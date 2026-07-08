Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladi

·32·Sport
Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladi

Londonning Arsenal klubi ayollar jamoasi tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. "Kanonirlar" Shveytsariya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Geraldine Reuteler bilan doimiy asosda shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Germaniyaning Ayntraxt Frankfurt klubida sakkiz yil davomida toʻp surgan 25 yoshli futbolchi endilikda faoliyatini Angliya Ayollar Superligasida (WSL) davom ettiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal rasmiy sayti va BBC Sport nashri xabariga koʻra, Geraldine Reuteler London klubi bilan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekkan. Yangi jamoada u afsonaviy 14-raqamli libosda maydonga tushadigan boʻldi. Reuteler joriy yozgi transfer oynasida Georgia Stanway va Selina Cerci kabi yulduzlardan soʻng klub safiga qoʻshilgan uchinchi yirik xaridga aylandi.

Tajriba va mahorat uygʻunligi

Geraldine Reuteler Germaniya Bundesligasida oʻzini koʻrsata olgan eng kuchli legionerlardan biri hisoblanadi. U Ayntraxt Frankfurt safida barcha musobaqalarda 184 ta oʻyinda ishtirok etib, 54 ta gol urgan va 44 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning maydon markazidagi dinamik harakatlari va hujumlarni tashkil qilishdagi mahorati Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegersning eʼtiborini tortgan.

Xalqaro maydonda ham Reuteler katta tajribaga ega. U Shveytsariya terma jamoasi safida 91 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 2024-yilda oʻz mamlakatining eng yaxshi ayol futbolchisi deb topilgan. Shuningdek, u terma jamoasining Yevro-2025 saralash bosqichidagi muvaffaqiyatlarida, jumladan, chorak finalga qadar yetib borishida muhim rol oʻynagan.

Klub rahbariyati va futbolchining fikrlari

Arsenal ayollar futboli direktori Clare Wheatley ushbu transfer haqida gapirar ekan, Reuteler ancha vaqtdan beri klubning asosiy maqsadlaridan biri boʻlganini taʼkidladi. "Biz Geryning jamoamizga qoʻshilganidan juda xursandmiz. U ham klub, ham terma jamoa miqyosida ulkan tajribaga ega va bizning sovrinlar uchun kurashimizda yordam beradi", — dedi Wheatley.

Futbolchining oʻzi ham London klubiga oʻtganidan faxrlanishini yashirmadi. "Arsenal — dunyodagi eng yaxshi klublardan biri. Menga jamoaning oʻyin uslubi juda yoqadi va WSL doirasida eng kuchli futbolchilarga qarshi oʻzimni sinab koʻrishni intiqlik bilan kutyapman. Emirates Stadiumda muxlislarimiz qarshisida maydonga tushib, klub tarixiga oʻz hissamni qoʻshishni istayman", — deya taʼkidladi Geraldine Reuteler.

Bosh murabbiy Renee Slegers yangi futbolchining texnik va intellektual salohiyatiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Reutelerning jismoniy tayyorgarligi va maydonni koʻra olish qobiliyati Arsenal yarim himoyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu transfer London klubining yangi mavsumda chempionlik uchun jiddiy daʼvogar ekanligidan dalolat beradi.

ArsenalGeraldine ReutelerAyollar FutboliTransferAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiArgentina titulni himoya qilmoqda: federatsiyada katta tekshiruv boshlandiBugun, 22:59Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...Bugun, 22:51«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi