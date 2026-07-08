Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...
«Santos» hujumchisi Neymar Braziliya terma jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan keyin klubidan bir necha kunlik ta’til oldi.
Globo nashri ma’lumotiga ko‘ra, 34 yoshli forvard hozircha oilasi bilan AQSHda qolmoqda. Uning «Santos» ixtiyoriga qachon qaytishi esa aniq belgilanmagan.
Neymar kamida 10 kun dam olishi mumkin
Manbaga ko‘ra, Neymar jahon chempionatidan keyin kamida o‘n kunlik tanaffus olishi kutilmoqda.
Futbolchi ayni vaqtda Braziliyaga qaytmagan. U oilasi bilan AQSHda qolib, turnirdan keyingi bosim va mag‘lubiyat ta’siridan chiqishga harakat qilmoqda.
«Santos» muzokara o‘tkazmoqchi
Globo ma’lumotiga ko‘ra, «Santos» rahbariyati Neymar va uning vakillari bilan uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirgan.
Biroq hozircha ushbu muzokaraning aniq sanasi belgilanmagan. Klub futbolchining jahon chempionatidagi mag‘lubiyatdan keyin ruhan tiklanishini kutmoqda.
Bu Neymarning so‘nggi mundiali bo‘ldimi?
Braziliyaning JCH-2026ni erta tark etishi Neymar kelajagi atrofidagi savollarni yana kuchaytirdi.
Avvalroq ushbu musobaqa uning jahon chempionatlaridagi so‘nggi ishtiroki bo‘lishi mumkinligi haqida gap-so‘zlar paydo bo‘lgan edi.
Futbolchining otasi esa ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘g‘lini faoliyatini yakunlamaslikka chaqirgani aytilmoqda.
Braziliya 1/8 finalda to‘xtadi
Braziliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi.
Neymar chempionat davomida ikki o‘yinda maydonga tushdi va bir gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Endi asosiy savol — Neymar «Santos»ga qanday holatda qaytishi va faoliyatining keyingi bosqichi qanday davom etishida.
…