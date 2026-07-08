Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildi
Germaniyada palliativ tibbiyot sohasida faoliyat yuritgan shifokor 15 nafar bemorni qasddan o‘ldirganlikda aybdor deb topilib, umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Tergov organlari esa bu holatlar mazkur ishning faqat bir qismi bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda. Ayni paytda shifokorga oid o‘nlab boshqa holatlar ham tekshirilmoqda.
Berlin sudi Germaniyadagi shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish qoidalariga muvofiq shaxsi faqat Yoxannes M. sifatida ochiqlangan 41 yoshli shifokorni 2021 yil sentyabridan 2024 yil iyuliga qadar 12 nafar ayol va 3 nafar erkakni qasddan o‘ldirganlikda aybdor deb topdi.
Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lgan bemorlarning yoshi 25 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan. Sud jarayonida ularning barchasi og‘ir xastalikdan aziyat chekkani, ammo o‘lim holati yaqin emasligi ta’kidlandi.
Prokurorlarning ma’lum qilishicha, shifokor uyga tashrif buyurgan vaqtlarida bemorlarning roziligisiz turli dori vositalarining o‘limga olib keluvchi kombinatsiyasini yuborgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u ayrim holatlarda izlarni yo‘qotish maqsadida yong‘in ham chiqargan.
Xususan, 2024 yil iyul oyida, hibsga olinishidan sal avval, shifokor bir kunning o‘zida ikki nafar bemorni o‘ldirgani aytilmoqda. Avvaliga u Berlin markazidagi uyida bo‘lgan 75 yoshli erkakning hayotiga zomin bo‘lgan, bir necha soatdan keyin esa qo‘shni tumanda yashovchi 76 yoshli ayolni o‘ldirgan. Prokurorlar ma’lumotiga ko‘ra, u keyinchalik ayolning uyiga o‘t qo‘yishga uringan, ammo bu rejasi amalga oshmagan.
Qariyb bir yil davom etgan sud muhokamalarining katta qismida shifokor sukut saqladi. Biroq o‘tgan oy u sudda 12 nafar og‘ir ahvoldagi bemorini o‘ldirganini tan oldi.
Uning aytishicha, o‘sha vaqtda bemorlarni azob-uqubat va og‘ir xastalikdan qutqarayotganiga ishongan.
«Men buni hamma uchun eng to‘g‘ri qaror deb o‘ylagandim», — dedi u sudda.
Shuningdek, u o‘z harakatlari tufayli yetkazilgan barcha azob-uqubatlar uchun kechirim so‘radi. Shu bilan birga, huquqni muhofaza qiluvchi organlar shifokor yana boshqa bemorlarni ham o‘ldirgan bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda. Hozirda prokuratura yana 76 ta ehtimoliy holat bo‘yicha tergov olib bormoqda.
Germaniya ommaviy axborot vositalari ta’kidlashicha, agar ushbu holatlar ham isbotlansa va shifokor aybdor deb topilsa, bu mamlakat tarixidagi eng yirik ketma-ket qotillik ishlaridan biriga aylanishi mumkin.
Shifokor esa sudda kelgusi sud jarayonlarida ham faol ishtirok etishini ma’lum qildi.
Sud jarayoni davomida halok bo‘lgan bemorlarning yaqinlari ham o‘z dardlarini bayon qildi. 2021 yilda vafot etgan 25 yoshli ayolning onasi ko‘z yoshlarini to‘ka turib, qizining hech qachon yashashdan voz kechish istagini bildirmaganini aytdi.
2024 yilda vafot etgan 72 yoshli ayolning o‘g‘li esa onasi singlisi bilan Boltiq dengizi bo‘yiga sayohat qilishni rejalashtirganini ta’kidlab, «Onam yashashni istardi», deya sudda ko‘rsatma berdi.
Sud shifokorning aybi o‘ta og‘ir ekanini inobatga oldi. Shu bois unga umrbod qamoq jazosi tayinlandi.
…