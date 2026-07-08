Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqda
Sunʼiy intellekt (AI) sohasida inqilobiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Bugungi kunda ChatGPT va Claude kabi yirik til modellari matn bilan ishlashda yuqori natijalar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar ularning jismoniy dunyoni tushunish borasidagi cheklovlarini qayd etishmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi aynan shu boʻshliqni toʻldirish maqsadida videooʻyinlar maʼlumotlaridan foydalanishni taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu kompaniya yaqinda 320 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi va uning umumiy qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, Coatue, Erik Shmidt hamda MIT va Google DeepMind tadqiqotchilari loyihaning asosiy investorlari qatoridan joy olgan. Bu esa soha gigantlarining oʻyin maʼlumotlariga boʻlgan ishonchi yuqori ekanidan dalolat beradi.
Nima uchun internet maʼlumotlari yetarli emas?General Intuition bosh direktori Pim de Witte tushuntirishicha, anʼanaviy til modellari internetdagi matnlarga tayanadi. Biroq, umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga erishish uchun tizim narsalarning vaqt va makonda qanday harakatlanishini anglab yetishi shart. Internetdagi statik maʼlumotlar jismoniy dunyo qonuniyatlarini oʻrgatishda oqsoqlik qiladi, videooʻyinlar esa bu borada tayyor simulyatsiya vazifasini oʻtaydi.
Videooʻyinlar ichidagi fizika qonunlari, obʼyektlarning oʻzaro taʼsiri va murakkab vizual ssenariylar AI uchun eng yaxshi oʻquv maydonidir. Medal TV platformasidan ajralib chiqqan General Intuition aynan shu maʼlumotlar bazasidan foydalanib, "dunyo modellari"ni (world models) yaratishni maqsad qilgan. Bu modellar robototexnika va avtonom tizimlar uchun misli koʻrilmagan imkoniyatlarni taqdim etishi kutilmoqda.
Etika va mudofaa masalalariYangi texnologiyalar har doim oʻziga xos xavf va axloqiy savollarni keltirib chiqaradi. Pim de Witte oʻz intervyusida ushbu modellar kelajakda mudofaa va harbiy maqsadlarda qoʻllanilishi mumkinligini inkor etmadi. Bu esa kompaniya oldiga qatʼiy axloqiy chegaralarni belgilash vazifasini qoʻyadi. Oʻyin maʼlumotlari asosida shakllangan intellekt nafaqat virtual, balki real hayotdagi strategik qarorlarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanish yoʻlidagi mamlakatlar uchun bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy dasturchilar va AI mutaxassislari uchun faqatgina matnli modellar bilan cheklanib qolmay, multimodal va simulyatsiyaga asoslangan tizimlarni oʻrganish kelajakda raqobatbardoshlikni taʼminlaydi. General Intuition tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, kelajakdagi eng kuchli AI tizimlari kutubxonalarda emas, balki virtual olamlarda tarbiyalanadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, videooʻyinlar endi shunchaki koʻngilochar vosita emas, balki insoniyatning eng murakkab texnologik muammolarini hal qiluvchi maʼlumotlar manbaiga aylanmoqda. Agar General Intuition oʻz rejasini muvaffaqiyatli amalga oshirsa, biz tez orada jismoniy olamni xuddi insondek his qiladigan va tushunadigan robotlar guvohi boʻlishimiz mumkin.
…