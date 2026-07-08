Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdi

·29·Texno
Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdi

Venchur kapitali bozorida ayol investorlar tomonidan boshqariladigan jamgʻarmalar kamchilikni tashkil etsa-da, ushbu sohada oʻz oʻrniga ega boʻlayotgan mutaxassislar soni ortib bormoqda. Vermilion Cliffs Ventures kompaniyasi asoschisi Eshli Smit oʻzining ikkinchi — 25 million dollarlik investitsiya jamgʻarmasi yopilganini eʼlon qildi. Mazkur mablagʻlar asosan sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi, kiberxavfsizlik va dasturchilar uchun asbob-uskunalar (dev tools) yaratuvchi startaplarni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Eshli Smit ushbu mablagʻni bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Eʼtiborlisi, sarmoyaning asosiy qismi birinchi jamgʻarmada ishtirok etgan mavjud investorlar tomonidan taqdim etilgan. Bu esa bozorda yosh va ixtisoslashgan venchur jamgʻarmalariga boʻlgan ishonch yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Texnik asoschilarga eʼtibor

Vermilion Cliffs Ventures oʻzining yangi Fund II jamgʻarmasi doirasida har bir loyiha uchun oʻrtacha 500 ming dollardan 1 million dollargacha chek yozishni rejalashtirmoqda. Kelgusi ikki yarim yil ichida kamida 25 ta kompaniyaga sarmoya kiritish maqsad qilingan. Hozirning oʻzida jamgʻarma oltita istiqbolli startapni moliyalashtirishga ulgurdi.

Eshli Smitning tajribasi bu borada hal qiluvchi ahamiyatga ega. U investorlik faoliyatidan avval Twilio, Facebook, GitHub va GitLab kabi texnologik gigantlarda marketing sohasida ishlagan. Uning soʻzlariga koʻra, koʻplab texnik bilimga ega asoschilar (founders) mahsulot yaratishni bilsalar-da, uni bozorga olib chiqish va sotishda qiyinchilikka duch kelishadi.

Xatolardan qochish strategiyasi

Smit xonimning taʼkidlashicha, dasturchilar va xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarga mahsulot sotish — oʻziga xos murakkab intizomdir. Koʻpincha startap asoschilari bu jarayonni vaqt va mablagʻ yoʻqotish orqali, yaʼni "qimmat darslar" evaziga oʻrganadilar. Vermilion Cliffs Ventures esa ularga oʻz tajribasi orqali ushbu xatolarni chetlab oʻtishga yordam beradi.

Jamgʻarmaning birinchi bosqichi (Fund I) 13 million dollarni tashkil etgan va u jami 35 ta kompaniyaga, jumladan, kiberxavfsizlik yoʻnalishidagi Keycard hamda AI infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi CopilotKit loyihalariga tikilgan edi. Yangi jamgʻarma esa avvalgi muvaffaqiyatli strategiyani yanada kengroq miqyosda davom ettiradi.

Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-ekotizimi va startap muhiti uchun ham bunday ixtisoslashgan jamgʻarmalar faoliyati muhim ahamiyatga ega. Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik bugungi kunda global texnologik poyganing markazida turibdi, bu esa Vermilion Cliffs Ventures kabi jamgʻarmalar tanlagan yoʻl naqadar dolzarb ekanini koʻrsatmoqda.

VenchurStartapSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaSunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaBugun, 20:53Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiVenus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiBugun, 18:21OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaOpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi