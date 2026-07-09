Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?

·36·Sport
Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?

Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal bolaligida futbolga munosabatini shakllantirgan ikki yirik yulduz haqida fikr bildirdi.

JCH-2026da Portugaliya va Braziliyaning erta to‘xtashi fonida Yamalning Krishtianu Ronaldu va Neymar haqidagi so‘zlari muxlislar orasida alohida e’tibor tortdi.

Yamal bolalik qahramonlarini tilga oldi

Ispaniyalik yosh yulduz o‘z avlodi uchun Krishtianu Ronaldu va Neymar qanday ahamiyatga ega bo‘lganini ochiq aytdi.

«Krishtianu Ronaldu va Neymar mening avlodim uchun bolalikdanoq futboldagi eng muhim shaxslar bo‘lgan. Men ularga eng yaxshi tilaklarimni bildiraman», — dedi Yamal.

Bu so‘zlar Ronaldu va Neymarning milliy jamoalardagi kelajagi muhokama qilinayotgan bir paytda yangradi.

Ronaldu uchun so‘nggi mundial

Avvalroq Krishtianu Ronaldu 2026 yilgi jahon chempionati uning faoliyatidagi so‘nggi mundial bo‘lganini e’lon qilgandi.

Portugaliya esa 1/8 finalda Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.

Neymar ham og‘ir qaror qabul qildi

Neymar ham Braziliya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlagani haqida xabarlar paydo bo‘ldi.

Braziliya terma jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, turnir bilan xayrlashdi.

Yangi avlod eski afsonalarga hurmat ko‘rsatmoqda

Lamin Yamal bugun Ispaniyaning eng yorqin yosh futbolchilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Uning Ronaldu va Neymar haqidagi so‘zlari futbolda avlodlar almashinuvi ketayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Bir davrni belgilagan yulduzlar sahnadan sekin-asta chekinayotgan bo‘lsa, Yamal kabi yangi avlod vakillari endi katta sahnaga chiqmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...Bugun, 09:12Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Bugun, 08:59Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiInter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiBugun, 02:11Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi