«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!
Madridning «Real» klubi transfer bozorida qanday qilib haqiqiy pul ishlash mahoratini namoyish etish mumkinligini ko‘rsatib qo‘ydi. Nufuzli Marca nashrining xabar berishicha, «qirollik klubi» 2025/26 yilgi mavsumda asosiy jamoa safida birorta ham o‘yin o‘tkazmagan o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish orqali naqd 108 million yevro daromad ko‘rdi. Zamin.uz ushbu aqlbovar qilmas moliyaviy muvaffaqiyat tafsilotlarini taqdim etadi.
Yozgi xarajatlar to‘liq qoplandi: Mourino va yangi transferlar
Akademiyadan tushgan ushbu toza foyda Madrid grandining yozgi transfer bozoridagi xarajatlarini to‘liq yopishga yetdi. «Real» ushbu mablag‘lar hisobiga tarkibni kuchaytirish bilan birga yangi murabbiyni ham olib keldi:
Mark Kukurelya va Denzel Dyumfrisning transferlari aynan shu pullar hisobiga amalga oshirildi.
Portugaliyaning «Benfika» klubidan mashhur murabbiy Joze Mourinoni bosh murabbiylikka olib kelish uchun to‘langan tovon puli ham ushbu daromaddan qoplandi.
Daromad manbasi: Kim qaysi klubga va qanchaga sotildi?
Transfer oynasidagi eng katta tushum Niko Pas orqali qayd etildi. «Real» uni Italiyaning «Komo» klubiga naqd 60 million yevro evaziga pulladi. Bu madridliklar tarixida tarbiyalanuvchi sotuvi bo‘yicha (Alvaro Moratadan keyingi) ikkinchi eng yirik bitimga aylandi. Shu bilan birga, «Real» iqtidorli futbolchini kelajakda qayta sotib olish (buy-back) huquqini ham o‘zida saqlab qolgan.
Klub g‘aznasini boyitgan boshqa yoshlar transferi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Futbolchi
Yangi klubi
Transfer summasi
E’tiborli jihati
Niko Pas
«Komo» (Italiya)
60 mln €
Tarixdagi 2-eng yirik sotuv, qayta sotib olish huquqi bor
Viktor Munos
«Liverpul» (Angliya)
20 mln €
Tovon pulining yarmi (50%) Madrid klubiga tegishli bo‘lgan
Mario Xil
«Milan» (Italiya)
15 mln €
To‘liq transfer huquqi sotib yuborildi
Alvaro Rodriges
«Bornmut» (Angliya)
15 mln €
APL klubi futbolchini o‘z safiga qo‘shib oldi
Mario Martin
—
3,5 mln €
Klub uchun qo‘shimcha kichik daromad
Bu hali hammasi emas: G‘azna yana 12 millionga boyishi mumkin
Ispaniyaning ikkinchi divizionida (Segunda) eng ko‘p gol urgan futbolchi bo‘lib turgan «Real» sobiq vakili Serxio Arribas tez orada «Almeriya»ni tark etishi kutilmoqda. Unga Joze Mourino sobiq jamoasi — Lissabonning «Benfika» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, shartnoma shartlariga ko‘ra «Real Madrid» qo‘shimcha ravishda yana 12 million yevro ishlab oladi.
…