Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emas
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham JCH-2026 chorakfinalida Marokashga qarshi o‘yinga argentinalik hakam tayinlanganiga munosabat bildirdi.
Fransiya — Marokash uchrashuvi 9 iyul, payshanba kuni bo‘lib o‘tadi. Bahsni argentinalik referi Fakundo Telo boshqarib boradi.
Hakam tayinlovi savollarga sabab bo‘ldi
Chorakfinal bahsiga argentinalik hakamning tayinlanishi ayrim muhokamalarni keltirib chiqardi.
Ayniqsa, yaqinda Argentina va Misr o‘rtasidagi 1/8 final o‘yinidan keyin hakamlik masalasi atrofida bahslar kuchaygan edi.
Desham: «Meni bu xavotirga solmayapti»
Fransiya bosh murabbiyi esa ushbu tayinlovdan xavotirda emasligini ochiq aytdi.
«Yo‘q, hech qanday savol yo‘q. Sizda savollar tug‘ilishi mumkin, lekin meni bu xavotirga solmayapti», — dedi Desham.
Letekse ishiga ham ishora qildi
Desham Argentina — Misr o‘yinida ishlagan Fransua Letekse va uning brigadasini ham tilga oldi.
«Umid qilamanki, referi yaqinda bo‘lib o‘tgan o‘yindagi Letekse va uning brigadasi kabi yaxshi ishlaydi», — deya ta’kidladi u.
«Raqibimiz Marokash, hakam emas»
Fransiya ustozi jamoa asosiy e’tiborni hakamga emas, Marokashga qaratishi kerakligini bildirdi.
«Raqibimiz Marokash, hakam emas. Aksincha, u o‘yin qoidalarini imkon qadar aniqroq qo‘llash uchun shu yerda», — dedi Desham.
Fransiya va Marokash o‘rtasidagi chorakfinal bahsi yarimfinal yo‘llanmasi uchun katta sinov bo‘ladi. Desham esa bu o‘yinda barchasi maydondagi futbol orqali hal bo‘lishi kerakligini ta’kidlamoqda.
…