SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildi

·23·Texno
SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starship kemasining navbatdagi sinov parvozini amalga oshirish uchun muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) 12-sinov parvozi paytida yuz bergan nosozliklar yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlarini rasman yakunladi. Bu qaror koinotni zabt etish yoʻlidagi eng yirik loyihalardan biri boʻlgan Starship uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, may oyida boʻlib oʻtgan 12-sinov parvozi davomida raketa kutilmagan portlash bilan yakunlangan edi. FAA hisobotiga koʻra, ushbu hodisa oqibatida aholi salomatligiga yoki jamoat mulkiga hech qanday zarar yetmagan. SpaceX mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan va hukumat nazorati ostida tasdiqlangan tekshiruvlar natijasida avariyaning asosiy sabablari aniqlandi.

Texnik nosozliklar va yechimlar

Mutaxassislarning xulosasiga koʻra, Super Heavy kuchaytirgichining ishdan chiqishiga ikki asosiy omil sabab boʻlgan. Birinchidan, raketa yuqoriga koʻtarilayotgan vaqtda dvigatel tizimi qismlariga haddan tashqari yuqori issiqlik taʼsir qilgan. Ikkinchidan, dvigatelning favqulodda ogohlantirish tizimi sozlamalarida xatoliklarga yoʻl qoʻyilgani aniqlangan. Ushbu kamchiliklar parvozning yakuniy bosqichida tizimda uzilishlar keltirib chiqargan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX ushbu muammolarni bartaraf etish uchun toʻrtta muhim tuzatish chorasini ishlab chiqdi. Bularga raketaning apparat qismini takomillashtirish va dasturiy taʼminotni yangilash kabi texnik jarayonlar kiradi. FAA ushbu choralarni yetarli deb topdi va kompaniyaga parvoz litsenziyasining barcha talablarini bajarish sharti bilan navbatdagi startga ruxsat berdi.

Parvoz qachon amalga oshiriladi?

SpaceX hozirda Starship Flight 13 missiyasiga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya allaqachon Super Heavy V3 birinchi bosqichining olovli sinovlari aks etgan yuqori sifatli foto va videolarni jamoatchilikka taqdim etdi. Ushbu sinovlar yangi avlod dvigatellarining barqarorligini tekshirishda muhim bosqich hisoblanadi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rejalarga koʻra, 13-sinov parvozi joriy yilning 16-iyul sanasidayoq amalga oshirilishi mumkin. Bu Oʻzbekiston va butun dunyo koinot ishqibozlari uchun navbatdagi hayajonli tomosha boʻlishi kutilmoqda. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga insoniyat ilk qadamini qoʻyishi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.

Shuni taʼkidlash joizki, Starship hozirda dunyodagi eng baland va eng kuchli raketa tizimi hisoblanadi. Uning toʻliq qayta foydalanilishi koinotga yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. SpaceX va FAA oʻrtasidagi ushbu kelishuv xususiy kosmonavtika sohasida xavfsizlik va innovatsiyalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

SpaceXStarshipIlon MaskFAAKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻyicha jiddiy ayblovlarKecha, 23:22General Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiGeneral Fusion termoyadro energetikasi sohasida birjaga chiqqan ilk kompaniyaga aylandiKecha, 23:20Slimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiSlimbook sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan yangi Nexus ishchi stansiyalarini taqdim etdiKecha, 22:57AQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiAQSHning 12 shtati Paramount va Warner Bros. oʻrtasidagi 110 milliard dollarlik kelishuvga qarshiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi