"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi
Neymar Braziliya terma jamoasining JCH–2026dagi ishtiroki yakunlanganidan keyin faoliyati haqida o‘ylab ko‘rish uchun qisqa tanaffus oldi.
UOL ma’lumotiga ko‘ra, "Santos" 34 yoshli hujumchiga dam olish va yakuniy qaror qabul qilish uchun 10 kun vaqt bergan. Futbolchining klubga qaytib, yil oxirigacha amal qiladigan shartnomasini oxirigacha bajarishi kutilmoqda.
Biroq Neymarning keyingi faoliyati bo‘yicha boshqa variantlar ham bor. U bosim kamroq bo‘lgan jamoaga o‘tishi yoki professional futboldagi faoliyatini yakunlashi mumkin.
Manba futbolchi JCH–2026dagi natijadan keyin og‘ir ruhiy holatda ekanini yozmoqda. Neymar Braziliya terma jamoasida 15 yil o‘ynagan va shu davrdagi xizmatlari munosib baholanmagan deb hisoblamoqda.
Yaqin kunlarda Neymar "Santos" rahbariyati bilan uchrashib, kelajagi haqida gaplashadi. Shundan keyin uning klubda qolishi, boshqa jamoaga o‘tishi yoki futbolni tark etishiga oid qaror aniqlashishi mumkin.
…