O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...

·0·Sport
O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...

O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk jahon chempionatida natija jihatidan kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmadi. Ammo FIFA Match Report Hub ma’lumotlarida qayd etilgan bir ko‘rsatkich futbolchilarimiz maydonda oxirigacha kurashganini ko‘rsatdi: O‘zbekiston o‘rtacha bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha Angliya va Braziliyani ortda qoldirgan.

Natija og‘ir, lekin harakat bor edi

Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasi JCH-2026da tarixida ilk bor ishtirok etdi. Buning o‘zi o‘zbek futboli uchun katta voqea bo‘ldi.

Biroq guruh bosqichi natija jihatidan og‘ir kechdi. O‘zbekiston Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5 va Kongo DRga 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Jamoa musobaqani ochkosiz, 2:11 to‘plar nisbati bilan yakunladi.

Shunga qaramay, maydondagi jismoniy harakat va kurash ko‘rsatkichlari boshqa manzarani ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston har o‘yinda 112 kmdan ortiq yugurgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbekistonlik futbolchilar har bir o‘yinda o‘rtacha 112 kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tgan.

Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonni jahon chempionatidagi eng chidamli jamoalar qatoriga olib chiqdi. Eng qizig‘i, terma jamoamiz bu borada Angliya va Braziliya kabi grandlardan yuqori natija qayd etgan.

Jamoa

O‘rtacha masofa

O‘zbekiston

112 kmdan ortiq

Angliya

108,5 km

Braziliya

106,2 km

Qatar

103,3 km

Bu raqamlar bitta narsani ochiq ko‘rsatadi: O‘zbekiston natijada yutqazgan bo‘lsa ham, maydonda harakat, pressing va yugurish hajmi bo‘yicha passiv jamoa bo‘lmagan.

Top-10da kimlar bor?

JCH-2026da o‘rtacha bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha yetakchi jamoalar ro‘yxatida birinchi o‘rinni AQSH terma jamoasi egallagan. Amerikaliklar har bir o‘yinda o‘rtacha 118,4 kilometr masofa bosib o‘tgan.

Keyingi o‘rinlarda Avstraliya va Janubiy Koreya joylashgan.

O‘rin

Jamoa

Masofa

1

AQSH

118,4 km

2

Avstraliya

117,1 km

3

Janubiy Koreya

115,8 km

4

Yaponiya

114,9 km

5

Germaniya

114,2 km

6

Marokash

113,8 km

7

Shveysariya

113,5 km

8

Urugvay

113,1 km

9

Xorvatiya

112,9 km

10

Ispaniya

112,7 km

23

O‘zbekiston

112 kmdan ortiq

O‘zbekistonning 23-o‘rinda qayd etilishi, ayniqsa debyutant jamoa uchun yomon ko‘rsatkich emas. Ha, tabloda og‘riqli hisoblar bor. Lekin GPS tilida aytganda, bolalar “rejim ekonom”da yurmagan.

Angliya va Braziliyadan yuqori ko‘rsatkich

O‘zbekistonning Angliya va Braziliyadan ko‘proq masofa bosib o‘tgani alohida e’tiborga loyiq.

Albatta, yugurishning o‘zi futbolda g‘alabani kafolatlamaydi. Muhimi — masofa qanday bosib o‘tildi, qaysi zonalarda harakat qilindi, to‘p bilan va to‘psiz qarorlar qanchalik sifatli bo‘ldi.

Ammo jismoniy tayyorgarlik va intizom nuqtayi nazaridan bu ko‘rsatkich ijobiy signal hisoblanadi. O‘zbekiston futbolchilari turnirda kuchli raqiblarga qarshi jismonan kurasha olishini ko‘rsatdi.

Muammo qayerda bo‘ldi?

O‘zbekiston ko‘p yugurdi, lekin natija kelmadi. Bu esa asosiy muammo faqat jismoniy tayyorgarlikda emasligini anglatadi.

Jamoaga tajriba, yuqori tempda qaror qabul qilish, himoyada konsentratsiya va hujumda samaradorlik yetishmadi. Jahon chempionatida har bir xato jazolanadi, har bir bo‘sh zona raqib uchun imkoniyatga aylanadi.

Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DRga qarshi o‘yinlarda ham aynan shu farq sezildi: O‘zbekiston harakat qildi, ammo raqiblar vaziyatlardan ancha sovuqqon foydalandi.

Fayzullayev va Shomurodov tarixga kirdi

Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, JCH-2026 o‘zbek futboli tarixida bir nechta muhim sahifani ochdi.

Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatida gol urgan o‘zbek futbolchilari sifatida tarixga kirdi. Bu kelajak avlodlar uchun muhim ramziy voqea.

O‘zbekiston ilk bor mundial havosini his qildi, eng kuchli raqiblar bilan to‘qnashdi va jahon futbolida o‘zini ko‘rsatish uchun birinchi qadamni tashladi.

Bu ko‘rsatkich nimani anglatadi?

112 kilometrdan ortiq o‘rtacha masofa — bu shunchaki statistika emas. Bu jamoaning maydonda taslim bo‘lmagani, raqibga qarshi yugurgani, kurashgani va jismoniy jihatdan o‘zini ko‘rsatishga harakat qilganini anglatadi.

Biroq keyingi bosqich uchun bu yetarli emas. Endi O‘zbekiston futboliga shu chidamlilik ustiga sifat, tez fikrlash, taktik puxtalik va yuqori darajadagi hujum samaradorligini qo‘shish kerak.

Jahon chempionati bizga achchiq, lekin kerakli dars berdi: faqat yugurish bilan bo‘lmaydi, lekin yugurmasdan umuman bo‘lmaydi.

Debyutdan keyingi eng muhim xulosa

O‘zbekiston JCH-2026ni ochkosiz yakunladi. Bu haqiqat. Ammo jamoa jismoniy harakat bo‘yicha Angliya va Braziliyadan yuqori natija qayd etgani ham haqiqat.

Endi asosiy vazifa — shu mehnatni natijaga aylantirish. Agar jismoniy tayyorgarlik, xarakter va harakatga taktik sifat qo‘shilsa, keyingi yirik turnirlarda O‘zbekiston boshqacha ko‘rinishda maydonga chiqishi mumkin.

Bu mundial og‘ir bo‘ldi. Ammo o‘zbek futboli uchun birinchi katta saboq ham aynan shu yerdan boshlandi.

UzbekistanFabio CannavaroAngliyaBraziliyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBugun, 00:16Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirRodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirKecha, 23:59Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiBavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiKecha, 23:51Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Kecha, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Kecha, 22:24Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Kecha, 22:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi