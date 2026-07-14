Barselona Ekvadorning yosh iqtidori Josue Caicedo transferini eʼlon qildi
Kataloniyaning Barselona klubi Janubiy Amerika bozoridagi faol skauting ishlarini davom ettirgan holda, ekvadorlik 18 yoshli himoyachi Josue Caicedo transferini rasman yakunladi. Klub matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, iqtidorli futbolchi LDU Quito jamoasidan ijara asosida tarkibga qoʻshilgan. Ushbu kelishuv klubning kelajak uchun poydevor yaratish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniyaliklar va LDU Quito oʻrtasidagi bitimga binoan, Caicedo 2026/27-yilgi mavsumda Barselona Atlètic (klubning oʻrinbosarlar jamoasi) safida toʻp suradi. Shartnomada mavsum yakunlangach, futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish bandi ham koʻzda tutilgan. Agar yosh himoyachi Ispaniyadagi debyut mavsumida oʻzini koʻrsata olsa, u asosiy jamoa aʼzosiga aylanishi mumkin.
Zamonaviy qanot himoyachisi va taktik ustunlikJosue Caicedo zamonaviy futbol talablariga toʻliq javob beradigan "hujumkor profil"dagi himoyachi sifatida taʼriflanmoqda. Uning jismoniy quvvati va portlovchi tezligi maydonning chap qanotida raqib uchun jiddiy muammolar tugʻdirishga qodir. Ayniqsa, hujumga qoʻshilish qobiliyati va raqib jarima maydonchasi yaqinida son jihatidan ustunlik yaratishi Barselona skautlarining eʼtiborini tortgan.
Transfer eksperti Fabrizio Romano ushbu kelishuvni eksklyuziv tarzda tasdiqlab, futbolchining Yevropa futbolidagi sarguzashtlari boshlanganini qayd etdi. Caicedo endilikda Juliano Belletti qoʻl ostida Segunda Federasiyasida tajriba toʻplaydi. Belletti boshchiligidagi murabbiylar shtabi yosh ekvadorlikning texnik salohiyatini La Masia anʼanalariga moslashtirish ustida ish olib boradi.
Caicedoning iqtidori ilk bor 20 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi Kopa Libertadores turnirida yaqqol koʻzga tashlangan edi. Uning nafaqat himoyada, balki hujumkor harakatlardagi universal xislatlari kataloniyalik mutaxassislarda katta taassurot qoldirgan. Klub rahbariyati uning jismoniy koʻrsatkichlari kelajakda asosiy jamoa darajasiga chiqish uchun yetarli deb hisoblamoqda.
Katta tajriba va qitʼa miqyosidagi debyutGarchi endigina 18 yoshga toʻlgan boʻlsa-da, Caicedo professional futbolda maʼlum tajribaga ega. U LDU Quito asosiy jamoasida 8 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Shulardan 7 tasi Ekvador ichki chempionatiga toʻgʻri keladi. Eng muhimi, u Janubiy Amerikaning eng nufuzli turniri — Kopa Libertadoresda Always Ready jamoasiga qarshi bahsda debyut qilib, xalqaro maydon havosidan bahramand boʻlgan.
Ushbu transfer Barselonaning soʻnggi yillarda Ronald Araujo kabi Janubiy Amerikadan yosh iqtidorlarni olib kelib, ularni jahon darajasidagi yulduzga aylantirish siyosatining mantiqiy davomidir. Endilikda Josue Caicedo oʻz salohiyatini Yevropaning eng kuchli akademiyalaridan birida isbotlashi talab etiladi.
…