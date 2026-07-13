Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdi
Retro-oʻyinlar olamida haqiqiy texnologik inqilob yuz berdi: TunerTom taxallusi bilan tanilgan muhandis-ishqiboz original Sony PlayStation konsolining imkoniyatlarini tasavvur qilib boʻlmas darajaga yetkazdi. U qurilmaning standart 2 MB hajmdagi tezkor xotirasini (RAM) 16 MBgacha oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu nafaqat texnik mahorat, balki 30 yillik afsonaviy platformaning yashirin salohiyatini ochib beruvchi noyob tajriba hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modifikatsiya avvalgi urinishlardan tubdan farq qiladi. Ilgari boshqa mutaxassislar xotirani 8 MBgacha kengaytirishgan edi, biroq TunerTom PlayStation arxitekturasiga asoslangan arkada tizimlarining ishlash prinsipini oʻrganib chiqib, protsessor 16 MBgacha boʻlgan maʼlumotlar oqimini qayta ishlashga qodir degan xulosaga keldi. Bu kashfiyot konsolning apparat qismida jiddiy oʻzgarishlar qilishga turtki boʻldi.
Murakkab muhandislik yechimiTexnik nuqtayi nazardan, bu jarayon juda murakkab kechdi. Muallif PU-18 rusumli ona platadagi standart toʻrtta 512 KB hajmli EDO DRAM mikrosxemalarini olib tashladi. Ularning oʻrniga eski kompyuter xotira modullaridan olingan sakkizta 2 MBli chiplar oʻrnatildi. Joy tanqisligi sababli, chiplarning bir qismi bevosita plataga, qolganlari esa ularning ustiga "qavatma-qavat" usulida joylashtirildi.
Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun qoʻshimcha mantiqiy sxemalarni bogʻlovchi maxsus QSB (Quick Solder Board) platasidan foydalanildi. Ushbu murakkab "operatsiya" natijasida konsol muvaffaqiyatli ishga tushdi va tizim kengaytirilgan xotira hajmini toʻliq tanidi. Bu kabi modifikatsiyalar odatda faqat nazariy jihatdan imkonli deb hisoblanardi, biroq amaliyotda oʻz isbotini topdi.
Amaliy natijalar va cheklovlarTajriba muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, uning amaliy qoʻllanilishi hozircha cheklangan. Gap shundaki, PlayStation uchun chiqarilgan oʻyinlarning mutlaq koʻpchiligi aynan 2 MB xotiraga moslab dasturlangan. Shu sababli, xotira hajmi oshgani bilan aksariyat klassik loyihalarda sezilarli oʻzgarish koʻzga tashlanmaydi. Hatto Final Fantasy IX kabi baʼzi oʻyinlar bunday nostandart konfiguratsiyada beqaror ishlay boshlagani kuzatildi.
Shunga qaramay, ushbu modifikatsiya kelajakda oʻyin modderlari uchun yangi eshiklarni ochadi. 8 MB xotira uchun maxsus patchlar (yamoqlar) yozilgan oʻyinlar ushbu tizimda biroz tezroq yuklanishi va kadrlar almashinuvi barqarorlashishi mumkin. Eng muhimi, ushbu loyiha retro-konsollarning texnik chegaralari hali toʻliq oʻrganilmaganini va ishqibozlar tomonidan yangi choʻqqilar zabt etilishi mumkinligini koʻrsatdi.
Oʻzbekistondagi retro-texnika ixlosmandlari uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. PlayStation oʻz vaqtida mamlakatimizda eng ommabop konsol boʻlganini hisobga olsak, eski qurilmalarga ikkinchi hayot berish va ularning apparat qismini modernizatsiya qilish boʻyicha bunday tajribalar texnik ijodkorlik uchun ajoyib namunadir.
…