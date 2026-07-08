Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...

·0·Sport
Neymar JCH-2026dan keyin «Santos»ga qaytmadi: klub uni kutmoqda...

«Santos» hujumchisi Neymar Braziliya terma jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan keyin klubidan bir necha kunlik ta’til oldi.

Globo nashri ma’lumotiga ko‘ra, 34 yoshli forvard hozircha oilasi bilan AQSHda qolmoqda. Uning «Santos» ixtiyoriga qachon qaytishi esa aniq belgilanmagan.

Neymar kamida 10 kun dam olishi mumkin

Manbaga ko‘ra, Neymar jahon chempionatidan keyin kamida o‘n kunlik tanaffus olishi kutilmoqda.

Futbolchi ayni vaqtda Braziliyaga qaytmagan. U oilasi bilan AQSHda qolib, turnirdan keyingi bosim va mag‘lubiyat ta’siridan chiqishga harakat qilmoqda.

«Santos» muzokara o‘tkazmoqchi

Globo ma’lumotiga ko‘ra, «Santos» rahbariyati Neymar va uning vakillari bilan uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirgan.

Biroq hozircha ushbu muzokaraning aniq sanasi belgilanmagan. Klub futbolchining jahon chempionatidagi mag‘lubiyatdan keyin ruhan tiklanishini kutmoqda.

Bu Neymarning so‘nggi mundiali bo‘ldimi?

Braziliyaning JCH-2026ni erta tark etishi Neymar kelajagi atrofidagi savollarni yana kuchaytirdi.

Avvalroq ushbu musobaqa uning jahon chempionatlaridagi so‘nggi ishtiroki bo‘lishi mumkinligi haqida gap-so‘zlar paydo bo‘lgan edi.

Futbolchining otasi esa ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘g‘lini faoliyatini yakunlamaslikka chaqirgani aytilmoqda.

Braziliya 1/8 finalda to‘xtadi

Braziliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi.

Neymar chempionat davomida ikki o‘yinda maydonga tushdi va bir gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Endi asosiy savol — Neymar «Santos»ga qanday holatda qaytishi va faoliyatining keyingi bosqichi qanday davom etishida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!«Real»dan dahshatli biznes-klass: Asosiyda o‘ynamaganlar 108 mln yevro va Mourinoni olib keldi!Bugun, 22:38Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolarini tan oldi: Milan bilan yangi sahifaBugun, 22:35Arsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Shveytsariya terma jamoasi yulduzi Geraldine Reuteler bilan shartnoma imzoladiBugun, 22:18Mbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiMbappe irqchilik hujumlariga uchradi: Desham va futbolchi senatorga munosabat bildirdiBugun, 22:15Desham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasDesham Marokashga qarshi o‘yinda argentinalik hakamdan xavotirda emasBugun, 22:02Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Sobiq hakam: «Argentina — Misr bahsida hakamlik to‘g‘ri bo‘ldi»Bugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi