O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqda

·24·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 1 mln 535 ming talaba oliy ta’limda o‘qimoqda

O‘zbekistonda 2025/2026 o‘quv yili boshida oliy ta’lim tashkilotlarida o‘qiyotgan talabalar soni 1 mln 535 ming nafarga yetgan. Bu ma’lumotni Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etdi.

Ushbu talabalarning 1 mln 478,7 ming nafari bakalavriat yo‘nalishlarida tahsil olyapti. Magistratura bosqichida o‘qiyotganlar soni 56,3 ming nafarni tashkil qiladi.

Talabalar soni hududlar bo‘yicha farq qiladi. Eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Poytaxtda 579,3 ming talaba oliy ta’lim muassasalarida tahsil olmoqda.

Buxoro viloyatida 117,7 ming, Qashqadaryo viloyatida 111,6 ming, Toshkent viloyatida 101,5 ming talaba bor. Farg‘ona viloyatida bu ko‘rsatkich 98,9 ming nafar, Samarqand viloyatida 93,9 ming nafarni tashkil etgan.

Surxondaryo viloyatida 76,2 ming, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 73,7 ming, Xorazm viloyatida 65,9 ming, Andijon viloyatida 65,7 ming talaba o‘qiydi.

Namangan viloyatida talabalar soni 52,5 ming nafar, Navoiy viloyatida 42,5 ming nafar, Jizzax viloyatida 32,4 ming nafar deb ko‘rsatilgan. Eng kam ko‘rsatkich Sirdaryo viloyatida qayd etilgan, 23,2 ming nafar.

Milliy statistika qo‘mitasiO‘zbekistonOliy ta’limTalabalarBakalavriatMagistratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiToshkent qulay shaharlar reytingida 157-o‘rinni egalladiBugun, 20:036,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldi6,90 kilogramm! Farg‘onada gigant chaqaloq dunyoga keldiBugun, 19:50Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Soliq keshbeki bekor bo‘ladimi?Bugun, 19:46O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?O‘zbekistonda 1 kilogramm palov tayyorlash qancha turadi?Bugun, 17:06O‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiO‘zgidromet: 9 iyulda havo 43 darajagacha qiziydiBugun, 16:58Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?