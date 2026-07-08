Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkin

·61·Sport
Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkin

«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri Ernandes kelajagi borasida yakuniy qarorga kelmagani aytilmoqda.

Jurnalist Migel Serrano ma’lumotiga ko‘ra, 30 yoshli ispaniyalik futbolchi klubni tark etish ehtimolini istisno qilmayapti. Avvalroq u Madridning «Real» klubiga o‘tishga tayyor bo‘lgani xabar qilingandi.

Rodri «Real» variantiga ochiq bo‘lgan

Manbaga ko‘ra, Rodri avvalroq «Real»ga o‘tish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyor bo‘lgan.

Biroq ayni paytda madridliklar uni transfer qilishni rejalashtirmayapti. Shu sabab hozircha bu yo‘nalishda aniq harakatlar yo‘q.

Vaziyat o‘zgarishi mumkin

Shunga qaramay, Rodrining «Manchester Siti»dan ketishi ehtimoli to‘liq yo‘qolmagan.

Xabarlarda vaziyat istalgan paytda o‘zgarishi mumkinligi ta’kidlanmoqda. Bu esa yarimhimoyachining kelajagi atrofidagi intrigalarni saqlab turibdi.

Shartnoma kelasi yozgacha amal qiladi

Rodrining «shaharliklar» bilan amaldagi shartnomasi kelasi yozgacha mo‘ljallangan.

Bu holat futbolchining transfer bozoridagi mavqeini yanada qiziqarli qiladi. Agar yangi kelishuv imzolanmasa, klub uni saqlab qolish yoki transfer orqali foyda ko‘rish masalasini ko‘rib chiqishi mumkin.

O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Ispaniyalik yarimhimoyachi o‘tgan mavsum barcha musobaqalarda 33 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Ushbu bahslarda Rodri 2 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

«Manchester Siti» uchun muhim figuralardan biri hisoblangan Rodrining kelajagi hali ham ochiq qolmoqda. Endi asosiy savol — u «shaharliklar» safida qoladimi yoki yangi chaqiriqni tanlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiAyollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiBugun, 20:36APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiAPL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiBugun, 20:24O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiO‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiBugun, 20:17«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi