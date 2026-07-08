Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqda

·61·Dunyo
Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqda

Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Ukraina masalasida AQSH prezidenti Donald Trampning tinchlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi.

Milliyet nashriga ko‘ra, bu haqda u Anqarada o‘tayotgan NATO sammitida gapirgan. Erdog‘an Turkiya mojaroni hal qilishda Rossiya bilan mavjud aloqa kanallaridan ham foydalanayotganini ta’kidladi.

Erdog‘an Tramp tashabbusini qo‘llab-quvvatladi

Turkiya rahbari Ukrainada tinchlikka erishish bo‘yicha Trampning pozitsiyasini ijobiy baholadi.

«Men janob Trampning Ukrainadagi tinchlik borasidagi pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlayman va Ukrainaning ustuvor ehtiyojlari ro‘yxatini tuzish tashabbusini qo‘llab-quvvatlashimizni ma’lum qilaman», — dedi Erdog‘an.

Bu bayonot NATO sammiti fonida yangradi va Anqaraning Ukraina masalasida Vashington bilan muloqotni davom ettirishga tayyorligini ko‘rsatdi.

Anqara Rossiya bilan ham aloqa saqlamoqda

Erdog‘anning ta’kidlashicha, Turkiya mojaroni hal qilish uchun faqat G‘arb bilan emas, Rossiya bilan mavjud diplomatik kanallardan ham foydalanmoqda.

Bu Anqaraning Ukraina masalasida vositachi rolini saqlab qolishga intilayotganini anglatadi. Turkiya avval ham Moskva va Kiyev o‘rtasida muloqot uchun maydon bo‘lishga harakat qilgan.

NATO sammitida Zelenskiy ham ishtirok etmoqda

NATO sammiti 7–8 iyul kunlari Anqarada o‘tkazilmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, alyansning yevropalik a’zolari AQSH prezidenti bilan munosabatlarni mustahkamlashga umid qilmoqda. Uchrashuvda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etmoqda va Kiyev qo‘shimcha harbiy yordam olishni kutmoqda.

Putinning iyun oyidagi taklifi ham tilga olindi

Iyun oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina jangovar harakatlarni Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporoje viloyatlari bilan cheklashni taklif qilganini aytgan edi.

Putinning so‘zlariga ko‘ra, bunday yondashuv Ukraina Qurolli kuchlariga boshqa hududlardan ushbu to‘rt viloyatga qo‘shin o‘tkazish imkonini berishi mumkin. Shu bilan birga, u bu Rossiya rejalariga kirmasligini ham ta’kidlagan.

Turkiya NATOda yangi rolga intilmoqdami?

Avvalroq OAV Turkiya NATO ichida AQSH rolining bir qismini o‘z zimmasiga olishga intilayotgani haqida xabar bergan edi.

Erdog‘anning so‘nggi bayonoti esa Anqara Ukraina masalasida bir vaqtning o‘zida ham Vashington tashabbuslarini qo‘llash, ham Moskva bilan muloqotni saqlash yo‘lini tanlayotganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Germaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiGermaniyada 15 bemorni o‘ldirgan shifokorga umrbod qamoq jazosi berildiKecha, 20:29Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi