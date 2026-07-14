SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starship kemasining navbatdagi sinov parvozini amalga oshirish uchun muhim ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) 12-sinov parvozi paytida yuz bergan nosozliklar yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlarini rasman yakunladi. Bu qaror koinotni zabt etish yoʻlidagi eng yirik loyihalardan biri boʻlgan Starship uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, may oyida boʻlib oʻtgan 12-sinov parvozi davomida raketa kutilmagan portlash bilan yakunlangan edi. FAA hisobotiga koʻra, ushbu hodisa oqibatida aholi salomatligiga yoki jamoat mulkiga hech qanday zarar yetmagan. SpaceX mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan va hukumat nazorati ostida tasdiqlangan tekshiruvlar natijasida avariyaning asosiy sabablari aniqlandi.
Texnik nosozliklar va yechimlarMutaxassislarning xulosasiga koʻra, Super Heavy kuchaytirgichining ishdan chiqishiga ikki asosiy omil sabab boʻlgan. Birinchidan, raketa yuqoriga koʻtarilayotgan vaqtda dvigatel tizimi qismlariga haddan tashqari yuqori issiqlik taʼsir qilgan. Ikkinchidan, dvigatelning favqulodda ogohlantirish tizimi sozlamalarida xatoliklarga yoʻl qoʻyilgani aniqlangan. Ushbu kamchiliklar parvozning yakuniy bosqichida tizimda uzilishlar keltirib chiqargan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX ushbu muammolarni bartaraf etish uchun toʻrtta muhim tuzatish chorasini ishlab chiqdi. Bularga raketaning apparat qismini takomillashtirish va dasturiy taʼminotni yangilash kabi texnik jarayonlar kiradi. FAA ushbu choralarni yetarli deb topdi va kompaniyaga parvoz litsenziyasining barcha talablarini bajarish sharti bilan navbatdagi startga ruxsat berdi.
Parvoz qachon amalga oshiriladi?SpaceX hozirda Starship Flight 13 missiyasiga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya allaqachon Super Heavy V3 birinchi bosqichining olovli sinovlari aks etgan yuqori sifatli foto va videolarni jamoatchilikka taqdim etdi. Ushbu sinovlar yangi avlod dvigatellarining barqarorligini tekshirishda muhim bosqich hisoblanadi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rejalarga koʻra, 13-sinov parvozi joriy yilning 16-iyul sanasidayoq amalga oshirilishi mumkin. Bu Oʻzbekiston va butun dunyo koinot ishqibozlari uchun navbatdagi hayajonli tomosha boʻlishi kutilmoqda. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga insoniyat ilk qadamini qoʻyishi uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.
Shuni taʼkidlash joizki, Starship hozirda dunyodagi eng baland va eng kuchli raketa tizimi hisoblanadi. Uning toʻliq qayta foydalanilishi koinotga yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. SpaceX va FAA oʻrtasidagi ushbu kelishuv xususiy kosmonavtika sohasida xavfsizlik va innovatsiyalar oʻrtasidagi muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega.
…