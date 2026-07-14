Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqda

·0·Texno
Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqda

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining mutlaq yetakchisi hisoblangan TSMC kompaniyasi oʻz mahsulotlari narxini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. Bu qaror global texnologiya bozorida smartfonlar, kompyuterlar va sunʼiy intellekt qurilmalari tannarxining koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin. Biroq, Yaponiya bozoriga yangi kirib kelgan Rapidus kompaniyasi mazkur vaziyatdan foydalanib, ancha arzon narxlar bilan gigantning mijozlarini oʻziga ogʻdirib olishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TSMC 2026-yilning ikkinchi yarmida oʻzining eng ilgʻor 3-nm (nanometrli) kremniy plastinalari narxini 15 foizga oshirishni koʻzda tutmoqda. Bu jarayon 2027-yilda ham davom etishi va narxlar yana 5-10 foizga oʻsishi kutilmoqda. Taʼkidlash joizki, kompaniya 2025-yilning toʻrtinchi choragidayoq 4-nm va 5-nm texnologik jarayonlar boʻyicha ishlab chiqariladigan mahsulotlar qimmatlashishi haqida mijozlarini ogohlantirib ulgurgan.

Yaponiyaning ambitsiyali rejalari

TSMC tomonidan narxlarning muntazam koʻtarilishi fonida, Yaponiyaning Rapidus kompaniyasi oʻzining agressiv narx siyosati bilan maydonga chiqmoqda. Kompaniya 2-nm texnologik jarayon asosidagi plastinalarni TSMC taklif qilayotgan narxdan ancha arzon sotishni rejalashtirgan. Hozirda Rapidus bir dona plastina uchun 3-3,5 million iyena (taxminan 18 500 dan 21 500 dollargacha) narx belgilashni moʻljallamoqda.

Taqqoslash uchun, TSMC oʻzining 2-nm plastinalari uchun 30 000 dollar atrofida haq soʻrashi kutilmoqda. Bu esa yaponiyalik ishlab chiqaruvchining mahsuloti raqibidan qariyb 10 000 dollarga arzonroq boʻlishini anglatadi. Bunday katta farq yirik texnologik brendlarni oʻz ishlab chiqarish zanjirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda Rapidus 60 dan ortiq kompaniyalar bilan muzokaralar olib bormoqda. Eʼtiborlisi, ushbu potensial mijozlarning aksariyati Yaponiya tashqarisidagi xalqaro korporatsiyalardir. Kompaniya nafaqat narx, balki texnologik yetakchilik uchun ham kurashmoqda: 2029-yilga borib yanada mukammalroq boʻlgan 1,4-nm texnologik jarayonni ishga tushirish rejalashtirilgan.

Sanoatdagi yangi kuch

Rapidus — bu shunchaki startap emas, balki Yaponiya sanoat gigantlarining birlashmasidir. 2022-yilda asos solingan ushbu kompaniya ortida quyidagi yirik tuzilmalar turibdi:

  • SoftBank
  • Sony
  • Toyota
  • Denso
  • Kioxia
  • Mitsubishi UFJ
  • NEC
  • NTT
Tokioning Chiyoda tumanida qarorgohiga ega boʻlgan ushbu alyans Yaponiyani yarimoʻtkazgichlar bozoridagi avvalgi nufuzini tiklashni maqsad qilgan. Agar Rapidus oʻz vaʼdalarining ustidan chiqib, sifatli va arzon chiplarni yetkazib bera olsa, bu Apple, NVIDIA va Qualcomm kabi gigantlarning strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Oʻzbekiston kabi isteʼmol bozorlari uchun esa bu kelajakda gadjetlar narxining barqarorlashuviga xizmat qilishi mumkin.

TSMCRapidusTexnologiyaMikrochiplarYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarKecha, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiKecha, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiKecha, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi