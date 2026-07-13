Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodir
Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Dallasda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati yarim finali oldidan oʻz jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Manchester Siti yarim himoyachisi "Qizil furiya"ning amaldagi vitse-chempionlarga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, 2010-yildan buyon ilk bor global finalga chiqishiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oltin toʻp sohibi boʻlgan Rodri turnirning asosiy favoritlaridan biri sanalgan Fransiya bilan toʻqnashuvdan choʻchimayotganini taʼkidladi. AT&T Stadium oʻyingohi mezbonlik qiladigan uchrashuv oldidan u Ispaniyaning Didye Desham shogirdlari ustidan qozongan avvalgi gʻalabalarini eslatib oʻtdi. Rodri bu natijalar jamoasining yuqori darajada ekanligini isbotlashini aytib oʻtdi.
"Fransiya — ushbu musobaqadagi eng kuchli va ajoyib formadagi jamoalardan biri, biroq Ispaniya ham shunday. Biz ularni magʻlub eta olamiz, buni Evro-2024 va Millatlar ligasida koʻrsatganmiz", — deya tushuntirdi sardor. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rodri uchun Fransiya ustidan gʻalaba qozonish odatiy holga aylangan.
Tarixiy ustunlik va murabbiy omiliRodri 2015-yilgi 19 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar oʻrtasidagi Yevropa chempionati yarim finalida ham aynan fransuzlarni magʻlub etgan tarkibda boʻlgan. U Luis de la Fuente boshchiligidagi tizimning barqarorligini alohida eʼtirof etdi. "Luis de la Fuente umuman oʻzgarmadi. Bugun biz koʻrayotgan barcha yutuqlar poydevorini u oʻsha paytlardayoq qurishni boshlagan edi", — deydi futbolchi.
Koʻpchilik oʻtgan yilgi 5:4 hisobidagi trillerning takrorlanishini kutayotgan boʻlsa-da, Rodri bu safar oʻyin ancha yopiq va ehtiyotkorona oʻtishini taxmin qilmoqda. Uning fikricha, Jahon chempionati oʻyinlari oʻziga xos xarakterga ega va jamoalar xatoga yoʻl qoʻymaslikka harakat qiladi.
Lamine Yamal va hissiyotlar nazoratiIspaniya taktik rejasining muhim qismi 19 yoshli iqtidor egasi Lamine Yamal bilan bogʻliq. Biroq Rodri yosh jamoadoshini oʻz hissiyotlarini jilovlashga chaqirdi. Uning aytishicha, yosh yulduz baʼzi vaziyatlarda oʻzini isbotlashga haddan tashqari intilib, hayajonga berilmoqda.
"U biz uchun toʻp bilan ham, toʻpsiz ham juda muhim va aqlli oʻyinchi. Ammo u hali 19 yoshda va oʻyinning maʼlum pallalarida uni tinchlantirishimiz kerak", — deya tan oldi Rodri. Barselona tarbiyalanuvchisi ushbu turnirda hali gol urmagan boʻlsa-da, jamoa yetakchilari uni toʻliq qoʻllab-quvvatlamoqda va uni oʻrnak boʻla oladigan futbolchi deb hisoblamoqda.
Ispaniya lageridagi bu ishonch raqiblar eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Real Madrid himoyachisi Ibrahima Konate Fransiya terma jamoasi kamtarlikni saqlab qolishi va tashqi bosimlarga eʼtibor bermasligini maʼlum qildi. Shunga qaramay, Rodri boshchiligidagi Ispaniya oʻzining tarixiy muvaffaqiyatini takrorlashga yaqin turibdi.
…