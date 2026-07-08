Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqat

·52·Dunyo
Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqat

Inson organizmi milliardlab yillik evolyutsiya davomida Yerning odatiy tortishish kuchi – gravitatsiya sharoitiga moslashib kelgan. Shu bois koinotga parvozlar ilk bor boshlangan davrda olimlarni bir savol qattiq o‘ylantirardi: vaznsizlik muhitida inson organizmiga, ayniqsa, miyada nima yuz beradi? Qon aylanishi buziladimi, suyaklar yemiriladimi yoki miyaga jiddiy ta’sir ko‘rsatadimi?

1950-yillar oxirida sichqonlar, o‘rgimchaklar va itlar ishtirokida o‘tkazilgan tajribalar tirik organizmlar kosmosda yashay olishini ko‘rsatdi. Keyinchalik insonlar ishtirokidagi parvozlar esa odam nafaqat tirik qolishi, balki yangi muhitga moslasha olishini ham isbotladi.

Yevropa kosmik agentligi (ESA) astronavti Luka Parmitano kosmosda inson tanasi bir necha hafta ichida sezilarli darajada o‘zgarishini ta’kidlaydi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yuz yumaloqlashadi, oyoqlar ingichkalashadi va inson o‘z tanasini mutlaqo boshqacha his qila boshlaydi. Parmitano buni organizmning vaznsizlikka tabiiy moslashuvi deb baholaydi.

Biroq kosmos insonning nafaqat mushaklari va suyaklariga, balki miyasiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Yerda har bir harakat gravitatsiyani yengish bilan bog‘liq bo‘lsa, kosmosda bunday ehtiyoj qolmaydi. Natijada suyaklar kalsiy yo‘qota boshlaydi, mushaklar zaiflashadi, yurakda ham muayyan o‘zgarishlar kuzatiladi. Shuningdek, tanadagi suyuqliklar yuqori qismiga siljishi sababli astronavtlarning yuzi shishganday ko‘rinadi.

Shuning uchun Xalqaro kosmik stansiyada xizmat qiladigan astronavtlar har kuni ikki soatga yaqin mashq qilishga majbur. Shunga qaramay, olti oylik parvozdan keyin Yerga qaytgan astronavtlar kapsuladan mustaqil chiqa olmaydi va nosilkalarda olib chiqiladi. Ular suyaklarining to‘liq tiklanishi uchun esa ba’zan to‘rt yilgacha vaqt talab etiladi.

Astronavt xalqaro koinot stansiyasi ichida tadqiqot o‘tkazmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, inson organizmidagi eng muhim a’zo — bu miyadir. ESA parvoz jarrohi Alessandro Alchibiadening ta’kidlashicha, agar inson kosmosga sog‘lom va samarali ishlaydigan miya bilan bormasa, boshqa barcha tayyorgarliklar o‘z ahamiyatini yo‘qotadi.

Shu kungacha kosmosning miyaga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar cheklangan sondagi astronavtlarda o‘tkazilgan. Masalan, amerikalik astronavt Skott Kelli bir yil davomida Xalqaro kosmik stansiyada bo‘lgan, uning egizak akasi Mark Kelli esa Yerda qolgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, parvoz paytida Skottning kognitiv qobiliyatlarida katta o‘zgarish kuzatilmagan, ammo Yerga qaytgach, taxminan olti oy davomida ular ma’lum darajada pasaygan.

Yaqinda Frontiers in Psychology jurnalida e’lon qilingan yangi tadqiqotda Buyuk Britaniyadagi Birkbek universiteti olimlari 377 nafar ishtirokchi qamrab olingan 15 ta miya tasvirlash tadqiqotini tahlil qildi. Ular orasida astronavtlar ham, Yerda kosmos sharoitini taqlid qiluvchi tajribalarda qatnashgan ko‘ngillilar ham bo‘lgan.

Olimlar xulosasiga ko‘ra, vaznsizlik sharoitida inson miyasi ham jismoniy va funksional jihatdan qayta moslashadi. Xususan, harakat, muvozanat, fazoviy yo‘nalish va tanani his qilish uchun mas’ul bo‘lgan miya qismlarida o‘zgarishlar ro‘y beradi. Bu esa inson miyasi gravitatsiyani doimiy tashqi signal sifatida qabul qilishi va unga tayanib ishlashini ko‘rsatadi.

Professor Eliza Rafaella Ferrening ta’kidlashicha, inson hatto bir finjon qahvani ko‘tarishda ham miya avtomatik tarzda Yer gravitatsiyasini hisobga oladi. Kosmosda esa bu mexanizm qayta «sozlanishi» kerak bo‘ladi.

Bu moslashuv astronavtlar uchun zarur hisoblansa-da, u vaqt talab qiladi. Olimlar buni «Appolon» dasturi ishtirokchilari misolida ham kuzatgan. Oy yuzasida yurish paytida ularning harakatlari noqulay va beqaror bo‘lgan. Buning sababi nafaqat og‘ir skafandrlar, balki miyaning yangi gravitatsiya muhitiga hali to‘liq moslashmaganida edi.

Niqobdagi ayol skafandr kiygan kosmonavtga dubulg‘asini kiyishga yordam bermoqda.

Kelajakda Oy va Marsga uzoq muddatli ekspeditsiyalar amalga oshirilganda bu masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Masalan, Marsga sakkiz oylik parvozdan keyin astronavtlar vaznsizlikka to‘liq moslashgan bo‘ladi. Shunday sharoitda Marsning Yernikidan uch baravar kam gravitatsiyasiga o‘tish ham jiddiy qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin. Bu esa qo‘nish, harakatlanish va muhim qarorlar qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Olimlar bu muammoni hal qilish uchun sun’iy gravitatsiya yaratadigan aylanuvchi kosmik kemalar yoki markazdan qochma kuch hosil qiluvchi tizimlarni eng yaxshi yechim deb hisoblaydi. Biroq bunday texnologiyalarni amalga oshirish juda qimmatga tushadi.

Shu bilan birga, professor Ferre miyaning gravitatsiyani his qiluvchi qismlarini kuchsiz elektr impulslari orqali rag‘batlantirish bo‘yicha yangi usullarni ham ishlab chiqmoqda. Olimlar ishonch bildirishicha, kelajakda bu kabi texnologiyalar insonning kosmosda yangi muhitga tezroq moslashishiga yordam beradi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, kosmosga parvoz qilish nafaqat insoniyat oldidagi eng katta ilmiy sinovlardan biri, balki inson miyasi qanday ishlashi va tashqi muhitga qanday moslashishini chuqurroq o‘rganish uchun ham beqiyos imkoniyat hisoblanadi.

European Space AgencyLuca ParmitanoInternational Space StationAlessandro Alcibiade
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiBugun, 20:29Ormuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiOrmuz bo‘g‘ozidagi hujumlardan so‘ng AQSH va Eron o‘rtasida vaziyat keskinlashdiBugun, 20:00Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiPokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiBugun, 19:3320,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayapti20,5 santimetrlik kipriklar: shifokorlar izoh topa olmayaptiBugun, 17:041000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildi1000 metrlik jarlik uzra “G‘arbga sayohat” multfilmi sahnasi jonlantirildiBugun, 16:45Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi