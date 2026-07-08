OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiy
Sunʼiy intellekt sohasida jahon yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi foydalanuvchilar bilan jonli muloqot qilish imkoniyatini yangi bosqichga olib chiquvchi GPT-Live-1 va GPT-Live-1 mini modellarini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya ChatGPT bilan suhbatlashish jarayonini insonlar oʻrtasidagi tabiiy muloqotga maksimal darajada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Yangi modellar nafaqat tezroq javob qaytaradi, balki suhbatdoshning nutqini toʻgʻridan-toʻgʻri tushunish va unga moslashish qobiliyatiga ham ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi avlod modellarining eng muhim xususiyati ularning "full-duplex" tizimida ishlashidir. Bu shuni anglatadiki, ChatGPT endi bir vaqtning oʻzida ham tinglashi, ham gapirishi mumkin. Avvalgi versiyalarda foydalanuvchi gapini tugatishini kutish talab etilgan boʻlsa, GPT-Live modellarida suhbatni tabiiy ravishda boʻlish yoki jonli tarjima funksiyalaridan foydalanish imkoniyati paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ChatGPT ilovasidagi Advanced Voice Mode funksiyasini toʻliq GPT-Live-1 mini modeliga oʻtkazmoqda.
Texnologik inqilob va intellektual salohiyatIlgari ovozli muloqot uch bosqichli murakkab jarayondan iborat edi: nutq matnga aylantirilardi, matnli model javob tayyorlardi va soʻngra u yana ovozga oʻgirilardi. Yangi modellar esa ushbu zanjirni qisqartirib, maʼlumotni bevosita qayta ishlaydi. Bu esa foydalanuvchi gapirayotganida tizimning nooʻrin toʻxtab qolishi yoki savollarga yetarli darajada aqlli javob bera olmasligi kabi muammolarni bartaraf etadi. Shuningdek, yangi ovozli rejim GPT-5.5 kabi eng soʻnggi matnli modellarga ulanib, murakkab mantiqiy vazifalarni ham bajara oladi.
OpenAI vakillarining soʻzlariga koʻra, GPT-Live modellari uzoq vaqt sukut saqlab, suhbat kontekstini oʻzlashtirish va faqat kerak boʻlgandagina muloqotga kirishish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, yangi tizim vizual maʼlumotlarni ham taqdim eta oladi. Bu esa ChatGPT bilan nafaqat gaplashish, balki uning yordamida interaktiv vizual materiallar bilan ishlash imkonini beradi. Bunday yondashuv Monogram kabi startaplar tomonidan ham faol qoʻllanilmoqda.
Ovozli interfeys — kelajak asosiChatGPT Voice loyihasi rahbari Atti Eleti taʼkidlashicha, ovozli muloqot kelajakda kompyuterlar bilan ishlashning asosiy usuliga aylanishi mumkin. U oʻz tajribasida ushbu funksiya yordamida 40 daqiqagacha davom etadigan uzoq va mazmunli suhbatlar oʻtkazganini maʼlum qildi. Kompaniya ovozli yordamchini shunchaki qidiruv vositasi emas, balki murakkab ishlarni boshqaruvchi asosiy interfeys sifatida koʻrmoqda.
Hozirgi kunda 150 milliondan ortiq inson ChatGPT ning ovozli va diktant funksiyalaridan foydalanmoqda. Raqobat muhitida Apple va Amazon ham oʻz virtual yordamchilarini yanada tabiiyroq qilish ustida ishlamoqda. OpenAI esa bu borada nafaqat dasturiy taʼminot, balki kelajakda maxsus AI-quloqchinlar kabi qurilmalar ustida ham bosh qotirayotgani haqida xabarlar tarqalgan, biroq rasmiy taqdimotda apparat vositalari haqida maʼlumot berilmadi.
…