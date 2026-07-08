AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandi

·27·Texno
AQSHda yirik kiberhujum: 7 millionga yaqin haydovchilik guvohnomasi maʼlumotlari oʻgʻirlandi

AQSHning yirik sugʻurta provayderlaridan biri boʻlgan AssuranceAmerica kompaniyasi tizimlariga uyushtirilgan kiberhujum natijasida 6,99 million kishining shaxsiy maʼlumotlari, jumladan, haydovchilik guvohnomasi raqamlari tarqalib ketdi. Bu joriy yilda AQSHda haydovchilik hujjatlari bilan bogʻliq eng yirik maʼlumotlar sizib chiqishi holati sifatida qayd etildi. Mazkur hodisa shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi masalasi nafaqat texnologik kompaniyalar, balki anʼanaviy moliya va sugʻurta tizimlari uchun ham dolzarb ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

1998-yilda tashkil etilgan AssuranceAmerica AQSHning oʻndan ortiq shtatlarida avtomobil va ijara sugʻurtasi xizmatlarini koʻrsatadi. Kompaniya oʻz faoliyati davomida mijozlar va potensial sugʻurtalanuvchilarning davlat tomonidan berilgan guvohnomalari, shaxsiy aloqa maʼlumotlari va transport vositalari haqidagi batafsil axborotlarni toʻplaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bunday maʼlumotlar kiberjinoyatchilar qoʻliga tushishi firibgarlik va shaxsni oʻgʻirlash (impersonation) kabi jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi.

Xakerlik hujumi qanday sodir boʻldi?

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy bildirishnomada aytilishicha, xakerlar tizimga 17-mart kuni kirib olishgan. Biroq, olib borilgan ichki tekshiruvlar faqat 15-iyun kuniga kelib yakunlangan. Tekshiruv natijasida xakerlar mijozlarning ism-shariflari, aloqa maʼlumotlari va haydovchilik guvohnomasi raqamlaridan tashqari, sugʻurta polislari, hisob raqamlari va sugʻurta daʼvolari haqidagi tafsilotlarni ham qoʻlga kiritgani maʼlum boʻldi.

AssuranceAmerica vakillarining soʻzlariga koʻra, xakerlar kompaniya xodimlaridan birini nishonga olgan. Hujum natijasida xodimning tizimga kirish maʼlumotlari (credentials) oʻgʻirlangan va xavfsizlik choralari chetlab oʻtilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday holatlar odatda parollarni oʻgʻirlovchi zararli dasturlar yoki feyk dasturiy taʼminotlar orqali amalga oshiriladi. Hozirda buzib kirilgan akkauntlar bloklangan.

Kiberxavfsizlik sohasidagi umumiy vaziyat

Indiana shtati bosh prokuraturasi maʼlumotlariga koʻra, jabrlanganlarning umumiy soni qariyb 7 millionni tashkil etadi va ularga 10-iyuldan boshlab rasmiy ogohlantirish xatlari yuborila boshlangan. Kompaniya rahbariyati, xususan, bosh direktor Joe Skruck xakerlar bilan aloqaga chiqilgani yoki toʻlov (ransom) amalga oshirilgani haqidagi savollarga hozircha javob bermadi.

Ushbu voqea AQSHda haydovchilik guvohnomalari va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan bogʻliq kiberhujumlar koʻpayib borayotgan bir paytda yuz berdi. Masalan, iyun oyida Texas shtatida ham shunga oʻxshash hodisa kuzatilgan boʻlib, unda 3 milliondan ortiq haydovchilik guvohnomasi va pasport maʼlumotlari oʻgʻirlangan edi. Bu kabi holatlar global miqyosda raqamli xavfsizlik protokollarini qayta koʻrib chiqish zarurligini anglatadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham davlat xizmatlari va sugʻurta tizimlari raqamlashib borayotganini hisobga olsak, AQSHdagi ushbu voqea mahalliy kompaniyalar uchun ham muhim dars boʻlishi lozim. Shaxsiy maʼlumotlarni saqlashda faqat texnik choralarga tayanib qolmay, xodimlarning kiber-gigiyena boʻyicha bilimlarini oshirish ham oʻta muhim ahamiyatga ega.

KiberxavfsizlikXakerlarAssuranceAmericaMaʼlumotlar OʻgʻirlanishiAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaMeta oʻzining aqlli koʻzoynaklari bilan bogʻliq maxfiylik muammolarini bartaraf etmoqdaBugun, 22:24Prime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiPrime Intellect startapi 130 million dollar investitsiya jalb qilib, unitar maqomiga erishdiBugun, 21:30Paradigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiParadigm venchur jamgʻarmasi texnologik startaplar uchun 1,2 milliard dollar jalb qildiBugun, 21:21Sunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaSunʼiy intellekt startaplari daromad oʻsishi boʻyicha rekordlarni yangilamoqdaBugun, 20:53Vermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiVermilion Cliffs Ventures sunʼiy intellekt va xavfsizlik startaplari uchun 25 mln dollar ajratdiBugun, 20:28Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi