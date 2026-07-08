Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...
Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisiga beriladigan Golden Boy mukofoti uchun 2026 yilgi asosiy nomzodlar reytingi yangilandi.
Transfermarkt bilan hamkorlikda shakllantiriladigan ro‘yxatda «Barselona» yulduzi Lamin Yamal birinchi o‘rinni egallab turibdi. Biroq u avval ushbu sovrinni qo‘lga kiritgani sababli 2026 yilgi mukofot uchun hisobga olinmaydi.
Yamal reytingda peshqadam, ammo sovrin uchun kurashmaydi
Yangi reytingda Lamin Yamal eng yuqori o‘rinni egalladi.
Shunga qaramay, Golden Boy nizomiga ko‘ra, avval ushbu mukofotni qo‘lga kiritgan futbolchi keyingi yillarda sovrin uchun da’vogar sifatida hisobga olinmaydi.
Shu bois 2026 yilgi asosiy kurash Yamaldan keyingi futbolchilar o‘rtasida kechishi kutilmoqda.
Asosiy favoritlar — Zair-Emeri va Kubarsi
Reytingda ikkinchi o‘rinni «PSJ» yarimhimoyachisi Uorren Zair-Emeri egallab turibdi.
Undan keyin «Barselona» himoyachisi Pau Kubarsi joy olgan. Ayni paytda aynan shu ikki futbolchi 2026 yilgi Golden Boy sovrini uchun asosiy favoritlar sifatida ko‘rilmoqda.
Top-10 nomzodlar
2026 yilgi Golden Boy reytingidagi kuchli o‘nlik quyidagicha:
Lamin Yamal — «Barselona»;
Uorren Zair-Emeri — «PSJ»;
Pau Kubarsi — «Barselona»;
Yan Diomand — «Leypsig»;
Ayub Buaddi — «Lill»;
Estevao Villian — «Chelsi»;
Viktor Froxoldt — «Portu»;
Lenart Karl — «Bavariya»;
Endrik — «Real»;
Rayan — «Bornmut».
2025 yilgi sovrin Duega nasib etgan
Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Golden Boy mukofoti «PSJ» hujumchisi Dezire Duega topshirilgan edi.
2026 yilgi reyting esa Yevropada yangi avlod yulduzlari shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Endi asosiy intriga — Yamal hisobga olinmagan taqdirda, sovrin Zair-Emeriga nasib etadimi yoki Kubarsiga?
…