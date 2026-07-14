Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqda
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining mutlaq yetakchisi hisoblangan TSMC kompaniyasi oʻz mahsulotlari narxini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qaror global texnologiya bozorida smartfonlar, kompyuterlar va sunʼiy intellekt qurilmalari tannarxining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Biroq, Yaponiya bozoriga yangi kirib kelgan Rapidus kompaniyasi mazkur vaziyatdan foydalanib, ancha arzon narxlar bilan gigantning mijozlarini oʻziga ogʻdirib olishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TSMC 2026-yilning ikkinchi yarmida oʻzining eng ilgʻor 3-nm (nanometrli) kremniy plastinalari narxini 15 foizga oshirishni koʻzda tutmoqda. Bu jarayon 2027-yilda ham davom etishi va narxlar yana 5-10 foizga oʻsishi kutilmoqda. Taʼkidlash joizki, kompaniya 2025-yilning toʻrtinchi choragidayoq 4-nm va 5-nm texnologik jarayonlar boʻyicha ishlab chiqariladigan mahsulotlar qimmatlashishi haqida mijozlarini ogohlantirib ulgurgan.
Yaponiyaning ambitsiyali rejalariTSMC tomonidan narxlarning muntazam koʻtarilishi fonida, Yaponiyaning Rapidus kompaniyasi oʻzining agressiv narx siyosati bilan maydonga chiqmoqda. Kompaniya 2-nm texnologik jarayon asosidagi plastinalarni TSMC taklif qilayotgan narxdan ancha arzon sotishni rejalashtirgan. Hozirda Rapidus bir dona plastina uchun 3-3,5 million iyena (taxminan 18 500 dan 21 500 dollargacha) narx belgilashni moʻljallamoqda.
Taqqoslash uchun, TSMC oʻzining 2-nm plastinalari uchun 30 000 dollar atrofida haq soʻrashi kutilmoqda. Bu esa yaponiyalik ishlab chiqaruvchining mahsuloti raqibidan qariyb 10 000 dollarga arzonroq boʻlishini anglatadi. Bunday katta farq yirik texnologik brendlarni oʻz ishlab chiqarish zanjirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Hozirgi vaqtda Rapidus 60 dan ortiq kompaniyalar bilan muzokaralar olib bormoqda. Eʼtiborlisi, ushbu potensial mijozlarning aksariyati Yaponiya tashqarisidagi xalqaro korporatsiyalardir. Kompaniya nafaqat narx, balki texnologik yetakchilik uchun ham kurashmoqda: 2029-yilga borib yanada mukammalroq boʻlgan 1,4-nm texnologik jarayonni ishga tushirish rejalashtirilgan.
Sanoatdagi yangi kuchRapidus — bu shunchaki startap emas, balki Yaponiya sanoat gigantlarining birlashmasidir. 2022-yilda asos solingan ushbu kompaniya ortida quyidagi yirik tuzilmalar turibdi:
- SoftBank
- Sony
- Toyota
- Denso
- Kioxia
- Mitsubishi UFJ
- NEC
- NTT
…