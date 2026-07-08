«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!

·0·Sport
«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!

Madridning «Real» klubi transfer bozorida qanday qilib haqiqiy pul ishlash mahoratini namoyish etish mumkinligini ko‘rsatib qo‘ydi. Nufuzli Marca nashrining xabar berishicha, «qirollik klubi» 2025/26 yilgi mavsumda asosiy jamoa safida birorta ham o‘yin o‘tkazmagan o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilarini sotish orqali naqd 108 million yevro daromad ko‘rdi. Zamin.uz ushbu aqlbovar qilmas moliyaviy muvaffaqiyat tafsilotlarini taqdim etadi.

Yozgi xarajatlar to‘liq qoplandi: Mourino va yangi transferlar

Akademiyadan tushgan ushbu toza foyda Madrid grandining yozgi transfer bozoridagi xarajatlarini to‘liq yopishga yetdi. «Real» ushbu mablag‘lar hisobiga tarkibni kuchaytirish bilan birga yangi murabbiyni ham olib keldi:

  • Mark Kukurelya va Denzel Dyumfrisning transferlari aynan shu pullar hisobiga amalga oshirildi.

  • Portugaliyaning «Benfika» klubidan mashhur murabbiy Joze Mourinoni bosh murabbiylikka olib kelish uchun to‘langan tovon puli ham ushbu daromaddan qoplandi.

Daromad manbasi: Kim qaysi klubga va qanchaga sotildi?

Transfer oynasidagi eng katta tushum Niko Pas orqali qayd etildi. «Real» uni Italiyaning «Komo» klubiga naqd 60 million yevro evaziga pulladi. Bu madridliklar tarixida tarbiyalanuvchi sotuvi bo‘yicha (Alvaro Moratadan keyingi) ikkinchi eng yirik bitimga aylandi. Shu bilan birga, «Real» iqtidorli futbolchini kelajakda qayta sotib olish (buy-back) huquqini ham o‘zida saqlab qolgan.

Klub g‘aznasini boyitgan boshqa yoshlar transferi quyidagicha ko‘rinish oldi:

Futbolchi

Yangi klubi

Transfer summasi

E’tiborli jihati

Niko Pas

«Komo» (Italiya)

60 mln €

Tarixdagi 2-eng yirik sotuv, qayta sotib olish huquqi bor

Viktor Munos

«Liverpul» (Angliya)

20 mln €

Tovon pulining yarmi (50%) Madrid klubiga tegishli bo‘lgan

Mario Xil

«Milan» (Italiya)

15 mln €

To‘liq transfer huquqi sotib yuborildi

Alvaro Rodriges

«Bornmut» (Angliya)

15 mln €

APL klubi futbolchini o‘z safiga qo‘shib oldi

Mario Martin

3,5 mln €

Klub uchun qo‘shimcha kichik daromad

Bu hali hammasi emas: G‘azna yana 12 millionga boyishi mumkin

Ispaniyaning ikkinchi divizionida (Segunda) eng ko‘p gol urgan futbolchi bo‘lib turgan «Real» sobiq vakili Serxio Arribas tez orada «Almeriya»ni tark etishi kutilmoqda. Unga Joze Mourino sobiq jamoasi — Lissabonning «Benfika» klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, shartnoma shartlariga ko‘ra «Real Madrid» qo‘shimcha ravishda yana 12 million yevro ishlab oladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Bugun, 21:54Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi haqida: «Unga yordam kerak, u jamoani yolgʻiz torta olmaydi»Bugun, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi