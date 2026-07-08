Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifa
Portugaliyalik mutaxassis Ruben Amorim Italiyaning Milan klubi bosh murabbiyi sifatidagi ilk matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tadbir davomida u Manchester Yunayteddagi omadsiz faoliyati haqida ochiq gapirib, Angliyadagi 14 oylik faoliyati davomida yoʻl qoʻygan xatolarini tan oldi. Bu tajriba uning murabbiylik faoliyatida katta dars boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Amorim 2024-yilning noyabr oyida Manchester Yunayted boshqaruviga kelgan edi, biroq uning Old Trafforddagi sarguzashti kutilganidek kechmadi. 2026-yilning yanvarida isteʼfoga chiqarilgan murabbiy oʻz qarashlarini jamoaga toʻliq singdira olmaganini eʼtirof etdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy oʻz xatolarini aniq sanab oʻtish qiyinligini, chunki buning uchun oʻsha paytdagi barcha kontekstni tushuntirish kerakligini aytgan.
Statistik koʻrsatkichlar va tanqidlarRuben Amorim boshchiligida Manchester Yunayted Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng yomon natijalardan birini qayd etdi. Uning qoʻl ostida jamoa barcha musobaqalarda 63 ta oʻyin oʻtkazib, shundan atigi 25 tasida gʻalaba qozondi. 15 ta durang va 23 ta magʻlubiyat qayd etilgani klub rahbariyatining sabrini toqatini toʻldirdi.
Ayniqsa, Premer-ligadagi koʻrsatkichlar achinarli koʻrinish olgan: 47 oʻyinda 15 ta gʻalaba va har bir oʻyin uchun oʻrtacha 1,23 ochko. Bu natija Manchester Yunaytedning APL davridagi barcha murabbiylari orasida eng past koʻrsatkich boʻlib qoldi. U isteʼfoga chiqarilgan vaqtda jamoa turnir jadvalida oltinchi oʻrinda borayotgan edi.
Amorim taktik yondashuvi va klub akademiyasi tarbiyalanuvchilarini asosiy tarkibga jalb qila olmagani uchun mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan edi. Shunga qaramay, u Manchesterdagi faoliyati bilan faxrlanishini va muxlislar bilan munosib xayrlasha olmaganidan afsusda ekanini bildirdi.
Milan bilan yangi maqsadlarEndilikda Milan jamoasini boshqaradigan Amorim oʻz xatolaridan toʻgʻri xulosa chiqarganiga ishonchi komil. "Hamma oʻz tajribasidan oʻrganadi. Men ham koʻp narsani oʻrgandim. Baʼzi narsalarni oʻzgartirishga harakat qilaman, baʼzilari esa oʻzgarmas qoladi. Ammo ishonamanki, men endi yaxshiroq murabbiy boʻlaman", — dedi u jurnalistlar bilan suhbatda.
Italiya futboli va A Seriya muhiti Amorim uchun yangi sinov boʻladi. Manchester Yunayteddagi bosim va muvaffaqiyatsizliklardan soʻng, u Milanda oʻzining haqiqiy salohiyatini koʻrsatishga va taktik gʻoyalarini hayotga tatbiq etishga umid qilmoqda. Muxlislar esa portugaliyalik mutaxassisning hujumkor futboli "rossonerilar"ga yangi gʻalabalar olib kelishini kutishmoqda.
…