qayd etdi. U Vetnam vakilasi Ti Nxung Quangni ikkinchi raundda texnik nokautga uchratdi.
Mamajonova va Xurramova ham keyingi bosqichda
-57 kg vaznda Xumorabonu Mamajonova mezbon Nurul Izzaga qarshi jang qildi.
O‘zbekistonlik bokschi raqibini 5:0 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘llanma oldi.
Kunning yana bir muvaffaqiyatli jangini -65 kg vaznda Sevinch Xurramova o‘tkazdi. U qozog‘istonlik Arujan Jangabayevani 4:0 hisobida yengdi.
Kun natijasi: 5 g‘alaba, 1 mag‘lubiyat
O‘zbekiston U23 bokschi qizlarining bugungi natijalari:
Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;
Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;
Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, texnik nokaut;
Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;
Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, texnik nokaut;
Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.
Bu haqda O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi. Terma jamoamiz qizlari Osiyo ringida navbatdagi muhim g‘alabalar sari ishonchli qadam tashladi.
…