Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkin
«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri Ernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga kelmagani aytilmoqda.
Jurnalist Migel Serrano ma’lumotiga ko‘ra, 30 yoshli ispaniyalik futbolchi klubni tark etish ehtimolini istisno qilmayapti. Avvalroq u Madridning «Real» klubiga o‘tishga tayyor bo‘lgani xabar qilingandi.
Rodri «Real» variantiga ochiq bo‘lgan
Manbaga ko‘ra, Rodri avvalroq «Real»ga o‘tish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyor bo‘lgan.
Biroq ayni paytda madridliklar uni transfer qilishni rejalashtirmayapti. Shu sabab hozircha bu yo‘nalishda aniq harakatlar yo‘q.
Vaziyat o‘zgarishi mumkin
Shunga qaramay, Rodrining «Manchester Siti»dan ketishi ehtimoli to‘liq yo‘qolmagan.
Xabarlarda vaziyat istalgan paytda o‘zgarishi mumkinligi ta’kidlanmoqda. Bu esa yarimhimoyachining kelajagi atrofidagi intrigalarni saqlab turibdi.
Shartnoma kelasi yozgacha amal qiladi
Rodrining «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi kelasi yozgacha mo‘ljallangan.
Bu holat futbolchining transfer bozoridagi mavqeini yanada qiziqarli qiladi. Agar yangi kelishuv imzolanmasa, klub uni saqlab qolish yoki transfer orqali foyda ko‘rish masalasini ko‘rib chiqishi mumkin.
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Ispaniyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsum barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Ushbu bahslarda Rodri 2 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
«Manchester Siti» uchun muhim figuralardan biri hisoblangan Rodrining kelajagi hali ham ochiq qolmoqda. Endi asosiy savol — u «shaharliklar» safida qoladimi yoki yangi chaqiriqni tanlaydimi?
…