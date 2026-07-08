Ayollar futbolida yil transferi: Alexia Putellas London City Lionesses jamoasiga oʻtdi
Ayollar futboli olamida chinakam sensatsiya yuz berdi: ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi, afsonaviy yarim himoyachi Alexia Putellas faoliyatini Angliyada davom ettiradigan boʻldi. Barselona bilan xayrlashgan ispaniyalik yulduz London City Lionesses klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu transfer nafaqat klub tarixidagi, balki butun ayollar futboli yilnomasidagi eng muhim kelishuvlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Putellas London klubiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi. Barselona safida oʻnlab sovrinlarni qoʻlga kiritgan va global miqyosdagi ikonaga aylangan futbolchining ushbu qarori koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi. Uning transferi Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatini sezilarli darajada oʻzgartirishi kutilmoqda.
Yangi loyiha va ulkan ambitsiyalarLondon City Lionesses klubi soʻnggi yillarda tadbirkor Michele Kang egaligiga oʻtgach, tubdan transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Putellasning jamoaga kelishi klubning nafaqat Angliya ichki chempionatida, balki xalqaro maydonlarda ham dominantlik qilish niyatida ekanidan dalolat beradi. Futbolchi yangi jamoasida ham yetakchilik rolini oʻz zimmasiga oladi.
Putellas oʻzining yangi klubi haqida gapirar ekan, loyihaning oʻziga xosligini alohida taʼkidladi: "London City Lionesses bilan yangi sahifa ochayotganimdan juda xursandman. Klubning faqat ayollar futboliga ixtisoslashgan mustaqil loyiha sifatidagi intilishi menga juda maʼqul keldi. Biz maydonda sovrinlar uchun kurashamiz, maydon tashqarisida esa yosh iqtidorlarni kashf etish yoʻlida mehnat qilamiz", — deya qayd etdi ispaniyalik yulduz.
Tarixiy natijalar va yangi marralarAlexia Putellasning yutuqlari roʻyxati hayratlanarli darajada boy. Uning hisobida quyidagi asosiy sovrinlar mavjud:
- Ikki karra "Oltin toʻp" (Ballon d'Or) sohibasi;
- Toʻrt karra Ayollar Chempionlar ligasi gʻolibi;
- 10 karra Ispaniya chempioni;
- Jahon chempioni (Ispaniya terma jamoasi tarkibida).
London City Lionesses oʻzining debyut mavsumidayoq kuchli oltilikdan joy olishga ulgurgan edi. Endilikda Putellas kabi tajribali va gʻoliblik mentalitetiga ega futbolchining qoʻshilishi jamoani Angliya ayollar Superligasining (WSL) asosiy favoritlaridan biriga aylantiradi. Bu oʻz navbatida Britaniya futbolida yangi tijoriy imkoniyatlar va muxlislar oqimini koʻpaytirishi shubhasiz.
…