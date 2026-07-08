O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqda
O‘zbekistonda 2025/2026 o‘quv yili boshida oliy ta’lim tashkilotlarida o‘qiyotgan talabalar soni 1 mln 535 ming nafarga yetgan. Bu ma’lumotni Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etdi.
Ushbu talabalarning 1 mln 478,7 ming nafari bakalavriat yo‘nalishlarida tahsil olyapti. Magistratura bosqichida o‘qiyotganlar soni 56,3 ming nafarni tashkil qiladi.
Talabalar soni hududlar bo‘yicha farq qiladi. Eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Poytaxtda 579,3 ming talaba oliy ta’lim muassasalarida tahsil olmoqda.
Buxoro viloyatida 117,7 ming, Qashqadaryo viloyatida 111,6 ming, Toshkent viloyatida 101,5 ming talaba bor. Farg‘ona viloyatida bu ko‘rsatkich 98,9 ming nafar, Samarqand viloyatida 93,9 ming nafarni tashkil etgan.
Surxondaryo viloyatida 76,2 ming, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 73,7 ming, Xorazm viloyatida 65,9 ming, Andijon viloyatida 65,7 ming talaba o‘qiydi.
Namangan viloyatida talabalar soni 52,5 ming nafar, Navoiy viloyatida 42,5 ming nafar, Jizzax viloyatida 32,4 ming nafar deb ko‘rsatilgan. Eng kam ko‘rsatkich Sirdaryo viloyatida qayd etilgan, 23,2 ming nafar.
…