Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...

·44·Sport
Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...

Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisiga beriladigan Golden Boy mukofoti uchun 2026 yilgi asosiy nomzodlar reytingi yangilandi.

Transfermarkt bilan hamkorlikda shakllantiriladigan ro‘yxatda «Barselona» yulduzi Lamin Yamal birinchi o‘rinni egallab turibdi. Biroq u avval ushbu sovrinni qo‘lga kiritgani sababli 2026 yilgi mukofot uchun hisobga olinmaydi.

Yamal reytingda peshqadam, ammo sovrin uchun kurashmaydi

Yangi reytingda Lamin Yamal eng yuqori o‘rinni egalladi.

Shunga qaramay, Golden Boy nizomiga ko‘ra, avval ushbu mukofotni qo‘lga kiritgan futbolchi keyingi yillarda sovrin uchun da’vogar sifatida hisobga olinmaydi.

Shu bois 2026 yilgi asosiy kurash Yamaldan keyingi futbolchilar o‘rtasida kechishi kutilmoqda.

Asosiy favoritlar — Zair-Emeri va Kubarsi

Reytingda ikkinchi o‘rinni «PSJ» yarimhimoyachisi Uorren Zair-Emeri egallab turibdi.

Undan keyin «Barselona» himoyachisi Pau Kubarsi joy olgan. Ayni paytda aynan shu ikki futbolchi 2026 yilgi Golden Boy sovrini uchun asosiy favoritlar sifatida ko‘rilmoqda.

Top-10 nomzodlar

2026 yilgi Golden Boy reytingidagi kuchli o‘nlik quyidagicha:

  1. Lamin Yamal — «Barselona»;

  2. Uorren Zair-Emeri — «PSJ»;

  3. Pau Kubarsi — «Barselona»;

  4. Yan Diomand — «Leypsig»;

  5. Ayub Buaddi — «Lill»;

  6. Estevao Villian — «Chelsi»;

  7. Viktor Froxoldt — «Portu»;

  8. Lenart Karl — «Bavariya»;

  9. Endrik — «Real»;

  10. Rayan — «Bornmut».

2025 yilgi sovrin Duega nasib etgan

Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Golden Boy mukofoti «PSJ» hujumchisi Dezire Duega topshirilgan edi.

2026 yilgi reyting esa Yevropada yangi avlod yulduzlari shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Endi asosiy intriga — Yamal hisobga olinmagan taqdirda, sovrin Zair-Emeriga nasib etadimi yoki Kubarsiga?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiAyollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdiBugun, 20:36Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinRodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinBugun, 20:36APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiAPL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiBugun, 20:24O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiO‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiBugun, 20:17«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi