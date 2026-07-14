Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildi

·21·Sport
Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildi

Kataloniyaning Barselona klubi Janubiy Amerika bozoridagi faol skauting ishlarini davom ettirgan holda, ekvadorlik 18 yoshli himoyachi Josue Caicedo transferini rasman yakunladi. Klub matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, iqtidorli futbolchi LDU Quito jamoasidan ijara asosida tarkibga qoʻshilgan. Ushbu kelishuv klubning kelajak uchun poydevor yaratish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniyaliklar va LDU Quito oʻrtasidagi bitimga binoan, Caicedo 2026/27-yilgi mavsumda Barselona Atlètic (klubning oʻrinbosarlar jamoasi) safida toʻp suradi. Shartnomada mavsum yakunlangach, futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish bandi ham koʻzda tutilgan. Agar yosh himoyachi Ispaniyadagi debyut mavsumida oʻzini koʻrsata olsa, u asosiy jamoa aʼzosiga aylanishi mumkin.

Zamonaviy qanot himoyachisi va taktik ustunlik

Josue Caicedo zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob beradigan "hujumkor profil"dagi himoyachi sifatida taʼriflanmoqda. Uning jismoniy quvvati va portlovchi tezligi maydonning chap qanotida raqib uchun jiddiy muammolar tugʻdirishga qodir. Ayniqsa, hujumga qoʻshilish qobiliyati va raqib jarima maydonchasi yaqinida son jihatidan ustunlik yaratishi Barselona skautlarining eʼtiborini tortgan.

Transfer eksperti Fabrizio Romano ushbu kelishuvni eksklyuziv tarzda tasdiqlab, futbolchining Yevropa futbolidagi sarguzashtlari boshlanganini qayd etdi. Caicedo endilikda Juliano Belletti qoʻl ostida Segunda Federasiyasida tajriba toʻplaydi. Belletti boshchiligidagi murabbiylar shtabi yosh ekvadorlikning texnik salohiyatini La Masia anʼanalariga moslashtirish ustida ish olib boradi.

Caicedoning iqtidori ilk bor 20 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi Kopa Libertadores turnirida yaqqol koʻzga tashlangan edi. Uning nafaqat himoyada, balki hujumkor harakatlardagi universal xislatlari kataloniyalik mutaxassislarda katta taassurot qoldirgan. Klub rahbariyati uning jismoniy koʻrsatkichlari kelajakda asosiy jamoa darajasiga chiqish uchun yetarli deb hisoblamoqda.

Katta tajriba va qitʼa miqyosidagi debyut

Garchi endigina 18 yoshga toʻlgan boʻlsa-da, Caicedo professional futbolda maʼlum tajribaga ega. U LDU Quito asosiy jamoasida 8 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Shulardan 7 tasi Ekvador ichki chempionatiga toʻgʻri keladi. Eng muhimi, u Janubiy Amerikaning eng nufuzli turniri — Kopa Libertadoresda Always Ready jamoasiga qarshi bahsda debyut qilib, xalqaro maydon havosidan bahramand boʻlgan.

Ushbu transfer Barselonaning soʻnggi yillarda Ronald Araujo kabi Janubiy Amerikadan yosh iqtidorlarni olib kelib, ularni jahon darajasidagi yulduzga aylantirish siyosatining mantiqiy davomidir. Endilikda Josue Caicedo oʻz salohiyatini Yevropaning eng kuchli akademiyalaridan birida isbotlashi talab etiladi.

BarselonaTransferFutbolEkvadorLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44Rodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirRodri JCh yarim finali oldidan: Ispaniya Fransiyani magʻlub etishga qodirKecha, 23:59Bavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiBavariya Barselona himoyachisi Jules Kounde uchun kurashga qoʻshildiKecha, 23:51Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Desham Ispaniyani favorit dedi: yarimfinal oldidan bosim kimda?Kecha, 23:09Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Messi yana tepada: JCH-2026 reytingida katta siljish...Kecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi