Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifa

·1·Sport
Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifa

Portugaliyalik mutaxassis Ruben Amorim Italiyaning Milan klubi bosh murabbiyi sifatidagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tadbir davomida u Manchester Yunayteddagi omadsiz faoliyati haqida ochiq gapirib, Angliyadagi 14 oylik faoliyati davomida yoʻl qoʻygan xatolarini tan oldi. Bu tajriba uning murabbiylik faoliyatida katta dars boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Amorim 2024-yilning noyabr oyida Manchester Yunayted boshqaruviga kelgan edi, biroq uning Old Trafforddagi sarguzashti kutilganidek kechmadi. 2026-yilning yanvarida isteʼfoga chiqarilgan murabbiy oʻz qarashlarini jamoaga toʻliq singdira olmaganini eʼtirof etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy oʻz xatolarini aniq sanab oʻtish qiyinligini, chunki buning uchun oʻsha paytdagi barcha kontekstni tushuntirish kerakligini aytgan.

Statistik koʻrsatkichlar va tanqidlar

Ruben Amorim boshchiligida Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng yomon natijalardan birini qayd etdi. Uning qoʻl ostida jamoa barcha musobaqalarda 63 ta oʻyin oʻtkazib, shundan atigi 25 tasida gʻalaba qozondi. 15 ta durang va 23 ta magʻlubiyat qayd etilgani klub rahbariyatining sabrini toqatini toʻldirdi.

Ayniqsa, Premer-ligadagi koʻrsatkichlar achinarli koʻrinish olgan: 47 oʻyinda 15 ta gʻalaba va har bir oʻyin uchun oʻrtacha 1,23 ochko. Bu natija Manchester Yunaytedning APL davridagi barcha murabbiylari orasida eng past koʻrsatkich boʻlib qoldi. U isteʼfoga chiqarilgan vaqtda jamoa turnir jadvalida oltinchi oʻrinda borayotgan edi.

Amorim taktik yondashuvi va klub akademiyasi tarbiyalanuvchilarini asosiy tarkibga jalb qila olmagani uchun mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan edi. Shunga qaramay, u Manchesterdagi faoliyati bilan faxrlanishini va muxlislar bilan munosib xayrlasha olmaganidan afsusda ekanini bildirdi.

Milan bilan yangi maqsadlar

Endilikda Milan jamoasini boshqaradigan Amorim oʻz xatolaridan toʻgʻri xulosa chiqarganiga ishonchi komil. "Hamma oʻz tajribasidan oʻrganadi. Men ham koʻp narsani oʻrgandim. Baʼzi narsalarni oʻzgartirishga harakat qilaman, baʼzilari esa oʻzgarmas qoladi. Ammo ishonamanki, men endi yaxshiroq murabbiy boʻlaman", — dedi u jurnalistlar bilan suhbatda.

Italiya futboli va A Seriya muhiti Amorim uchun yangi sinov boʻladi. Manchester Yunayteddagi bosim va muvaffaqiyatsizliklardan soʻng, u Milanda oʻzining haqiqiy salohiyatini koʻrsatishga va taktik gʻoyalarini hayotga tatbiq etishga umid qilmoqda. Muxlislar esa portugaliyalik mutaxassisning hujumkor futboli "rossonerilar"ga yangi gʻalabalar olib kelishini kutishmoqda.

Ruben AmorimManchester YunaytedMilanFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Bugun, 21:54Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Golden Boy-2026 reytingi yangilandi: Yamal birinchi o‘rinda...Bugun, 20:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi