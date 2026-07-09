Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...
Braziliya terma jamoasi JCH-2026ni erta tark etganidan keyin Neymarning kelajagi atrofida savollar ko‘paydi. UOL nashri ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi faoliyatini davom ettirish bo‘yicha uchta ehtimoliy ssenariyni ko‘rib chiqmoqda.
Manbaga ko‘ra, Neymarning yaqinlari u futboldan ruhiy jihatdan charchaganini Jahon chempionati boshlanishidan avvalroq sezgan.
Neymarda ruhiy charchoq sezilgan
UOL ma’lumotiga ko‘ra, Neymar so‘nggi vaqtlarda futboldagi bosim va OAV munosabatidan charchagan.
Qayd etilishicha, u 15 yil davomida Braziliya milliy jamoasida o‘ynaganiga qaramay, matbuot tomonidan yetarlicha e’tirof etilmayotganidan do‘stlariga shikoyat qilgan.
Braziliyaning mag‘lubiyati vaziyatni o‘zgartirdi
Braziliya JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
Shundan so‘ng Neymar milliy jamoadagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgani aytilmoqda. Bu esa uning klub darajasidagi kelajagi bo‘yicha ham turli taxminlarni kuchaytirdi.
Birinchi ssenariy — «Santos»da qolish
Neymar uchun asosiy variantlardan biri — «Santos»ga qaytib, amaldagi shartnomasini oxirigacha bajarish.
Bu holatda futbolchi Braziliyada faoliyatini davom ettiradi va klub oldidagi majburiyatlarini to‘liq ado etadi.
Ikkinchi yo‘l — bosimi kamroq klub
UOL ma’lumotiga ko‘ra, yana bir ehtimol — Neymarning bosim nisbatan kamroq bo‘lgan boshqa klubga o‘tishi.
Bu variant futbolchiga katta media bosimdan uzoqroq muhitda o‘ynash va faoliyatini tinchroq sharoitda davom ettirish imkonini berishi mumkin.
Uchinchi qarorga otasi qarshi
Uchinchi ehtimol esa Neymarning professional futbolchilik faoliyatini yakunlashidir.
Biroq manbaga ko‘ra, futbolchining otasi bu variantga ochiqchasiga qarshi chiqqan. U Neymar hali futbolda qolishi kerak, degan pozitsiyada ekani aytilmoqda.
Neymar endi faoliyatidagi eng muhim qarorlardan birini qabul qilish arafasida turibdi. U «Santos»da qoladimi, yangi jamoani tanlaydimi yoki butunlay boshqa yo‘lga o‘tadimi — bu savolga yaqin vaqt ichida javob topilishi mumkin.
…