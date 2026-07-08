Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdi
Venchur kapitali bozorida ayol investorlar tomonidan boshqariladigan jamgʻarmalar kamchilikni tashkil etsa-da, ushbu sohada oʻz oʻrniga ega boʻlayotgan mutaxassislar soni ortib bormoqda. Vermilion Cliffs Ventures kompaniyasi asoschisi Eshli Smit oʻzining ikkinchi — 25 million dollarlik investitsiya jamgʻarmasi yopilganini eʼlon qildi. Mazkur mablagʻlar asosan sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasi, kiberxavfsizlik va dasturchilar uchun asbob-uskunalar (dev tools) yaratuvchi startaplarni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Eshli Smit ushbu mablagʻni bor-yoʻgʻi toʻrt oy ichida jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Eʼtiborlisi, sarmoyaning asosiy qismi birinchi jamgʻarmada ishtirok etgan mavjud investorlar tomonidan taqdim etilgan. Bu esa bozorda yosh va ixtisoslashgan venchur jamgʻarmalariga boʻlgan ishonch yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Texnik asoschilarga eʼtiborVermilion Cliffs Ventures oʻzining yangi Fund II jamgʻarmasi doirasida har bir loyiha uchun oʻrtacha 500 ming dollardan 1 million dollargacha chek yozishni rejalashtirmoqda. Kelgusi ikki yarim yil ichida kamida 25 ta kompaniyaga sarmoya kiritish maqsad qilingan. Hozirning oʻzida jamgʻarma oltita istiqbolli startapni moliyalashtirishga ulgurdi.
Eshli Smitning tajribasi bu borada hal qiluvchi ahamiyatga ega. U investorlik faoliyatidan avval Twilio, Facebook, GitHub va GitLab kabi texnologik gigantlarda marketing sohasida ishlagan. Uning soʻzlariga koʻra, koʻplab texnik bilimga ega asoschilar (founders) mahsulot yaratishni bilsalar-da, uni bozorga olib chiqish va sotishda qiyinchilikka duch kelishadi.
Xatolardan qochish strategiyasiSmit xonimning taʼkidlashicha, dasturchilar va xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarga mahsulot sotish — oʻziga xos murakkab intizomdir. Koʻpincha startap asoschilari bu jarayonni vaqt va mablagʻ yoʻqotish orqali, yaʼni "qimmat darslar" evaziga oʻrganadilar. Vermilion Cliffs Ventures esa ularga oʻz tajribasi orqali ushbu xatolarni chetlab oʻtishga yordam beradi.
Jamgʻarmaning birinchi bosqichi (Fund I) 13 million dollarni tashkil etgan va u jami 35 ta kompaniyaga, jumladan, kiberxavfsizlik yoʻnalishidagi Keycard hamda AI infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi CopilotKit loyihalariga tikilgan edi. Yangi jamgʻarma esa avvalgi muvaffaqiyatli strategiyani yanada kengroq miqyosda davom ettiradi.
Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-ekotizimi va startap muhiti uchun ham bunday ixtisoslashgan jamgʻarmalar faoliyati muhim ahamiyatga ega. Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik bugungi kunda global texnologik poyganing markazida turibdi, bu esa Vermilion Cliffs Ventures kabi jamgʻarmalar tanlagan yoʻl naqadar dolzarb ekanini koʻrsatmoqda.
…