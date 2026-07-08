Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdi

·54·Sport
Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe paragvaylik siyosatchi tomonidan yoʻllangan irqchi haqoratlar markazida qoldi. Shunga qaramay, jamoa bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻz yulduzining ruhiy holati joyida ekanligini va u boʻlajak muhim bahslarga toʻliq tayyorligini maʼlum qildi. Ushbu mojaroli vaziyat Fransiya va Paragvay oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Fransiya terma jamoasining Paragvay ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan keyin boshlandi. Oʻsha oʻyinda Mbappe tomonidan kiritilgan penalti yagona gol boʻlib qolgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng Paragvay senatori Celeste Amarilla ijtimoiy tarmoqlarda futbolchining kelib chiqishi va intellektiga qaratilgan oʻta keskin va haqoratli postlar qoldirgan.

Siyosatchi oʻz bayonotida Mbappeni "fransuz boʻlishga urinayotgan mustamlaka qilingan kamerunlik" deb atagan va uni yozishni ham bilmaydigan "maxluq" deya haqoratlagan. Shuningdek, u Paragvay futbolchilarini oʻyindan soʻng Mbappega nisbatan jismoniy kuch ishlatishga chaqirgan. Bunday bayonotlar jahon futbol jamoatchiligi va Fransiya futbol federatsiyasi tomonidan keskin qoralandi.

Mbappening munosabati va mardona javobi

Real Madrid hujumchisi bu kabi pastkashliklarga jim qarab turmadi. Kylian Mbappe oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida senatorga mardona javob qaytardi. "Xonim Celeste Amarilla, siz nafratga loyiq ayolsiz va egallab turgan lavozimingizga noloyiqsiz. Siz musobaqa davomida bor kuchi va sharafi bilan kurashgan Paragvay xalqini ifoda etmaysiz", — deb yozdi futbolchi.

Mbappe oʻz soʻzida siyosatchining bu harakati Paragvay terma jamoasining maydondagi mehnatini ham yoʻqqa chiqarganini taʼkidladi. Uning fikricha, senatorning masʼuliyatsizligi va ochiqchasiga irqchiligi tufayli butun dunyo Paragvay futbolchilarining tarixiy muvaffaqiyatlarini emas, balki oʻz mamlakati haqida yomon tasavvur uygʻotgan ayolni muhokama qilmoqda.

Didier Deschamps esa matbuot anjumanida Mbappening holati haqida gapirar ekan, sardorning irodasi mustahkamligini qayd etdi. "Kylian ruhiy jihatdan juda yaxshi holatda. U ertangi oʻyinga tayyor. Maydon tashqarisidagi bunday chalgʻituvchi omillar bizning lagerimizga yoki sardorimizning tayyorgarligiga taʼsir oʻtkaza olmadi", — dedi murabbiy.

Hozirda Kylian Mbappe 7 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan birga ikkinchi oʻrinda bormoqda. Roʻyxatni 8 ta gol bilan Lionel Messi boshqarib bormoqda. Fransiyalik forvardning asosiy maqsadi — jamoasini navbatdagi chempionlik sari yetaklash va maydondagi natijalari bilan barcha tanqidlarga javob berishdir.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu holati diqqat markazida, boisi u zamonaviy futbolning eng yirik yulduzlaridan biri hisoblanadi. Irqchilikka qarshi kurash global miqyosda davom etayotgan bir paytda, Mbappening bunday vaziyatda koʻrsatgan vazminligi va qatʼiyati koʻpchilikning tahsiniga sazovor boʻldi.

MbappeFransiyaIrqchilikFutbolReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Bugun, 22:51«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Bugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi