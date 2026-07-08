Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdi

·30·Sport
Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdi

Ayollar futboli olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi, afsonaviy yarim himoyachi Alexia Putellas faoliyatini Angliyada davom ettiradigan boʻldi. Barselona bilan xayrlashgan ispaniyalik yulduz London City Lionesses klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer nafaqat klub tarixidagi, balki butun ayollar futboli yilnomasidagi eng muhim kelishuvlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Putellas London klubiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Barselona safida oʻnlab sovrinlarni qoʻlga kiritgan va global miqyosdagi ikonaga aylangan futbolchining ushbu qarori koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi. Uning transferi Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatini sezilarli darajada oʻzgartirishi kutilmoqda.

Yangi loyiha va ulkan ambitsiyalar

London City Lionesses klubi soʻnggi yillarda tadbirkor Michele Kang egaligiga oʻtgach, tubdan transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Putellasning jamoaga kelishi klubning nafaqat Angliya ichki chempionatida, balki xalqaro maydonlarda ham dominantlik qilish niyatida ekanidan dalolat beradi. Futbolchi yangi jamoasida ham yetakchilik rolini oʻz zimmasiga oladi.

Putellas oʻzining yangi klubi haqida gapirar ekan, loyihaning oʻziga xosligini alohida taʼkidladi: "London City Lionesses bilan yangi sahifa ochayotganimdan juda xursandman. Klubning faqat ayollar futboliga ixtisoslashgan mustaqil loyiha sifatidagi intilishi menga juda maʼqul keldi. Biz maydonda sovrinlar uchun kurashamiz, maydon tashqarisida esa yosh iqtidorlarni kashf etish yoʻlida mehnat qilamiz", — deya qayd etdi ispaniyalik yulduz.

Tarixiy natijalar va yangi marralar

Alexia Putellasning yutuqlari roʻyxati hayratlanarli darajada boy. Uning hisobida quyidagi asosiy sovrinlar mavjud:

  • Ikki karra "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sohibasi;
  • Toʻrt karra Ayollar Chempionlar ligasi gʻolibi;
  • 10 karra Ispaniya chempioni;
  • Jahon chempioni (Ispaniya terma jamoasi tarkibida).
Klub egasi Michele Kangning soʻzlariga koʻra, ushbu transfer shunchaki yangi oʻyinchini sotib olish emas, balki sport kelajagi haqidagi dadil bayonotdir. 2023-yilda klubni sotib olgan Kang qisqa vaqt ichida ayollar uchun maxsus zamonaviy mashgʻulot markazini barpo etdi va jamoani yuqori divizionga olib chiqdi.

London City Lionesses oʻzining debyut mavsumidayoq kuchli oltilikdan joy olishga ulgurgan edi. Endilikda Putellas kabi tajribali va gʻoliblik mentalitetiga ega futbolchining qoʻshilishi jamoani Angliya ayollar Superligasining (WSL) asosiy favoritlaridan biriga aylantiradi. Bu oʻz navbatida Britaniya futbolida yangi tijoriy imkoniyatlar va muxlislar oqimini koʻpaytirishi shubhasiz.

Alexia PutellasLondon City LionessesBarselonaAyollar FutboliTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36Rodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinRodri Ernandes «Manchester Siti»dan ketishi mumkinBugun, 20:36APL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiAPL 1-turida ispaniyalik murabbiylar to‘qnashuvi bo‘ladiBugun, 20:24O‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiO‘zbekistonning U23 bokschi qizlari Osiyo chempionatida porladiBugun, 20:17«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...«Manchester Yunayted» Tchuameniga 5 yillik shartnoma taklif qildi...Bugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi