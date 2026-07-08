OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiy

·0·Texno
OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiy

Sunʼiy intellekt sohasida jahon yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi foydalanuvchilar bilan jonli muloqot qilish imkoniyatini yangi bosqichga olib chiquvchi GPT-Live-1 va GPT-Live-1 mini modellarini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya ChatGPT bilan suhbatlashish jarayonini insonlar oʻrtasidagi tabiiy muloqotga maksimal darajada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Yangi modellar nafaqat tezroq javob qaytaradi, balki suhbatdoshning nutqini toʻgʻridan-toʻgʻri tushunish va unga moslashish qobiliyatiga ham ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi avlod modellarining eng muhim xususiyati ularning "full-duplex" tizimida ishlashidir. Bu shuni anglatadiki, ChatGPT endi bir vaqtning oʻzida ham tinglashi, ham gapirishi mumkin. Avvalgi versiyalarda foydalanuvchi gapini tugatishini kutish talab etilgan boʻlsa, GPT-Live modellarida suhbatni tabiiy ravishda boʻlish yoki jonli tarjima funksiyalaridan foydalanish imkoniyati paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ChatGPT ilovasidagi Advanced Voice Mode funksiyasini toʻliq GPT-Live-1 mini modeliga oʻtkazmoqda.

Texnologik inqilob va intellektual salohiyat

Ilgari ovozli muloqot uch bosqichli murakkab jarayondan iborat edi: nutq matnga aylantirilardi, matnli model javob tayyorlardi va soʻngra u yana ovozga oʻgirilardi. Yangi modellar esa ushbu zanjirni qisqartirib, maʼlumotni bevosita qayta ishlaydi. Bu esa foydalanuvchi gapirayotganida tizimning nooʻrin toʻxtab qolishi yoki savollarga yetarli darajada aqlli javob bera olmasligi kabi muammolarni bartaraf etadi. Shuningdek, yangi ovozli rejim GPT-5.5 kabi eng soʻnggi matnli modellarga ulanib, murakkab mantiqiy vazifalarni ham bajara oladi.

OpenAI vakillarining soʻzlariga koʻra, GPT-Live modellari uzoq vaqt sukut saqlab, suhbat kontekstini oʻzlashtirish va faqat kerak boʻlgandagina muloqotga kirishish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, yangi tizim vizual maʼlumotlarni ham taqdim eta oladi. Bu esa ChatGPT bilan nafaqat gaplashish, balki uning yordamida interaktiv vizual materiallar bilan ishlash imkonini beradi. Bunday yondashuv Monogram kabi startaplar tomonidan ham faol qoʻllanilmoqda.

Ovozli interfeys — kelajak asosi

ChatGPT Voice loyihasi rahbari Atti Eleti taʼkidlashicha, ovozli muloqot kelajakda kompyuterlar bilan ishlashning asosiy usuliga aylanishi mumkin. U oʻz tajribasida ushbu funksiya yordamida 40 daqiqagacha davom etadigan uzoq va mazmunli suhbatlar oʻtkazganini maʼlum qildi. Kompaniya ovozli yordamchini shunchaki qidiruv vositasi emas, balki murakkab ishlarni boshqaruvchi asosiy interfeys sifatida koʻrmoqda.

Hozirgi kunda 150 milliondan ortiq inson ChatGPT ning ovozli va diktant funksiyalaridan foydalanmoqda. Raqobat muhitida Apple va Amazon ham oʻz virtual yordamchilarini yanada tabiiyroq qilish ustida ishlamoqda. OpenAI esa bu borada nafaqat dasturiy taʼminot, balki kelajakda maxsus AI-quloqchinlar kabi qurilmalar ustida ham bosh qotirayotgani haqida xabarlar tarqalgan, biroq rasmiy taqdimotda apparat vositalari haqida maʼlumot berilmadi.

OpenAIChatGPTGPT-LiveSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:56Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaSunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqdaBugun, 22:50Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaMeta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaBugun, 22:24AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiAQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 21:57Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi