Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildi
Germaniyaning Bavariya klubi yangi mavsum oldidan himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona aʼzosi Jules Kounde transferi boʻyicha jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Myunxenliklar fransiyalik himoyachining xalqaro maydondagi ishonchli oʻyinlaridan soʻng unga asosiy maqsadlardan biri sifatida qaramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BILD nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati soʻnggi kunlarda futbolchining yaqin atrofi bilan aloqaga chiqib, uning Allianz Arenaʼga koʻchib oʻtish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Nemis grandi himoyachining shartnoma shartlari va uning Kataloniya poytaxtini tark etishga boʻlgan xohishini oʻrganmoqda.
Futbolchining pozitsiyasi va Hansi Flick omiliGarchi Myunxen klubi qiziqishi yuqori boʻlsa-da, futbolchiga yaqin manbalar Jules Kounde hozircha Barselona safida qolishni afzal koʻrayotganini taʼkidlamoqda. Himoyachi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining munosib ekanligini isbotlashga va asosiy tarkibdagi oʻrnini mustahkamlashga qaror qilgan.
Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Biroq Barselona rahbariyati Koundeni "sotilmas futbolchilar" roʻyxatidan chiqargani aytilmoqda. Klubdagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli, agar munosib taklif tushsa, kataloniyaliklar himoyachining transferini koʻrib chiqishga tayyor.
Transfer tarixi va raqobatOʻtgan yilning avgust oyida Barselona futbolchini Manchester Siti kabi klublar qiziqishidan himoya qilish uchun uning shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirgan edi. Pep Guardiola uzoq vaqt davomida fransiyalik himoyachini oʻz jamoasida koʻrishni istagan, ammo oʻshanda kataloniyaliklar rad javobini bergan edi.
Jules Kounde 2026-yilgi Jahon chempionatida Fransiya terma jamoasining eng barqaror oʻyinchilaridan biri sifatida gavdalandi. Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoada u William Saliba va Dayot Upamecano bilan birgalikda himoya qoʻrgʻonini mustahkamlab kelmoqda. Aynan mana shu barqarorlik Bavariya skautlarining eʼtiborini tortgan asosiy jihat boʻldi.
Endilikda Barselona rahbariyati qiyin tanlov qarshisida turibdi: yo futbolchini katta mablagʻ evaziga sotib yuborish, yoki uning xalqaro maydondagi ajoyib formasini klub manfaatlariga yoʻnaltirish. Myunxenliklar esa transfer oynasi yakuniga qadar bosimni davom ettirishi kutilmoqda.
…