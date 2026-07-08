Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqda

·24·Texno
Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global talabning ortishi natijasida ushbu sohadagi startaplar moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha misli koʻrilmagan natijalarni qayd etmoqda. Koʻplab kompaniyalar nafaqat daromad koʻpayayotganini, balki uning oʻsish surʼati (akseleratsiya) ham keskin tezlashayotganini maʼlum qilishmoqda. Bu esa AI boʻyicha yangi biznes modellari qisqa vaqt ichida oʻzini oqlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sohadagi yetakchi kompaniyalar oʻz moliyaviy hisobotlarida koʻpincha ARR (yillik takrorlanuvchi daromad) koʻrsatkichiga tayanmoqda. Garchi turli startaplar bu tushunchani turlicha talqin qilsa-da — baʼzilari imzolangan shartnomalarni, boshqalari esa joriy oylik tushumning yillik prognozini hisobga oladi — umumiy tendensiya bir xil: marralar orasidagi vaqt tobora qisqarib bormoqda. Masalan, Mercor startapi iyun oyida oʻzining yalpi yillik daromadini 2 milliard dollarga yetkazdi. Eʼtiborlisi, ushbu kompaniya 1 milliard dollarlik marrani atigi toʻrt oy avval bosib oʻtgan edi.

Yetakchi oʻyinchilar va ularning moliyaviy muvaffaqiyati

Anthropic kompaniyasi hozirda butun AI sektorini oʻzining tarixiy oʻsish surʼatlari bilan hayratda qoldirmoqda. May oyi oxirida kompaniya yillik daromad koʻrsatkichi 47 milliard dollardan oshganini eʼlon qildi. Ushbu natijaga erishish uchun bor-yoʻgʻi ikki oy vaqt ketgan, bunga qadar kompaniya 30 milliard dollarlik koʻrsatkich haqida hisobot bergan edi. Bunday tezkor dinamika sunʼiy intellekt modellarini yaratuvchi yirik oʻyinchilarga investorlar va mijozlar tomonidan boʻlgan ishonch yuqori ekanini koʻrsatadi.

Faqatgina yirik model yaratuvchilari emas, balki aniq yoʻnalishlarga ixtisoslashgan servislar ham jadal rivojlanmoqda. Masalan, korporativ mijozlar uchun AI-agentlar yaratuvchi Sierra startapi oʻzining dastlabki 100 million dollarlik ARR koʻrsatkichiga yetti chorakda erishgan boʻlsa, keyingi 100 million dollarni qoʻshish uchun unga atigi ikki chorak kifoya qildi. Glean kompaniyasi ham shunga oʻxshash holatni qayd etgan: daromadni 100 milliondan 200 million dollargacha oshirish uchun toʻqqiz oy ketgan boʻlsa, 300 million dollarlik marra olti oy ichida zabt etildi.

Anʼanaviy biznesning AI bilan uygʻunlashuvi

Shuni taʼkidlash joizki, nafaqat yangi AI-startaplar, balki bozorda uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritayotgan kompaniyalar ham sunʼiy intellektni joriy etish orqali oʻsishni tezlashtirmoqda. HR texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi 14 yillik tarixga ega Gusto kompaniyasi oxirgi besh chorak davomida daromadlar izchil oʻsib borayotganini maʼlum qildi. Kompaniyaning yillik tushumi 1 milliard dollardan oshib ketdi, bu esa sunʼiy intellekt integratsiyasi hatto klassik platformalar uchun ham kuchli drayver boʻlishini isbotlaydi.

Huquqiy boshqaruv dasturlari yetkazib beruvchi Clio kompaniyasi ham 18 yillik faoliyatidan soʻng, 2023-yilda oʻz mahsulotlariga AI funksiyalarini qoʻshishi bilan daromadlarining keskin sakrashiga guvoh boʻldi. Kompaniya oʻzining ARR koʻrsatkichini qisqa muddatda 200 million dollardan 500 million dollargacha yetkazishga muvaffaq boʻldi. Bu kabi misollar Oʻzbekiston texnologiya bozoridagi startaplar uchun ham muhim signal boʻlib, sunʼiy intellektni joriy etish biznes samaradorligini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, AI startaplari nafaqat texnologik inqilob, balki iqtisodiy oʻsishning yangi modelini ham namoyish etmoqda. Daromadlarning bunday tezlikda oʻsishi sohaning hali uzoq vaqt davomida investitsiyalar uchun eng jozibador yoʻnalish boʻlib qolishidan dalolat beradi.

Sunʼiy IntellektStartaplarAnthropicTexnologiyalarDaromad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiVermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiBugun, 20:28Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiVenus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi