Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emas

·61·Sport
Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emas

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham JCH-2026 chorakfinalida Marokashga qarshi o‘yinga argentinalik hakam tayinlanganiga munosabat bildirdi.

Fransiya — Marokash uchrashuvi 9 iyul, payshanba kuni bo‘lib o‘tadi. Bahsni argentinalik referi Fakundo Telo boshqarib boradi.

Hakam tayinlovi savollarga sabab bo‘ldi

Chorakfinal bahsiga argentinalik hakamning tayinlanishi ayrim muhokamalarni keltirib chiqardi.

Ayniqsa, yaqinda Argentina va Misr o‘rtasidagi 1/8 final o‘yinidan keyin hakamlik masalasi atrofida bahslar kuchaygan edi.

Desham: «Meni bu xavotirga solmayapti»

Fransiya bosh murabbiyi esa ushbu tayinlovdan xavotirda emasligini ochiq aytdi.

«Yo‘q, hech qanday savol yo‘q. Sizda savollar tug‘ilishi mumkin, lekin meni bu xavotirga solmayapti», — dedi Desham.

Letekse ishiga ham ishora qildi

Desham Argentina — Misr o‘yinida ishlagan Fransua Letekse va uning brigadasini ham tilga oldi.

«Umid qilamanki, referi yaqinda bo‘lib o‘tgan o‘yindagi Letekse va uning brigadasi kabi yaxshi ishlaydi», — deya ta’kidladi u.

«Raqibimiz Marokash, hakam emas»

Fransiya ustozi jamoa asosiy e’tiborni hakamga emas, Marokashga qaratishi kerakligini bildirdi.

«Raqibimiz Marokash, hakam emas. Aksincha, u o‘yin qoidalarini imkon qadar aniqroq qo‘llash uchun shu yerda», — dedi Desham.

Fransiya va Marokash o‘rtasidagi chorakfinal bahsi yarimfinal yo‘llanmasi uchun katta sinov bo‘ladi. Desham esa bu o‘yinda barchasi maydondagi futbol orqali hal bo‘lishi kerakligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiBugun, 22:59Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Bugun, 22:51«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi