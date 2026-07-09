Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...

·64·Sport
Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...

Braziliya terma jamoasi JCH-2026ni erta tark etganidan keyin Neymarning kelajagi atrofida savollar ko‘paydi. UOL nashri ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi faoliyatini davom ettirish bo‘yicha uchta ehtimoliy ssenariyni ko‘rib chiqmoqda.

Manbaga ko‘ra, Neymarning yaqinlari u futboldan ruhiy jihatdan charchaganini Jahon chempionati boshlanishidan avvalroq sezgan.

Neymarda ruhiy charchoq sezilgan

UOL ma’lumotiga ko‘ra, Neymar so‘nggi vaqtlarda futboldagi bosim va OAV munosabatidan charchagan.

Qayd etilishicha, u 15 yil davomida Braziliya milliy jamoasida o‘ynaganiga qaramay, matbuot tomonidan yetarlicha e’tirof etilmayotganidan do‘stlariga shikoyat qilgan.

Braziliyaning mag‘lubiyati vaziyatni o‘zgartirdi

Braziliya JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.

Shundan so‘ng Neymar milliy jamoadagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qilgani aytilmoqda. Bu esa uning klub darajasidagi kelajagi bo‘yicha ham turli taxminlarni kuchaytirdi.

Birinchi ssenariy — «Santos»da qolish

Neymar uchun asosiy variantlardan biri — «Santos»ga qaytib, amaldagi shartnomasini oxirigacha bajarish.

Bu holatda futbolchi Braziliyada faoliyatini davom ettiradi va klub oldidagi majburiyatlarini to‘liq ado etadi.

Ikkinchi yo‘l — bosimi kamroq klub

UOL ma’lumotiga ko‘ra, yana bir ehtimol — Neymarning bosim nisbatan kamroq bo‘lgan boshqa klubga o‘tishi.

Bu variant futbolchiga katta media bosimdan uzoqroq muhitda o‘ynash va faoliyatini tinchroq sharoitda davom ettirish imkonini berishi mumkin.

Uchinchi qarorga otasi qarshi

Uchinchi ehtimol esa Neymarning professional futbolchilik faoliyatini yakunlashidir.

Biroq manbaga ko‘ra, futbolchining otasi bu variantga ochiqchasiga qarshi chiqqan. U Neymar hali futbolda qolishi kerak, degan pozitsiyada ekani aytilmoqda.

Neymar endi faoliyatidagi eng muhim qarorlardan birini qabul qilish arafasida turibdi. U «Santos»da qoladimi, yangi jamoani tanlaydimi yoki butunlay boshqa yo‘lga o‘tadimi — bu savolga yaqin vaqt ichida javob topilishi mumkin.

NeymarBraziliyaSantosNorvegiyaUOL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...Bugun, 09:12Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiInter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiBugun, 02:11Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi