Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqda
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga boʻlgan global talabning ortishi natijasida ushbu sohadagi startaplar moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha misli koʻrilmagan natijalarni qayd etmoqda. Koʻplab kompaniyalar nafaqat daromad koʻpayayotganini, balki uning oʻsish surʼati (akseleratsiya) ham keskin tezlashayotganini maʼlum qilishmoqda. Bu esa AI boʻyicha yangi biznes modellari qisqa vaqt ichida oʻzini oqlayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sohadagi yetakchi kompaniyalar oʻz moliyaviy hisobotlarida koʻpincha ARR (yillik takrorlanuvchi daromad) koʻrsatkichiga tayanmoqda. Garchi turli startaplar bu tushunchani turlicha talqin qilsa-da — baʼzilari imzolangan shartnomalarni, boshqalari esa joriy oylik tushumning yillik prognozini hisobga oladi — umumiy tendensiya bir xil: marralar orasidagi vaqt tobora qisqarib bormoqda. Masalan, Mercor startapi iyun oyida oʻzining yalpi yillik daromadini 2 milliard dollarga yetkazdi. Eʼtiborlisi, ushbu kompaniya 1 milliard dollarlik marrani atigi toʻrt oy avval bosib oʻtgan edi.
Yetakchi oʻyinchilar va ularning moliyaviy muvaffaqiyatiAnthropic kompaniyasi hozirda butun AI sektorini oʻzining tarixiy oʻsish surʼatlari bilan hayratda qoldirmoqda. May oyi oxirida kompaniya yillik daromad koʻrsatkichi 47 milliard dollardan oshganini eʼlon qildi. Ushbu natijaga erishish uchun bor-yoʻgʻi ikki oy vaqt ketgan, bunga qadar kompaniya 30 milliard dollarlik koʻrsatkich haqida hisobot bergan edi. Bunday tezkor dinamika sunʼiy intellekt modellarini yaratuvchi yirik oʻyinchilarga investorlar va mijozlar tomonidan boʻlgan ishonch yuqori ekanini koʻrsatadi.
Faqatgina yirik model yaratuvchilari emas, balki aniq yoʻnalishlarga ixtisoslashgan servislar ham jadal rivojlanmoqda. Masalan, korporativ mijozlar uchun AI-agentlar yaratuvchi Sierra startapi oʻzining dastlabki 100 million dollarlik ARR koʻrsatkichiga yetti chorakda erishgan boʻlsa, keyingi 100 million dollarni qoʻshish uchun unga atigi ikki chorak kifoya qildi. Glean kompaniyasi ham shunga oʻxshash holatni qayd etgan: daromadni 100 milliondan 200 million dollargacha oshirish uchun toʻqqiz oy ketgan boʻlsa, 300 million dollarlik marra olti oy ichida zabt etildi.
Anʼanaviy biznesning AI bilan uygʻunlashuviShuni taʼkidlash joizki, nafaqat yangi AI-startaplar, balki bozorda uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritayotgan kompaniyalar ham sunʼiy intellektni joriy etish orqali oʻsishni tezlashtirmoqda. HR texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi 14 yillik tarixga ega Gusto kompaniyasi oxirgi besh chorak davomida daromadlar izchil oʻsib borayotganini maʼlum qildi. Kompaniyaning yillik tushumi 1 milliard dollardan oshib ketdi, bu esa sunʼiy intellekt integratsiyasi hatto klassik platformalar uchun ham kuchli drayver boʻlishini isbotlaydi.
Huquqiy boshqaruv dasturlari yetkazib beruvchi Clio kompaniyasi ham 18 yillik faoliyatidan soʻng, 2023-yilda oʻz mahsulotlariga AI funksiyalarini qoʻshishi bilan daromadlarining keskin sakrashiga guvoh boʻldi. Kompaniya oʻzining ARR koʻrsatkichini qisqa muddatda 200 million dollardan 500 million dollargacha yetkazishga muvaffaq boʻldi. Bu kabi misollar Oʻzbekiston texnologiya bozoridagi startaplar uchun ham muhim signal boʻlib, sunʼiy intellektni joriy etish biznes samaradorligini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.
Xulosa qilib aytganda, AI startaplari nafaqat texnologik inqilob, balki iqtisodiy oʻsishning yangi modelini ham namoyish etmoqda. Daromadlarning bunday tezlikda oʻsishi sohaning hali uzoq vaqt davomida investitsiyalar uchun eng jozibador yoʻnalish boʻlib qolishidan dalolat beradi.
…