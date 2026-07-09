Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?
Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal bolaligida futbolga munosabatini shakllantirgan ikki yirik yulduz haqida fikr bildirdi.
JCH-2026da Portugaliya va Braziliyaning erta to‘xtashi fonida Yamalning Krishtianu Ronaldu va Neymar haqidagi so‘zlari muxlislar orasida alohida e’tibor tortdi.
Yamal bolalik qahramonlarini tilga oldi
Ispaniyalik yosh yulduz o‘z avlodi uchun Krishtianu Ronaldu va Neymar qanday ahamiyatga ega bo‘lganini ochiq aytdi.
«Krishtianu Ronaldu va Neymar mening avlodim uchun bolalikdanoq futboldagi eng muhim shaxslar bo‘lgan. Men ularga eng yaxshi tilaklarimni bildiraman», — dedi Yamal.
Bu so‘zlar Ronaldu va Neymarning milliy jamoalardagi kelajagi muhokama qilinayotgan bir paytda yangradi.
Ronaldu uchun so‘nggi mundial
Avvalroq Krishtianu Ronaldu 2026 yilgi jahon chempionati uning faoliyatidagi so‘nggi mundial bo‘lganini e’lon qilgandi.
Portugaliya esa 1/8 finalda Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
Neymar ham og‘ir qaror qabul qildi
Neymar ham Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlagani haqida xabarlar paydo bo‘ldi.
Braziliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnir bilan xayrlashdi.
Yangi avlod eski afsonalarga hurmat ko‘rsatmoqda
Lamin Yamal bugun Ispaniyaning eng yorqin yosh futbolchilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Uning Ronaldu va Neymar haqidagi so‘zlari futbolda avlodlar almashinuvi ketayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Bir davrni belgilagan yulduzlar sahnadan sekin-asta chekinayotgan bo‘lsa, Yamal kabi yangi avlod vakillari endi katta sahnaga chiqmoqda.
…