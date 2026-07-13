Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildi

·21·Sport
Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildi

Germaniyaning Bavariya klubi yangi mavsum oldidan himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona aʼzosi Jules Kounde transferi boʻyicha jiddiy qadamlarni tashlamoqda. Myunxenliklar fransiyalik himoyachining xalqaro maydondagi ishonchli oʻyinlaridan soʻng unga asosiy maqsadlardan biri sifatida qaramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BILD nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati soʻnggi kunlarda futbolchining yaqin atrofi bilan aloqaga chiqib, uning Allianz Arenaʼga koʻchib oʻtish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Nemis grandi himoyachining shartnoma shartlari va uning Kataloniya poytaxtini tark etishga boʻlgan xohishini oʻrganmoqda.

Futbolchining pozitsiyasi va Hansi Flick omili

Garchi Myunxen klubi qiziqishi yuqori boʻlsa-da, futbolchiga yaqin manbalar Jules Kounde hozircha Barselona safida qolishni afzal koʻrayotganini taʼkidlamoqda. Himoyachi yangi bosh murabbiy Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining munosib ekanligini isbotlashga va asosiy tarkibdagi oʻrnini mustahkamlashga qaror qilgan.

Hozircha klublar oʻrtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan. Biroq Barselona rahbariyati Koundeni "sotilmas futbolchilar" roʻyxatidan chiqargani aytilmoqda. Klubdagi moliyaviy qiyinchiliklar sababli, agar munosib taklif tushsa, kataloniyaliklar himoyachining transferini koʻrib chiqishga tayyor.

Transfer tarixi va raqobat

Oʻtgan yilning avgust oyida Barselona futbolchini Manchester Siti kabi klublar qiziqishidan himoya qilish uchun uning shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirgan edi. Pep Guardiola uzoq vaqt davomida fransiyalik himoyachini oʻz jamoasida koʻrishni istagan, ammo oʻshanda kataloniyaliklar rad javobini bergan edi.

Jules Kounde 2026-yilgi Jahon chempionatida Fransiya terma jamoasining eng barqaror oʻyinchilaridan biri sifatida gavdalandi. Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoada u William Saliba va Dayot Upamecano bilan birgalikda himoya qoʻrgʻonini mustahkamlab kelmoqda. Aynan mana shu barqarorlik Bavariya skautlarining eʼtiborini tortgan asosiy jihat boʻldi.

Endilikda Barselona rahbariyati qiyin tanlov qarshisida turibdi: yo futbolchini katta mablagʻ evaziga sotib yuborish, yoki uning xalqaro maydondagi ajoyib formasini klub manfaatlariga yoʻnaltirish. Myunxenliklar esa transfer oynasi yakuniga qadar bosimni davom ettirishi kutilmoqda.

BavariyaBarselonaJules KoundeTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBugun, 00:16Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirRodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirKecha, 23:59Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Kecha, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Kecha, 22:24Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Kecha, 22:05Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiChelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiKecha, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi