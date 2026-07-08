Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»

·147·Sport
Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»

FIFAning sobiq arbitri Aleksey Nikolayev JCH-2026 1/8 finalida Argentina va Misr o‘rtasidagi bahsda bosh hakam Fransua Leteksening ishiga baho berdi.

Misr vakillari 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin hakam qarorlaridan norozi bo‘lgan edi. Ammo Nikolayevning fikricha, asosiy bahsli epizodlarda arbitr va VAR to‘g‘ri harakat qilgan.

«Bu hissiyotlarga berilish»

Nikolayev Misr tomonining noroziligini 2:0 hisobida oldinda borib, yakunda g‘alabani qo‘ldan chiqarib yuborgani bilan izohladi.

«Menimcha, bu 2:0 hisobidan keyin g‘alabani qo‘ldan boy berib, hissiyotlarga berilishdir», — dedi sobiq arbitr.

Uning aytishicha, bunday og‘ir mag‘lubiyatdan keyin jamoa vakillarida hakamlikka nisbatan e’tirozlar paydo bo‘lishi tabiiy.

Bekor qilingan gol bo‘yicha VAR aralashuvi to‘g‘ri deb baholandi

Misrning bekor qilingan goli eng ko‘p muhokama qilingan epizodlardan biri bo‘ldi.

Nikolayevning fikricha, hujum boshlanishidan oldin qoidabuzarlik bo‘lgan va VAR hakamni monitor oldiga chaqirishda haqli harakat qilgan.

«Noto‘g‘ri qaror haqida gapirish mumkin emas. Hujum boshlanishidan oldin qoidabuzarlik aniq edi», — deya ta’kidladi u.

Argentina foydasiga penalti bo‘yicha savol yo‘q

Sobiq hakam Misr darvozasiga belgilangan penalti epizodiga ham to‘xtaldi.

Uning fikricha, bu vaziyatda himoyachi to‘g‘ri harakat qilmagan va hakamning qarori asosli bo‘lgan.

«Misr darvozasiga belgilangan penalti bo‘yicha savollar yo‘q. Bu himoyachining muammosi edi», — dedi Nikolayev.

Saloh bilan epizodda penalti yo‘q

Argentinaning g‘alaba golidan oldin Muhammad Salohga nisbatan jarima maydonchasida qoidabuzarlik bo‘lgani haqida ham bahslar yuzaga kelgan edi.

Nikolayev bu holatda himoyachi avval to‘pga o‘ynaganini, kontakt esa shundan keyin sodir bo‘lganini ta’kidladi.

Uning fikricha, bunday vaziyatda penalti belgilash uchun asos bo‘lmagan.

«Hakam o‘yinni yaxshi nazorat qildi»

Aleksey Nikolayev Fransua Leteksening umumiy ishini yuqori baholadi.

«Turnirdagi eng yaxshi yevropalik hakamlardan birining ishi menga yoqdi. U o‘yinni juda yaxshi darajada nazorat qildi», — dedi u.

Sobiq arbitr kuchli jamoalar foydasiga qarorlar qabul qilingani haqidagi gaplarni ham rad etdi. Uning fikricha, hissiyotlardan xoli qaralsa, Argentina — Misr o‘yinidagi asosiy bahsli epizodlar tushunarli va hakamlik nuqtayi nazaridan izohli bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Bugun, 22:51«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi