Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildi

·66·Dunyo
Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildi

Germaniyada palliativ tibbiyot sohasida faoliyat yuritgan shifokor 15 nafar bemorni qasddan o‘ldirganlikda aybdor deb topilib, umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Tergov organlari esa bu holatlar mazkur ishning faqat bir qismi bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda. Ayni paytda shifokorga oid o‘nlab boshqa holatlar ham tekshirilmoqda.

Berlin sudi Germaniyadagi shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish qoidalariga muvofiq shaxsi faqat Yoxannes M. sifatida ochiqlangan 41 yoshli shifokorni 2021 yil sentyabridan 2024 yil iyuliga qadar 12 nafar ayol va 3 nafar erkakni qasddan o‘ldirganlikda aybdor deb topdi.

Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lgan bemorlarning yoshi 25 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan. Sud jarayonida ularning barchasi og‘ir xastalikdan aziyat chekkani, ammo o‘lim holati yaqin emasligi ta’kidlandi.

Prokurorlarning ma’lum qilishicha, shifokor uyga tashrif buyurgan vaqtlarida bemorlarning roziligisiz turli dori vositalarining o‘limga olib keluvchi kombinatsiyasini yuborgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u ayrim holatlarda izlarni yo‘qotish maqsadida yong‘in ham chiqargan.

Xususan, 2024 yil iyul oyida, hibsga olinishidan sal avval, shifokor bir kunning o‘zida ikki nafar bemorni o‘ldirgani aytilmoqda. Avvaliga u Berlin markazidagi uyida bo‘lgan 75 yoshli erkakning hayotiga zomin bo‘lgan, bir necha soatdan keyin esa qo‘shni tumanda yashovchi 76 yoshli ayolni o‘ldirgan. Prokurorlar ma’lumotiga ko‘ra, u keyinchalik ayolning uyiga o‘t qo‘yishga uringan, ammo bu rejasi amalga oshmagan.

Qariyb bir yil davom etgan sud muhokamalarining katta qismida shifokor sukut saqladi. Biroq o‘tgan oy u sudda 12 nafar og‘ir ahvoldagi bemorini o‘ldirganini tan oldi.

Uning aytishicha, o‘sha vaqtda bemorlarni azob-uqubat va og‘ir xastalikdan qutqarayotganiga ishongan.

«Men buni hamma uchun eng to‘g‘ri qaror deb o‘ylagandim», — dedi u sudda.

Shuningdek, u o‘z harakatlari tufayli yetkazilgan barcha azob-uqubatlar uchun kechirim so‘radi. Shu bilan birga, huquqni muhofaza qiluvchi organlar shifokor yana boshqa bemorlarni ham o‘ldirgan bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda. Hozirda prokuratura yana 76 ta ehtimoliy holat bo‘yicha tergov olib bormoqda.

Germaniya ommaviy axborot vositalari ta’kidlashicha, agar ushbu holatlar ham isbotlansa va shifokor aybdor deb topilsa, bu mamlakat tarixidagi eng yirik ketma-ket qotillik ishlaridan biriga aylanishi mumkin.

Shifokor esa sudda kelgusi sud jarayonlarida ham faol ishtirok etishini ma’lum qildi.

Sud jarayoni davomida halok bo‘lgan bemorlarning yaqinlari ham o‘z dardlarini bayon qildi. 2021 yilda vafot etgan 25 yoshli ayolning onasi ko‘z yoshlarini to‘ka turib, qizining hech qachon yashashdan voz kechish istagini bildirmaganini aytdi.

2024 yilda vafot etgan 72 yoshli ayolning o‘g‘li esa onasi singlisi bilan Boltiq dengizi bo‘yiga sayohat qilishni rejalashtirganini ta’kidlab, «Onam yashashni istardi», deya sudda ko‘rsatma berdi.

Sud shifokorning aybi o‘ta og‘ir ekanini inobatga oldi. Shu bois unga umrbod qamoq jazosi tayinlandi.

GermaniyaBerlinJohannes M.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatBugun, 20:18Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiOrmuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiBugun, 20:00Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiPokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiBugun, 19:3320,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayaptiBugun, 17:041000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi