Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodir

·22·Sport
Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodir

Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Dallasda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati yarim finali oldidan oʻz jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Manchester Siti yarim himoyachisi "Qizil furiya"ning amaldagi vitse-chempionlarga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, 2010-yildan buyon ilk bor global finalga chiqishiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oltin toʻp sohibi boʻlgan Rodri turnirning asosiy favoritlaridan biri sanalgan Fransiya bilan toʻqnashuvdan choʻchimayotganini taʼkidladi. AT&T Stadium oʻyingohi mezbonlik qiladigan uchrashuv oldidan u Ispaniyaning Didye Desham shogirdlari ustidan qozongan avvalgi gʻalabalarini eslatib oʻtdi. Rodri bu natijalar jamoasining yuqori darajada ekanligini isbotlashini aytib oʻtdi.

"Fransiya — ushbu musobaqadagi eng kuchli va ajoyib formadagi jamoalardan biri, biroq Ispaniya ham shunday. Biz ularni magʻlub eta olamiz, buni Evro-2024 va Millatlar ligasida koʻrsatganmiz", — deya tushuntirdi sardor. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rodri uchun Fransiya ustidan gʻalaba qozonish odatiy holga aylangan.

Tarixiy ustunlik va murabbiy omili

Rodri 2015-yilgi 19 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar oʻrtasidagi Yevropa chempionati yarim finalida ham aynan fransuzlarni magʻlub etgan tarkibda boʻlgan. U Luis de la Fuente boshchiligidagi tizimning barqarorligini alohida eʼtirof etdi. "Luis de la Fuente umuman oʻzgarmadi. Bugun biz koʻrayotgan barcha yutuqlar poydevorini u oʻsha paytlardayoq qurishni boshlagan edi", — deydi futbolchi.

Koʻpchilik oʻtgan yilgi 5:4 hisobidagi trillerning takrorlanishini kutayotgan boʻlsa-da, Rodri bu safar oʻyin ancha yopiq va ehtiyotkorona oʻtishini taxmin qilmoqda. Uning fikricha, Jahon chempionati oʻyinlari oʻziga xos xarakterga ega va jamoalar xatoga yoʻl qoʻymaslikka harakat qiladi.

Lamine Yamal va hissiyotlar nazorati

Ispaniya taktik rejasining muhim qismi 19 yoshli iqtidor egasi Lamine Yamal bilan bogʻliq. Biroq Rodri yosh jamoadoshini oʻz hissiyotlarini jilovlashga chaqirdi. Uning aytishicha, yosh yulduz baʼzi vaziyatlarda oʻzini isbotlashga haddan tashqari intilib, hayajonga berilmoqda.

"U biz uchun toʻp bilan ham, toʻpsiz ham juda muhim va aqlli oʻyinchi. Ammo u hali 19 yoshda va oʻyinning maʼlum pallalarida uni tinchlantirishimiz kerak", — deya tan oldi Rodri. Barselona tarbiyalanuvchisi ushbu turnirda hali gol urmagan boʻlsa-da, jamoa yetakchilari uni toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda va uni oʻrnak boʻla oladigan futbolchi deb hisoblamoqda.

Ispaniya lageridagi bu ishonch raqiblar eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Real Madrid himoyachisi Ibrahima Konate Fransiya terma jamoasi kamtarlikni saqlab qolishi va tashqi bosimlarga eʼtibor bermasligini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Rodri boshchiligidagi Ispaniya oʻzining tarixiy muvaffaqiyatini takrorlashga yaqin turibdi.

IspaniyaFransiyaRodriLamine YamalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBarselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildiBugun, 00:16Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiBavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiKecha, 23:51Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Kecha, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Kecha, 22:24Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Kecha, 22:05Chelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiChelsi Alehandro Garnachoni sotishga qaror qildi: Xabi Alonso futbolchi haqida gapirdiKecha, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi