Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladi
Londonning Arsenal klubi ayollar jamoasi tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. "Kanonirlar" Shveytsariya terma jamoasining tajribali yarim himoyachisi Geraldine Reuteler bilan doimiy asosda shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Germaniyaning Ayntraxt Frankfurt klubida sakkiz yil davomida toʻp surgan 25 yoshli futbolchi endilikda faoliyatini Angliya Ayollar Superligasida (WSL) davom ettiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal rasmiy sayti va BBC Sport nashri xabariga koʻra, Geraldine Reuteler London klubi bilan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekkan. Yangi jamoada u afsonaviy 14-raqamli libosda maydonga tushadigan boʻldi. Reuteler joriy yozgi transfer oynasida Georgia Stanway va Selina Cerci kabi yulduzlardan soʻng klub safiga qoʻshilgan uchinchi yirik xaridga aylandi.
Tajriba va mahorat uygʻunligiGeraldine Reuteler Germaniya Bundesligasida oʻzini koʻrsata olgan eng kuchli legionerlardan biri hisoblanadi. U Ayntraxt Frankfurt safida barcha musobaqalarda 184 ta oʻyinda ishtirok etib, 54 ta gol urgan va 44 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning maydon markazidagi dinamik harakatlari va hujumlarni tashkil qilishdagi mahorati Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegersning eʼtiborini tortgan.
Xalqaro maydonda ham Reuteler katta tajribaga ega. U Shveytsariya terma jamoasi safida 91 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 2024-yilda oʻz mamlakatining eng yaxshi ayol futbolchisi deb topilgan. Shuningdek, u terma jamoasining Yevro-2025 saralash bosqichidagi muvaffaqiyatlarida, jumladan, chorak finalga qadar yetib borishida muhim rol oʻynagan.
Klub rahbariyati va futbolchining fikrlariArsenal ayollar futboli direktori Clare Wheatley ushbu transfer haqida gapirar ekan, Reuteler ancha vaqtdan beri klubning asosiy maqsadlaridan biri boʻlganini taʼkidladi. "Biz Geryning jamoamizga qoʻshilganidan juda xursandmiz. U ham klub, ham terma jamoa miqyosida ulkan tajribaga ega va bizning sovrinlar uchun kurashimizda yordam beradi", — dedi Wheatley.
Futbolchining oʻzi ham London klubiga oʻtganidan faxrlanishini yashirmadi. "Arsenal — dunyodagi eng yaxshi klublardan biri. Menga jamoaning oʻyin uslubi juda yoqadi va WSL doirasida eng kuchli futbolchilarga qarshi oʻzimni sinab koʻrishni intiqlik bilan kutyapman. Emirates Stadiumda muxlislarimiz qarshisida maydonga tushib, klub tarixiga oʻz hissamni qoʻshishni istayman", — deya taʼkidladi Geraldine Reuteler.
Bosh murabbiy Renee Slegers yangi futbolchining texnik va intellektual salohiyatiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Reutelerning jismoniy tayyorgarligi va maydonni koʻra olish qobiliyati Arsenal yarim himoyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu transfer London klubining yangi mavsumda chempionlik uchun jiddiy daʼvogar ekanligidan dalolat beradi.
…