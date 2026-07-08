Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe paragvaylik siyosatchi tomonidan yoʻllangan irqchi haqoratlar markazida qoldi. Shunga qaramay, jamoa bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻz yulduzining ruhiy holati joyida ekanligini va u boʻlajak muhim bahslarga toʻliq tayyorligini maʼlum qildi. Ushbu mojaroli vaziyat Fransiya va Paragvay oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivoji Fransiya terma jamoasining Paragvay ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan keyin boshlandi. Oʻsha oʻyinda Mbappe tomonidan kiritilgan penalti yagona gol boʻlib qolgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng Paragvay senatori Celeste Amarilla ijtimoiy tarmoqlarda futbolchining kelib chiqishi va intellektiga qaratilgan oʻta keskin va haqoratli postlar qoldirgan.
Siyosatchi oʻz bayonotida Mbappeni "fransuz boʻlishga urinayotgan mustamlaka qilingan kamerunlik" deb atagan va uni yozishni ham bilmaydigan "maxluq" deya haqoratlagan. Shuningdek, u Paragvay futbolchilarini oʻyindan soʻng Mbappega nisbatan jismoniy kuch ishlatishga chaqirgan. Bunday bayonotlar jahon futbol jamoatchiligi va Fransiya futbol federatsiyasi tomonidan keskin qoralandi.
Mbappening munosabati va mardona javobiReal Madrid hujumchisi bu kabi pastkashliklarga jim qarab turmadi. Kylian Mbappe oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida senatorga mardona javob qaytardi. "Xonim Celeste Amarilla, siz nafratga loyiq ayolsiz va egallab turgan lavozimingizga noloyiqsiz. Siz musobaqa davomida bor kuchi va sharafi bilan kurashgan Paragvay xalqini ifoda etmaysiz", — deb yozdi futbolchi.
Mbappe oʻz soʻzida siyosatchining bu harakati Paragvay terma jamoasining maydondagi mehnatini ham yoʻqqa chiqarganini taʼkidladi. Uning fikricha, senatorning masʼuliyatsizligi va ochiqchasiga irqchiligi tufayli butun dunyo Paragvay futbolchilarining tarixiy muvaffaqiyatlarini emas, balki oʻz mamlakati haqida yomon tasavvur uygʻotgan ayolni muhokama qilmoqda.
Didier Deschamps esa matbuot anjumanida Mbappening holati haqida gapirar ekan, sardorning irodasi mustahkamligini qayd etdi. "Kylian ruhiy jihatdan juda yaxshi holatda. U ertangi oʻyinga tayyor. Maydon tashqarisidagi bunday chalgʻituvchi omillar bizning lagerimizga yoki sardorimizning tayyorgarligiga taʼsir oʻtkaza olmadi", — dedi murabbiy.
Hozirda Kylian Mbappe 7 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan birga ikkinchi oʻrinda bormoqda. Roʻyxatni 8 ta gol bilan Lionel Messi boshqarib bormoqda. Fransiyalik forvardning asosiy maqsadi — jamoasini navbatdagi chempionlik sari yetaklash va maydondagi natijalari bilan barcha tanqidlarga javob berishdir.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu holati diqqat markazida, boisi u zamonaviy futbolning eng yirik yulduzlaridan biri hisoblanadi. Irqchilikka qarshi kurash global miqyosda davom etayotgan bir paytda, Mbappening bunday vaziyatda koʻrsatgan vazminligi va qatʼiyati koʻpchilikning tahsiniga sazovor boʻldi.
…