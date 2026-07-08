OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda

·0·Texno
OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda

ChatGPT asoschisi bo‘lgan OpenAI kompaniyasi 9 iyul kuni o‘zining yangi GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Avvalroq rejalashtirilgan taqdimot AQSH rasmiylari tomonidan xavfsizlik bilan bog‘liq ehtimoliy risklar qo‘shimcha o‘rganilgani sababli iyun oyida kechiktirilgan edi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, texnik sinovlar yakunlanib, kompaniya rahbariyati hamda AQSH rasmiylari ishtirokidagi muzokaralardan so‘ng Oq uy mazkur modelni ishga tushirishga ruxsat bergan. OpenAI yangi GPT-5.6 modelini kompaniya tarixida yaratilgan eng kuchli sun’iy intellekt tizimi sifatida baholamoqda. Ta’kidlanishicha, model kiberxavfsizlik, biologiya hamda mustaqil vazifalarni bajara oladigan sun’iy intellekt sohalarida ancha yuqori imkoniyatlarga ega bo‘ladi.

Taqdimot nima uchun kechiktirildi?

Manbalarga ko‘ra, taqdimotning qoldirilishiga Vashingtonda ilg‘or sun’iy intellekt tizimlaridan noqonuniy yoki xavfli maqsadlarda foydalanish ehtimoli yuzasidan xavotirlar kuchaygani sabab bo‘lgan.

Iyun oyida Oq uy OpenAI raqobatchisi hisoblangan Anthropic kompaniyasiga ham milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan uning eng ilg‘or Fable va Mythos modellaridan foydalanishni vaqtincha to‘xtatishni buyurgan. Ushbu cheklovlar esa faqat o‘tgan haftada yumshatilgani aytilmoqda.

AQSH rasmiylari fikricha, zamonaviy sun’iy intellekt modellari dasturiy ta’minotdagi zaif nuqtalarni aniqlash imkoniyatiga ega. Bu imkoniyatdan esa xorijiy armiyalar yoki razvedka xizmatlari, jumladan, Rossiya va Xitoy kabi davlatlar g‘arazli maqsadlarda foydalanishi mumkinligi xavotir uyg‘otmoqda.

Shu sababli Oq uy OpenAI'dan taqdimotni vaqtincha kechiktirishni so‘ragan va kompaniya bu taklifga rozilik bildirgan. Biroq OpenAI o‘z bayonotida davlat tomonidan o‘tkaziladigan bunday tekshiruvlar doimiy amaliyotga aylanmasligi lozimligini ham ta’kidlagan.

Vashington xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda

AQSH prezidenti Donald Tramp ikkinchi prezidentlik muddati boshida sun’iy intellekt sohasini tartibga solishda cheklovlarni qisqartirish tarafdori bo‘lgan edi. Uning fikricha, ortiqcha talablar AQSHning Xitoy bilan texnologiyalar bo‘yicha raqobat qilish imkoniyatini susaytirishi mumkin.

Biroq iyun oyida Tramp ilg‘or sun’iy intellekt modellari bilan bog‘liq kiberxavfsizlik risklarini kamaytirishga qaratilgan yangi farmonni imzoladi. Hujjatga muvofiq, dasturchilar o‘z modellarini ommaga taqdim etishdan bir oy avval hukumatga ko‘rib chiqish uchun taqdim etadi. Qayd etilishicha, ushbu jarayon ixtiyoriy asosda amalga oshiriladi.

OpenAI esa kelgusida yangi modellarni ishga tushirish uchun davlat idoralari bilan doimiy xavfsizlik mexanizmini ishlab chiqish bo‘yicha hamkorlik qilayotganini ma’lum qildi.

GPT-5.6 uch xil versiyada taqdim etiladi

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, 9 iyul kuni taqdim etiladigan GPT-5.6 modeli uchta versiyada chiqariladi. Sol versiyasi OpenAI tarixidagi eng kuchli model sifatida tavsiflanmoqda. Terra kundalik vazifalar uchun mo‘ljallangan o‘rta darajadagi variant bo‘lsa, Luna yuqori tezlik va samaradorlikka e’tibor qaratilgan eng arzon versiya hisoblanadi.

Shuningdek, GPT-5.6 modeliga ko‘p bosqichli xavfsizlik tizimi o‘rnatilgani ham ma’lum qilindi. Kompaniya ta’kidlashicha, ushbu himoya mexanizmlari sun’iy intellektdan kiberhujumlar yoki boshqa zararli harakatlarda foydalanishning oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan.

Avvalroq Malta o‘z aholisi uchun ChatGPT Plus xizmatini bepul taqdim etishi haqida xabar berilgan edi. Shu tariqa mamlakat bunday imkoniyatni yo‘lga qo‘ygan ilk davlatga aylangan. OpenAI bilan imzolangan kelishuvga muvofiq, Malta fuqarolari va rezidentlari ChatGPT Plus'dan bir yil davomida bepul foydalanish huquqiga ega bo‘ladi. Buning uchun ular mamlakatning onlayn identifikatsiya tizimi orqali ro‘yxatdan o‘tishlari talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaMeta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaBugun, 22:24AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiAQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 21:57Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaSunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaBugun, 20:53Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiVermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi