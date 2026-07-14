Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”

·1·Sport
Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”

Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 yarimfinali oldidan o‘ziga ishongan holatda turibdi. “Tottenhem” himoyachisi Pedro Porro Fransiyaga qarshi bahs haqida gapirar ekan, raqib kuchini tan oldi, ammo Ispaniya ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini ta’kidladi.

“Biz ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan birimiz”

Pedro Porro Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Fransiyaga hurmat bilan qarashini, biroq Ispaniya o‘z kuchiga ishonishi kerakligini aytdi.

“Menimcha, ularni qanday hurmat qilsak, ular ham bizni shunday hurmat qiladi. E’tiborimizni faqat o‘z o‘yinimizga qaratishimiz kerak. Axir, biz ham dunyoning eng kuchli jamoalaridan birimiz”, — dedi Porro.

Uning fikricha, yarimfinalda Ispaniya uchun eng muhim vazifa — o‘z o‘yinini namoyish etish va Fransiyaga eng yaxshi futbolini ko‘rsatish imkonini bermaslik.

36 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya

Porro Ispaniyaning so‘nggi natijalariga ham e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, jamoa 36 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyatga uchramagan.

Bu raqam ispanlarning hozirgi holati haqida ko‘p narsani aytib turibdi. Barqarorlik, to‘p nazorati, jamoaviy mexanizm va bosim ostida ham o‘z uslubidan voz kechmaslik — Ispaniyaning asosiy quroliga aylangan.

Shuning uchun Porro “barchasi o‘z qo‘limizda” deganida, bu shunchaki motivatsion gap emas. Ispaniya haqiqatan ham o‘z o‘yinini raqibga majburlay oladigan darajaga chiqqan.

Fransiyaga qarshi so‘nggi o‘yinlar ishonch bermoqda

Ispaniya Fransiyaga qarshi so‘nggi ikki uchrashuvda g‘alaba qozongan. Bu Porro va uning sheriklariga qo‘shimcha ishonch berishi mumkin.

Biroq himoyachi yarimfinalni oldingi natijalar bilan o‘lchab bo‘lmasligini ham yaxshi tushunadi.

“Fransiyani oxirgi ikki uchrashuvda mag‘lub etganmiz, ammo har bir o‘yin o‘ziga xos. Ular safida yuqori saviyadagi futbolchilar borligini yaxshi bilamiz”, — dedi u.

Bu yerda Ispaniyaning kayfiyati aniq: ishonch bor, lekin yengil qarash yo‘q.

Fransiyani to‘xtatish uchun mukammallik kerak

Porroning so‘zlariga ko‘ra, Fransiyani mag‘lub etish uchun deyarli barcha ishni mukammal bajarish lozim.

Bu juda to‘g‘ri baholash. Chunki Fransiya tarkibida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise kabi bir lahzada o‘yinni o‘zgartirib yubora oladigan futbolchilar bor.

Ispaniya uchun asosiy reja shunday bo‘lishi mumkin:

Vazifa

Nima uchun muhim?

To‘p nazoratini ushlash

Fransiyaning tezkor hujumlarini kamaytirish

Qanotlarni yopish

Mbappe va Dembelega bo‘sh zona bermaslik

Yarimhimoyada ustunlik

o‘yin tempini Ispaniya belgilashi uchun

Xatolarni kamaytirish

Fransiya har bir imkoniyatdan foydalanishi mumkin

O‘z uslubidan chiqmaslik

Ispaniyaning asosiy kuchi aynan jamoaviy mexanizmda

Yarimfinalda “yarimta xato” ham katta hisobga aylanishi mumkin. Bu bosqichda futbol kechirmaydi.

Ikki uslub to‘qnashuvi

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yin shunchaki ikki kuchli terma jamoa bahsi emas. Bu ikki xil futbol falsafasining to‘qnashuvi ham bo‘ladi.

Ispaniya to‘pni nazorat qilish, raqibni harakatlantirish va yarimhimoya orqali o‘yinni boshqarishga intiladi. Fransiya esa tezkor hujumlar, individual mahorat va katta o‘yinlardagi sovuqqonlik bilan xavfli.

Oddiy qilib aytganda, Ispaniya Wi-Fi'ni o‘chirib qo‘ymoqchi, Fransiya esa birgina “mobile hotspot” bilan ham gol yasab ketishi mumkin.

Porro uchun ham katta sinov

Pedro Porro uchun bu uchrashuv shaxsiy jihatdan ham muhim. Fransiyaga qarshi bunday darajadagi yarimfinalda himoyachilarning har bir qarori hal qiluvchi bo‘ladi.

Qanot himoyachisi sifatida u faqat himoyada emas, hujumga qo‘shilishda ham muhim rol o‘ynashi mumkin. Ammo Fransiyaning tezkor futbolchilariga qarshi ortiqcha oldinga chiqish ham xavfli.

Shuning uchun Porro va Ispaniya himoyasi uchun muvozanat asosiy kalit bo‘ladi.

Yarimfinal oldidan intriga kuchaydi

Porro Fransiyani hurmat qilishini aytdi, ammo Ispaniya hech kimdan qo‘rqmasligini ham yashirmadi. 36 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriya, so‘nggi o‘zaro o‘yinlardagi g‘alabalar va jamoaning hozirgi ishonchli holati ispanlarga katta ruh bermoqda.

Lekin Fransiya — oddiy raqib emas. Bu jamoa yarim imkoniyatdan ham final yo‘llanmasini yasab ketishi mumkin.

Endi asosiy savol shu: Ispaniya o‘z o‘yinini Fransiyaga majburlay oladimi yoki Desham shogirdlari ispanlarning seriyasiga nuqta qo‘yadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBugun, 00:16Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirRodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirKecha, 23:59Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiBavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiKecha, 23:51Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Kecha, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi