Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”
Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan o‘ziga ishongan holatda turibdi. “Tottenhem” himoyachisi Pedro Porro Fransiyaga qarshi bahs haqida gapirar ekan, raqib kuchini tan oldi, ammo Ispaniya ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini ta’kidladi.
“Biz ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan birimiz”
Pedro Porro Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Fransiyaga hurmat bilan qarashini, biroq Ispaniya o‘z kuchiga ishonishi kerakligini aytdi.
“Menimcha, ularni qanday hurmat qilsak, ular ham bizni shunday hurmat qiladi. E’tiborimizni faqat o‘z o‘yinimizga qaratishimiz kerak. Axir, biz ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan birimiz”, — dedi Porro.
Uning fikricha, yarimfinalda Ispaniya uchun eng muhim vazifa — o‘z o‘yinini namoyish etish va Fransiyaga eng yaxshi futbolini ko‘rsatish imkonini bermaslik.
36 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya
Porro Ispaniyaning so‘nggi natijalariga ham e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, jamoa 36 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyatga uchramagan.
Bu raqam ispanlarning hozirgi holati haqida ko‘p narsani aytib turibdi. Barqarorlik, to‘p nazorati, jamoaviy mexanizm va bosim ostida ham o‘z uslubidan voz kechmaslik — Ispaniyaning asosiy quroliga aylangan.
Shuning uchun Porro “barchasi o‘z qo‘limizda” deganida, bu shunchaki motivatsion gap emas. Ispaniya haqiqatan ham o‘z o‘yinini raqibga majburlay oladigan darajaga chiqqan.
Fransiyaga qarshi so‘nggi o‘yinlar ishonch bermoqda
Ispaniya Fransiyaga qarshi so‘nggi ikki uchrashuvda g‘alaba qozongan. Bu Porro va uning sheriklariga qo‘shimcha ishonch berishi mumkin.
Biroq himoyachi yarimfinalni oldingi natijalar bilan o‘lchab bo‘lmasligini ham yaxshi tushunadi.
“Fransiyani oxirgi ikki uchrashuvda mag‘lub etganmiz, ammo har bir o‘yin o‘ziga xos. Ular safida yuqori saviyadagi futbolchilar borligini yaxshi bilamiz”, — dedi u.
Bu yerda Ispaniyaning kayfiyati aniq: ishonch bor, lekin yengil qarash yo‘q.
Fransiyani to‘xtatish uchun mukammallik kerak
Porroning so‘zlariga ko‘ra, Fransiyani mag‘lub etish uchun deyarli barcha ishni mukammal bajarish lozim.
Bu juda to‘g‘ri baholash. Chunki Fransiya tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi bir lahzada o‘yinni o‘zgartirib yubora oladigan futbolchilar bor.
Ispaniya uchun asosiy reja shunday bo‘lishi mumkin:
Vazifa
Nima uchun muhim?
To‘p nazoratini ushlash
Fransiyaning tezkor hujumlarini kamaytirish
Qanotlarni yopish
Mbappe va Dembelega bo‘sh zona bermaslik
Yarimhimoyada ustunlik
o‘yin tempini Ispaniya belgilashi uchun
Xatolarni kamaytirish
Fransiya har bir imkoniyatdan foydalanishi mumkin
O‘z uslubidan chiqmaslik
Ispaniyaning asosiy kuchi aynan jamoaviy mexanizmda
Yarimfinalda “yarimta xato” ham katta hisobga aylanishi mumkin. Bu bosqichda futbol kechirmaydi.
Ikki uslub to‘qnashuvi
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yin shunchaki ikki kuchli terma jamoa bahsi emas. Bu ikki xil futbol falsafasining to‘qnashuvi ham bo‘ladi.
Ispaniya to‘pni nazorat qilish, raqibni harakatlantirish va yarimhimoya orqali o‘yinni boshqarishga intiladi. Fransiya esa tezkor hujumlar, individual mahorat va katta o‘yinlardagi sovuqqonlik bilan xavfli.
Oddiy qilib aytganda, Ispaniya Wi-Fi'ni o‘chirib qo‘ymoqchi, Fransiya esa birgina “mobile hotspot” bilan ham gol yasab ketishi mumkin.
Porro uchun ham katta sinov
Pedro Porro uchun bu uchrashuv shaxsiy jihatdan ham muhim. Fransiyaga qarshi bunday darajadagi yarimfinalda himoyachilarning har bir qarori hal qiluvchi bo‘ladi.
Qanot himoyachisi sifatida u faqat himoyada emas, hujumga qo‘shilishda ham muhim rol o‘ynashi mumkin. Ammo Fransiyaning tezkor futbolchilariga qarshi ortiqcha oldinga chiqish ham xavfli.
Shuning uchun Porro va Ispaniya himoyasi uchun muvozanat asosiy kalit bo‘ladi.
Yarimfinal oldidan intriga kuchaydi
Porro Fransiyani hurmat qilishini aytdi, ammo Ispaniya hech kimdan qo‘rqmasligini ham yashirmadi. 36 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya, so‘nggi o‘zaro o‘yinlardagi g‘alabalar va jamoaning hozirgi ishonchli holati ispanlarga katta ruh bermoqda.
Lekin Fransiya — oddiy raqib emas. Bu jamoa yarim imkoniyatdan ham final yo‘llanmasini yasab ketishi mumkin.
Endi asosiy savol shu: Ispaniya o‘z o‘yinini Fransiyaga majburlay oladimi yoki Desham shogirdlari ispanlarning seriyasiga nuqta qo‘yadimi?
…