"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi

·0·Sport
"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi

Neymar Braziliya terma jamoasining JCH–2026dagi ishtiroki yakunlanganidan keyin faoliyati haqida o‘ylab ko‘rish uchun qisqa tanaffus oldi.

UOL ma’lumotiga ko‘ra, "Santos" 34 yoshli hujumchiga dam olish va yakuniy qaror qabul qilish uchun 10 kun vaqt bergan. Futbolchining klubga qaytib, yil oxirigacha amal qiladigan shartnomasini oxirigacha bajarishi kutilmoqda.

Biroq Neymarning keyingi faoliyati bo‘yicha boshqa variantlar ham bor. U bosim kamroq bo‘lgan jamoaga o‘tishi yoki professional futboldagi faoliyatini yakunlashi mumkin.

Manba futbolchi JCH–2026dagi natijadan keyin og‘ir ruhiy holatda ekanini yozmoqda. Neymar Braziliya terma jamoasida 15 yil o‘ynagan va shu davrdagi xizmatlari munosib baholanmagan deb hisoblamoqda.

Yaqin kunlarda Neymar "Santos" rahbariyati bilan uchrashib, kelajagi haqida gaplashadi. Shundan keyin uning klubda qolishi, boshqa jamoaga o‘tishi yoki futbolni tark etishiga oid qaror aniqlashishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi