Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqda
Turkiya prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an Ukraina masalasida AQSH prezidenti Donald Trampning tinchlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi.
Milliyet nashriga ko‘ra, bu haqda u Anqarada o‘tayotgan NATO sammitida gapirgan. Erdog‘an Turkiya mojaroni hal qilishda Rossiya bilan mavjud aloqa kanallaridan ham foydalanayotganini ta’kidladi.
Erdog‘an Tramp tashabbusini qo‘llab-quvvatladi
Turkiya rahbari Ukrainada tinchlikka erishish bo‘yicha Trampning pozitsiyasini ijobiy baholadi.
«Men janob Trampning Ukrainadagi tinchlik borasidagi pozitsiyasini qo‘llab-quvvatlayman va Ukrainaning ustuvor ehtiyojlari ro‘yxatini tuzish tashabbusini qo‘llab-quvvatlashimizni ma’lum qilaman», — dedi Erdog‘an.
Bu bayonot NATO sammiti fonida yangradi va Anqaraning Ukraina masalasida Vashington bilan muloqotni davom ettirishga tayyorligini ko‘rsatdi.
Anqara Rossiya bilan ham aloqa saqlamoqda
Erdog‘anning ta’kidlashicha, Turkiya mojaroni hal qilish uchun faqat G‘arb bilan emas, Rossiya bilan mavjud diplomatik kanallardan ham foydalanmoqda.
Bu Anqaraning Ukraina masalasida vositachi rolini saqlab qolishga intilayotganini anglatadi. Turkiya avval ham Moskva va Kiyev o‘rtasida muloqot uchun maydon bo‘lishga harakat qilgan.
NATO sammitida Zelenskiy ham ishtirok etmoqda
NATO sammiti 7–8 iyul kunlari Anqarada o‘tkazilmoqda.
Xabarlarga ko‘ra, alyansning yevropalik a’zolari AQSH prezidenti bilan munosabatlarni mustahkamlashga umid qilmoqda. Uchrashuvda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etmoqda va Kiyev qo‘shimcha harbiy yordam olishni kutmoqda.
Putinning iyun oyidagi taklifi ham tilga olindi
Iyun oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina jangovar harakatlarni Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporoje viloyatlari bilan cheklashni taklif qilganini aytgan edi.
Putinning so‘zlariga ko‘ra, bunday yondashuv Ukraina Qurolli kuchlariga boshqa hududlardan ushbu to‘rt viloyatga qo‘shin o‘tkazish imkonini berishi mumkin. Shu bilan birga, u bu Rossiya rejalariga kirmasligini ham ta’kidlagan.
Turkiya NATOda yangi rolga intilmoqdami?
Avvalroq OAV Turkiya NATO ichida AQSH rolining bir qismini o‘z zimmasiga olishga intilayotgani haqida xabar bergan edi.
Erdog‘anning so‘nggi bayonoti esa Anqara Ukraina masalasida bir vaqtning o‘zida ham Vashington tashabbuslarini qo‘llash, ham Moskva bilan muloqotni saqlash yo‘lini tanlayotganini ko‘rsatmoqda.
…