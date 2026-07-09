Harry Kane yoki Erling Xoland: Dunyoning eng yaxshi markaziy hujumchisi kim?
Zamonaviy futbolda haqiqiy "toʻqqizinchi raqam" sohiblari kamayib borayotgan bir davrda, Harry Kane va Erling Xoland oʻz amplualarining mutlaq yetakchilari sifatida gavdalanmoqda. Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi boʻlajak toʻqnashuv nafaqat ikki mamlakat, balki dunyoning eng kuchli ikki hujumchisi oʻrtasidagi oʻziga xos duelga aylanadi. Goal.com nashri tahliliga koʻra, ayni damda ushbu ikki forvardga raqobat qiladigan boshqa sof hujumchi mavjud emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi har ikki futbolchi bir xil pozitsiyada harakat qilsa-da, ularning oʻyin uslubi tubdan farq qiladi. Erling Xoland maydonda toʻp bilan kamroq uchrashadi, biroq u jarima maydonchasi ichida oʻta xavfli "qotil"ga aylanadi. Uning har bir teginishi gol bilan yakunlanishi ehtimoli juda yuqori. Harry Kane esa koʻproq universal oʻyinchi boʻlib, u hatto "oʻninchi raqam" pozitsiyasida ham bemalol harakat qila oladi. Kane nafaqat gol uradi, balki hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etadi.
Zarba berish mahorati va universallikHujumchilarni solishtirishda eng muhim mezon — bu vaziyatlardan foydalanish. Erling Xoland instinktiv ravishda gol sezish qobiliyatiga ega. Uning Braziliya darvozasiga urgan goli bunga yaqqol misol: u bir necha soniya davomida oʻyin bilan qiziqmayotgandek koʻrinsa-da, uzatma berilishi bilan raqib himoyachisi Gabrielni ortda qoldirib, boshi bilan aniq zarba berdi. Xolandning kuchi uning jismoniy holati va tezkor qaror qabul qilishida.
Biroq, Harry Kane yakunlovchi zarbalar borasida biroz mukammalroq deb hisoblanmoqda. Kanening oʻziga xos "imzo" goli yoʻq, chunki u har qanday uslubda gol ura oladi. U ikkala oyogʻida ham bir xil kuchli zarba bera oladi, havodagi kurashlarda kuchli va uzoq masofadan ham darvozani aniq nishonga oladi. Uning universalligi jamoa oʻyiniga koʻproq moslashuvchanlik beradi.
Shuningdek, bu ikki yulduzning xarakterlari ham bir-biridan farq qiladi. Kane maydonda oʻzini haqiqiy jentlmenlardek tutsa, Xoland koʻproq joʻshqin va biroz tajovuzkorroq oʻyin namoyish etadi. Norvegiyalik yulduz oʻz raqibidan oʻn yosh kichik ekanligini inobatga olsak, uning hali oʻsish uchun katta zaxirasi borligini tushunish qiyin emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar jamoaga faqat gol mashinasi kerak boʻlsa, Xoland eng yaxshi tanlovdir. Ammo maydonning barcha nuqtalarida foydali boʻladigan, oʻyinni oʻz nazoratiga oladigan hujumchi kerak boʻlsa, Kane yetakchilik qiladi. Har ikki futbolchi ham oʻz milliy terma jamoalari uchun almashtirib boʻlmas kuch hisoblanadi va ularning oʻzaro raqobati futbol muxlislari uchun haqiqiy zavq bagʻishlaydi.
…