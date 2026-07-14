Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqda

·0·Dunyo
Abu Dabida 11 milliard dollarlik orol qurilmoqda

Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti Abu Dabida insonning jismoniy va ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ulkan loyiha — Fahid oroli barpo etilmoqda. 2029 yilda to‘liq foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan ushbu zamonaviy majmuada 6 mingdan ortiq xonadon qad rostlaydi. Bu haqda CNN xabar berdi.

Qiymati 10,9 milliard dollarga baholanayotgan loyihani Abu Dabi hukumatiga qarashli Aldar Development kompaniyasi amalga oshirmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Emma MakKri Brinning ta’kidlashicha, oroldagi har bir arxitektura yechimi va infratuzilma elementi inson salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish tamoyili asosida ishlab chiqilgan.

Yashil hududlar va sog‘lom turmush tarzi

Dengiz bo‘yida joylashgan zamonaviy ko‘p qavatli mehmonxonalar va qumli plyaj.

Mutaxassislar fikricha, yashil maydonlar ko‘p va piyodalar uchun qulay muhit inson salomatligi hamda ruhiy holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois Fahid orolining markazidan umumiy uzunligi 10 kilometr bo‘lgan Berm parki o‘tadi. Bu yerda yugurish yo‘laklari, velosiped yo‘llari va dam olish maskanlari tashkil etiladi.

Umumiy maydoni 2,7 million kvadrat metrni tashkil etuvchi orolda turli toifadagi turar joylar — zamonaviy kvartiralardan tortib o‘ta hashamatli villalargacha quriladi. Aldar kompaniyasi ma’lumotlariga ko‘ra, uy-joylar narxi 517 ming dollardan boshlanib, 2 million dollargacha yetadi.

Loyihaning yana bir o‘ziga xos jihati — orol ichidagi yo‘llarning 70 foizdan ortig‘i soyali qilib quriladi. Bu esa aholiga yilning issiq fasllarida ham butun orol bo‘ylab bemalol piyoda harakatlanish imkonini beradi. Shuningdek, hududda savdo do‘konlari, plyaj klublari, suv sporti markazlari va dam olish maskanlari ham joylashtiriladi.

Ta’lim va xalqaro e’tirof

Dengiz bo‘yidagi ko‘p qavatli binolar, qumli plyaj va moviy suv manzarasi.

2028 yil sentyabr oyida orolda Buyuk Britaniyaning mashhur King‘s College School Wimbledon xususiy maktabi filiali ish boshlaydi. U AQSHning Fitwel sog‘lom binolarni sertifikatlash tizimi tomonidan akkreditatsiyadan o‘tgan dunyodagi birinchi ta’lim muassasasi bo‘ladi.

Fahid orolining o‘zi ham ushbu xalqaro tizim bo‘yicha eng yuqori — uch yulduzli reytingga sazovor bo‘lib, bu natijaga erishgan dunyodagi ilk loyiha sifatida qayd etildi. Sertifikatlash jarayonida jismoniy faollik, sog‘lom ovqatlanish, ruhiy salomatlikni qo‘llab-quvvatlash va kasalliklarning oldini olish kabi muhim mezonlar inobatga olingan.

«Ko‘pchilik binoda sport zali yoki SPA markazi bo‘lsa, buni salomatlik uchun yetarli deb hisoblaydi. Aslida esa salomatlik — inson har kuni to‘g‘ri va sog‘lom qarorlar qabul qilishiga yordam beradigan muhitni yaratishdir», — dedi Emma MakKri Brin.

Avvalroq Misrda ham qiymati 27 milliard dollar bo‘lgan The Spine loyihasi haqida xabar berilgan edi. Mazkur yangi shahar 2 million kvadrat metrdan ortiq hududni egallab, 165 ta turar joy, biznes va tijorat minoralarini o‘z ichiga olishi rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKo‘z yoshlarini tiya olmagan bolakay yuraklarni zabt etdiKecha, 22:09Kadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKadr ortidan quvgan sayyoh bizonning hujumiga uchradiKecha, 21:54Imo-ishora tilini tushungan labrador internet yulduziga aylandiImo-ishora tilini tushungan labrador internet yulduziga aylandiKecha, 21:50Issiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiIssiqda olti farzandini mashinada tashlab ketgan ota-ona ushlandiKecha, 19:48Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiKecha, 18:16Bangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiBangkokdagi fojiali yong‘in bar ichidagilarni tiriklayin qamab qo‘ydiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi