O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk jahon chempionatida natija jihatidan kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmadi. Ammo FIFA Match Report Hub ma’lumotlarida qayd etilgan bir ko‘rsatkich futbolchilarimiz maydonda oxirigacha kurashganini ko‘rsatdi: O‘zbekiston o‘rtacha bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha Angliya va Braziliyani ortda qoldirgan.
Natija og‘ir, lekin harakat bor edi
Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasi JCH-2026da tarixida ilk bor ishtirok etdi. Buning o‘zi o‘zbek futboli uchun katta voqea bo‘ldi.
Biroq guruh bosqichi natija jihatidan og‘ir kechdi. O‘zbekiston Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5 va Kongo DRga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Jamoa musobaqani ochkosiz, 2:11 to‘plar nisbati bilan yakunladi.
Shunga qaramay, maydondagi jismoniy harakat va kurash ko‘rsatkichlari boshqa manzarani ko‘rsatmoqda.
O‘zbekiston har o‘yinda 112 kmdan ortiq yugurgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchilar har bir o‘yinda o‘rtacha 112 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tgan.
Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonni jahon chempionatidagi eng chidamli jamoalar qatoriga olib chiqdi. Eng qizig‘i, terma jamoamiz bu borada Angliya va Braziliya kabi grandlardan yuqori natija qayd etgan.
Jamoa
O‘rtacha masofa
O‘zbekiston
112 kmdan ortiq
Angliya
108,5 km
Braziliya
106,2 km
Qatar
103,3 km
Bu raqamlar bitta narsani ochiq ko‘rsatadi: O‘zbekiston natijada yutqazgan bo‘lsa ham, maydonda harakat, pressing va yugurish hajmi bo‘yicha passiv jamoa bo‘lmagan.
Top-10da kimlar bor?
JCH-2026da o‘rtacha bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha yetakchi jamoalar ro‘yxatida birinchi o‘rinni AQSH terma jamoasi egallagan. Amerikaliklar har bir o‘yinda o‘rtacha 118,4 kilometr masofa bosib o‘tgan.
Keyingi o‘rinlarda Avstraliya va Janubiy Koreya joylashgan.
O‘rin
Jamoa
Masofa
1
AQSH
118,4 km
2
Avstraliya
117,1 km
3
Janubiy Koreya
115,8 km
4
Yaponiya
114,9 km
5
Germaniya
114,2 km
6
Marokash
113,8 km
7
Shveysariya
113,5 km
8
Urugvay
113,1 km
9
Xorvatiya
112,9 km
10
Ispaniya
112,7 km
23
O‘zbekiston
112 kmdan ortiq
O‘zbekistonning 23-o‘rinda qayd etilishi, ayniqsa debyutant jamoa uchun yomon ko‘rsatkich emas. Ha, tabloda og‘riqli hisoblar bor. Lekin GPS tilida aytganda, bolalar “rejim ekonom”da yurmagan.
Angliya va Braziliyadan yuqori ko‘rsatkich
O‘zbekistonning Angliya va Braziliyadan ko‘proq masofa bosib o‘tgani alohida e’tiborga loyiq.
Albatta, yugurishning o‘zi futbolda g‘alabani kafolatlamaydi. Muhimi — masofa qanday bosib o‘tildi, qaysi zonalarda harakat qilindi, to‘p bilan va to‘psiz qarorlar qanchalik sifatli bo‘ldi.
Ammo jismoniy tayyorgarlik va intizom nuqtayi nazaridan bu ko‘rsatkich ijobiy signal hisoblanadi. O‘zbekiston futbolchilari turnirda kuchli raqiblarga qarshi jismonan kurasha olishini ko‘rsatdi.
Muammo qayerda bo‘ldi?
O‘zbekiston ko‘p yugurdi, lekin natija kelmadi. Bu esa asosiy muammo faqat jismoniy tayyorgarlikda emasligini anglatadi.
Jamoaga tajriba, yuqori tempda qaror qabul qilish, himoyada konsentratsiya va hujumda samaradorlik yetishmadi. Jahon chempionatida har bir xato jazolanadi, har bir bo‘sh zona raqib uchun imkoniyatga aylanadi.
Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DRga qarshi o‘yinlarda ham aynan shu farq sezildi: O‘zbekiston harakat qildi, ammo raqiblar vaziyatlardan ancha sovuqqon foydalandi.
Fayzullayev va Shomurodov tarixga kirdi
Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, JCH-2026 o‘zbek futboli tarixida bir nechta muhim sahifani ochdi.
Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatida gol urgan o‘zbek futbolchilari sifatida tarixga kirdi. Bu kelajak avlodlar uchun muhim ramziy voqea.
O‘zbekiston ilk bor mundial havosini his qildi, eng kuchli raqiblar bilan to‘qnashdi va jahon futbolida o‘zini ko‘rsatish uchun birinchi qadamni tashladi.
Bu ko‘rsatkich nimani anglatadi?
112 kilometrdan ortiq o‘rtacha masofa — bu shunchaki statistika emas. Bu jamoaning maydonda taslim bo‘lmagani, raqibga qarshi yugurgani, kurashgani va jismoniy jihatdan o‘zini ko‘rsatishga harakat qilganini anglatadi.
Biroq keyingi bosqich uchun bu yetarli emas. Endi O‘zbekiston futboliga shu chidamlilik ustiga sifat, tez fikrlash, taktik puxtalik va yuqori darajadagi hujum samaradorligini qo‘shish kerak.
Jahon chempionati bizga achchiq, lekin kerakli dars berdi: faqat yugurish bilan bo‘lmaydi, lekin yugurmasdan umuman bo‘lmaydi.
Debyutdan keyingi eng muhim xulosa
O‘zbekiston JCH-2026ni ochkosiz yakunladi. Bu haqiqat. Ammo jamoa jismoniy harakat bo‘yicha Angliya va Braziliyadan yuqori natija qayd etgani ham haqiqat.
Endi asosiy vazifa — shu mehnatni natijaga aylantirish. Agar jismoniy tayyorgarlik, xarakter va harakatga taktik sifat qo‘shilsa, keyingi yirik turnirlarda O‘zbekiston boshqacha ko‘rinishda maydonga chiqishi mumkin.
Bu mundial og‘ir bo‘ldi. Ammo o‘zbek futboli uchun birinchi katta saboq ham aynan shu yerdan boshlandi.
…