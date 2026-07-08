Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellekt kelajagi videooʻyinlardami: General Intuition yangi yondashuvni taklif etmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) sohasida inqilobiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Bugungi kunda ChatGPT va Claude kabi yirik til modellari matn bilan ishlashda yuqori natijalar koʻrsatayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar ularning jismoniy dunyoni tushunish borasidagi cheklovlarini qayd etishmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi aynan shu boʻshliqni toʻldirish maqsadida videooʻyinlar maʼlumotlaridan foydalanishni taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu kompaniya yaqinda 320 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi va uning umumiy qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, Coatue, Erik Shmidt hamda MIT va Google DeepMind tadqiqotchilari loyihaning asosiy investorlari qatoridan joy olgan. Bu esa soha gigantlarining oʻyin maʼlumotlariga boʻlgan ishonchi yuqori ekanidan dalolat beradi.

Nima uchun internet maʼlumotlari yetarli emas?

General Intuition bosh direktori Pim de Witte tushuntirishicha, anʼanaviy til modellari internetdagi matnlarga tayanadi. Biroq, umumiy sunʼiy intellekt (AGI) darajasiga erishish uchun tizim narsalarning vaqt va makonda qanday harakatlanishini anglab yetishi shart. Internetdagi statik maʼlumotlar jismoniy dunyo qonuniyatlarini oʻrgatishda oqsoqlik qiladi, videooʻyinlar esa bu borada tayyor simulyatsiya vazifasini oʻtaydi.

Videooʻyinlar ichidagi fizika qonunlari, obʼyektlarning oʻzaro taʼsiri va murakkab vizual ssenariylar AI uchun eng yaxshi oʻquv maydonidir. Medal TV platformasidan ajralib chiqqan General Intuition aynan shu maʼlumotlar bazasidan foydalanib, "dunyo modellari"ni (world models) yaratishni maqsad qilgan. Bu modellar robototexnika va avtonom tizimlar uchun misli koʻrilmagan imkoniyatlarni taqdim etishi kutilmoqda.

Etika va mudofaa masalalari

Yangi texnologiyalar har doim oʻziga xos xavf va axloqiy savollarni keltirib chiqaradi. Pim de Witte oʻz intervyusida ushbu modellar kelajakda mudofaa va harbiy maqsadlarda qoʻllanilishi mumkinligini inkor etmadi. Bu esa kompaniya oldiga qatʼiy axloqiy chegaralarni belgilash vazifasini qoʻyadi. Oʻyin maʼlumotlari asosida shakllangan intellekt nafaqat virtual, balki real hayotdagi strategik qarorlarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanish yoʻlidagi mamlakatlar uchun bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy dasturchilar va AI mutaxassislari uchun faqatgina matnli modellar bilan cheklanib qolmay, multimodal va simulyatsiyaga asoslangan tizimlarni oʻrganish kelajakda raqobatbardoshlikni taʼminlaydi. General Intuition tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, kelajakdagi eng kuchli AI tizimlari kutubxonalarda emas, balki virtual olamlarda tarbiyalanadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, videooʻyinlar endi shunchaki koʻngilochar vosita emas, balki insoniyatning eng murakkab texnologik muammolarini hal qiluvchi maʼlumotlar manbaiga aylanmoqda. Agar General Intuition oʻz rejasini muvaffaqiyatli amalga oshirsa, biz tez orada jismoniy olamni xuddi insondek his qiladigan va tushunadigan robotlar guvohi boʻlishimiz mumkin.

Sunʼiy IntellektGeneral IntuitionTexnologiyaVideooʻyinlarJeff Bezos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaOpenAI eng kuchli GPT-5.6 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:56OpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyOpenAI yangi GPT-Live ovozli modellarini taqdim etdi: Endi muloqot yanada tabiiyBugun, 22:55Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaMeta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaBugun, 22:24AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiAQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandiBugun, 21:57Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi