Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandi

·0·Sport
Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandi

Argentina terma jamoasi JCH-2026da chempionlik unvonini himoya qilish uchun kurashayotgan bir paytda, maydon tashqarisida mamlakat futbol federatsiyasi atrofida jiddiy moliyaviy tekshiruv boshlangani aytilmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, AQSH Federal tergov byurosi Argentina futbol federatsiyasi faoliyatida pul yuvish va moliyaviy qonunbuzarliklar bo‘lgan-bo‘lmaganini o‘rganmoqda.

FBR AFA faoliyatini tekshirmoqda

EasySport ma’lumotiga ko‘ra, tergov AQSH federal prokuraturasi bilan hamkorlikda olib borilmoqda.

Mutaxassislar Argentina futbol federatsiyasining AQSH hududidagi tijorat faoliyatini tahlil qilmoqda. Asosiy e’tibor moliyaviy operatsiyalar vaqtida AQSH qonunchiligi buzilgan-buzilmaganiga qaratilgan.

Diqqat markazida yirik tranzaksiyalar bor

Xabarlarga ko‘ra, tekshiruv doirasida 300 million dollardan ortiq mablag‘ bilan bog‘liq operatsiyalar o‘rganilmoqda.

Bu mablag‘lar sponsorlik shartnomalari, mediahuquqlarni sotish va boshqa tijorat kelishuvlari orqali shakllangan bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.

Kompaniyalar faoliyati ham o‘rganilyapti

Argentina nashri La Nación ma’lumotiga ko‘ra, tergov faqat federatsiya bilan cheklanmayapti.

Daromadlarni boshqarishda ishtirok etgan kompaniyalar faoliyati ham alohida tahlil qilinmoqda. Tergovchilar ushbu kelishuvlarda moliyaviy shaffoflik talablariga rioya qilingan-qilinmaganini aniqlashga urinmoqda.

Hozircha rasmiy ayblov yo‘q

Ayni paytgacha hech bir shaxsga nisbatan rasmiy ayblov qo‘yilmagani ta’kidlanmoqda.

Tekshiruv ishlari davom etmoqda va yakuniy xulosa hali e’lon qilinmagan. Shu bois ushbu holatda gap faqat shubha va tergov jarayoni haqida bormoqda.

Terma jamoa JCHda kurashni davom ettirmoqda

Maydondon tashqaridagi bu vaziyat Argentina terma jamoasining JCH-2026dagi ishtirokiga ta’sir qilmagani aytilmoqda.

Amaldagi jahon chempionlari o‘z unvonini himoya qilish uchun kurashni davom ettirmoqda. Ammo federatsiya atrofidagi moliyaviy tekshiruv Argentina futboli uchun turnir davomidagi eng jiddiy maydon tashqarisidagi voqealardan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Bugun, 22:51«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi