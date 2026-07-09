Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?

·53·Sport
Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?

Zamonaviy futbolda haqiqiy "toʻqqizinchi raqam" sohiblari kamayib borayotgan bir davrda, Harry Kane va Erling Xoland oʻz amplualarining mutlaq yetakchilari sifatida gavdalanmoqda. Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi boʻlajak toʻqnashuv nafaqat ikki mamlakat, balki dunyoning eng kuchli ikki hujumchisi oʻrtasidagi oʻziga xos duelga aylanadi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, ayni damda ushbu ikki forvardga raqobat qiladigan boshqa sof hujumchi mavjud emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi har ikki futbolchi bir xil pozitsiyada harakat qilsa-da, ularning oʻyin uslubi tubdan farq qiladi. Erling Xoland maydonda toʻp bilan kamroq uchrashadi, biroq u jarima maydonchasi ichida oʻta xavfli "qotil"ga aylanadi. Uning har bir teginishi gol bilan yakunlanishi ehtimoli juda yuqori. Harry Kane esa koʻproq universal oʻyinchi boʻlib, u hatto "oʻninchi raqam" pozitsiyasida ham bemalol harakat qila oladi. Kane nafaqat gol uradi, balki hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etadi.

Zarba berish mahorati va universallik

Hujumchilarni solishtirishda eng muhim mezon — bu vaziyatlardan foydalanish. Erling Xoland instinktiv ravishda gol sezish qobiliyatiga ega. Uning Braziliya darvozasiga urgan goli bunga yaqqol misol: u bir necha soniya davomida oʻyin bilan qiziqmayotgandek koʻrinsa-da, uzatma berilishi bilan raqib himoyachisi Gabrielni ortda qoldirib, boshi bilan aniq zarba berdi. Xolandning kuchi uning jismoniy holati va tezkor qaror qabul qilishida.

Biroq, Harry Kane yakunlovchi zarbalar borasida biroz mukammalroq deb hisoblanmoqda. Kanening oʻziga xos "imzo" goli yoʻq, chunki u har qanday uslubda gol ura oladi. U ikkala oyogʻida ham bir xil kuchli zarba bera oladi, havodagi kurashlarda kuchli va uzoq masofadan ham darvozani aniq nishonga oladi. Uning universalligi jamoa oʻyiniga koʻproq moslashuvchanlik beradi.

Shuningdek, bu ikki yulduzning xarakterlari ham bir-biridan farq qiladi. Kane maydonda oʻzini haqiqiy jentlmenlardek tutsa, Xoland koʻproq joʻshqin va biroz tajovuzkorroq oʻyin namoyish etadi. Norvegiyalik yulduz oʻz raqibidan oʻn yosh kichik ekanligini inobatga olsak, uning hali oʻsish uchun katta zaxirasi borligini tushunish qiyin emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar jamoaga faqat gol mashinasi kerak boʻlsa, Xoland eng yaxshi tanlovdir. Ammo maydonning barcha nuqtalarida foydali boʻladigan, oʻyinni oʻz nazoratiga oladigan hujumchi kerak boʻlsa, Kane yetakchilik qiladi. Har ikki futbolchi ham oʻz milliy terma jamoalari uchun almashtirib boʻlmas kuch hisoblanadi va ularning oʻzaro raqobati futbol muxlislari uchun haqiqiy zavq bagʻishlaydi.

FutbolHarry KaneErling XolandAngliyaNorvegiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18Barselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Karim Adeyemi uchun rasmiy taklif yuborildiBugun, 13:53Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi