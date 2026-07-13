Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdi

·20·Texno
Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdi

Retro-oʻyinlar olamida haqiqiy texnologik inqilob yuz berdi: TunerTom taxallusi bilan tanilgan muhandis-ishqiboz original Sony PlayStation konsolining imkoniyatlarini tasavvur qilib boʻlmas darajaga yetkazdi. U qurilmaning standart 2 MB hajmdagi tezkor xotirasini (RAM) 16 MBgacha oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu nafaqat texnik mahorat, balki 30 yillik afsonaviy platformaning yashirin salohiyatini ochib beruvchi noyob tajriba hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu modifikatsiya avvalgi urinishlardan tubdan farq qiladi. Ilgari boshqa mutaxassislar xotirani 8 MBgacha kengaytirishgan edi, biroq TunerTom PlayStation arxitekturasiga asoslangan arkada tizimlarining ishlash prinsipini oʻrganib chiqib, protsessor 16 MBgacha boʻlgan maʼlumotlar oqimini qayta ishlashga qodir degan xulosaga keldi. Bu kashfiyot konsolning apparat qismida jiddiy oʻzgarishlar qilishga turtki boʻldi.

Murakkab muhandislik yechimi

Texnik nuqtayi nazardan, bu jarayon juda murakkab kechdi. Muallif PU-18 rusumli ona platadagi standart toʻrtta 512 KB hajmli EDO DRAM mikrosxemalarini olib tashladi. Ularning oʻrniga eski kompyuter xotira modullaridan olingan sakkizta 2 MBli chiplar oʻrnatildi. Joy tanqisligi sababli, chiplarning bir qismi bevosita plataga, qolganlari esa ularning ustiga "qavatma-qavat" usulida joylashtirildi.

Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun qoʻshimcha mantiqiy sxemalarni bogʻlovchi maxsus QSB (Quick Solder Board) platasidan foydalanildi. Ushbu murakkab "operatsiya" natijasida konsol muvaffaqiyatli ishga tushdi va tizim kengaytirilgan xotira hajmini toʻliq tanidi. Bu kabi modifikatsiyalar odatda faqat nazariy jihatdan imkonli deb hisoblanardi, biroq amaliyotda oʻz isbotini topdi.

Amaliy natijalar va cheklovlar

Tajriba muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, uning amaliy qoʻllanilishi hozircha cheklangan. Gap shundaki, PlayStation uchun chiqarilgan oʻyinlarning mutlaq koʻpchiligi aynan 2 MB xotiraga moslab dasturlangan. Shu sababli, xotira hajmi oshgani bilan aksariyat klassik loyihalarda sezilarli oʻzgarish koʻzga tashlanmaydi. Hatto Final Fantasy IX kabi baʼzi oʻyinlar bunday nostandart konfiguratsiyada beqaror ishlay boshlagani kuzatildi.

Shunga qaramay, ushbu modifikatsiya kelajakda oʻyin modderlari uchun yangi eshiklarni ochadi. 8 MB xotira uchun maxsus patchlar (yamoqlar) yozilgan oʻyinlar ushbu tizimda biroz tezroq yuklanishi va kadrlar almashinuvi barqarorlashishi mumkin. Eng muhimi, ushbu loyiha retro-konsollarning texnik chegaralari hali toʻliq oʻrganilmaganini va ishqibozlar tomonidan yangi choʻqqilar zabt etilishi mumkinligini koʻrsatdi.

Oʻzbekistondagi retro-texnika ixlosmandlari uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. PlayStation oʻz vaqtida mamlakatimizda eng ommabop konsol boʻlganini hisobga olsak, eski qurilmalarga ikkinchi hayot berish va ularning apparat qismini modernizatsiya qilish boʻyicha bunday tajribalar texnik ijodkorlik uchun ajoyib namunadir.

SonyPlayStationTexnologiyaModifikatsiyaRetro Oʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarKecha, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiKecha, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiKecha, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiKecha, 22:56General Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaGeneral Fusion birjada debyut qildi: Termoyadroviy energetika davri boshlanmoqdaKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi