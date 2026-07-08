Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»
FIFAning sobiq arbitri Aleksey Nikolayev JCH-2026 1/8 finalida Argentina va Misr o‘rtasidagi bahsda bosh hakam Fransua Leteksening ishiga baho berdi.
Misr vakillari 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin hakam qarorlaridan norozi bo‘lgan edi. Ammo Nikolayevning fikricha, asosiy bahsli epizodlarda arbitr va VAR to‘g‘ri harakat qilgan.
«Bu hissiyotlarga berilish»
Nikolayev Misr tomonining noroziligini 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda g‘alabani qo‘ldan chiqarib yuborgani bilan izohladi.
«Menimcha, bu 2:0 hisobidan keyin g‘alabani qo‘ldan boy berib, hissiyotlarga berilishdir», — dedi sobiq arbitr.
Uning aytishicha, bunday og‘ir mag‘lubiyatdan keyin jamoa vakillarida hakamlikka nisbatan e’tirozlar paydo bo‘lishi tabiiy.
Bekor qilingan gol bo‘yicha VAR aralashuvi to‘g‘ri deb baholandi
Misrning bekor qilingan goli eng ko‘p muhokama qilingan epizodlardan biri bo‘ldi.
Nikolayevning fikricha, hujum boshlanishidan oldin qoidabuzarlik bo‘lgan va VAR hakamni monitor oldiga chaqirishda haqli harakat qilgan.
«Noto‘g‘ri qaror haqida gapirish mumkin emas. Hujum boshlanishidan oldin qoidabuzarlik aniq edi», — deya ta’kidladi u.
Argentina foydasiga penalti bo‘yicha savol yo‘q
Sobiq hakam Misr darvozasiga belgilangan penalti epizodiga ham to‘xtaldi.
Uning fikricha, bu vaziyatda himoyachi to‘g‘ri harakat qilmagan va hakamning qarori asosli bo‘lgan.
«Misr darvozasiga belgilangan penalti bo‘yicha savollar yo‘q. Bu himoyachining muammosi edi», — dedi Nikolayev.
Saloh bilan epizodda penalti yo‘q
Argentinaning g‘alaba golidan oldin Muhammad Salohga nisbatan jarima maydonchasida qoidabuzarlik bo‘lgani haqida ham bahslar yuzaga kelgan edi.
Nikolayev bu holatda himoyachi avval to‘pga o‘ynaganini, kontakt esa shundan keyin sodir bo‘lganini ta’kidladi.
Uning fikricha, bunday vaziyatda penalti belgilash uchun asos bo‘lmagan.
«Hakam o‘yinni yaxshi nazorat qildi»
Aleksey Nikolayev Fransua Leteksening umumiy ishini yuqori baholadi.
«Turnirdagi eng yaxshi yevropalik hakamlardan birining ishi menga yoqdi. U o‘yinni juda yaxshi darajada nazorat qildi», — dedi u.
Sobiq arbitr kuchli jamoalar foydasiga qarorlar qabul qilingani haqidagi gaplarni ham rad etdi. Uning fikricha, hissiyotlardan xoli qaralsa, Argentina — Misr o‘yinidagi asosiy bahsli epizodlar tushunarli va hakamlik nuqtayi nazaridan izohli bo‘lgan.
…