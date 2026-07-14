Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldi
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim boshchiligida tarkibni kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Maʼlum boʻlishicha, "rossonerilar" Atalanta yarim himoyachisi Edersonni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. Bu transfer Manchester Yunayted bilan muzokaralar soʻnggi pallada toʻxtab qolganidan soʻng kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
27 yoshli braziliyalik futbolchi uzoq vaqt davomida Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishi kutilayotgan edi. Biroq, Goal.com nashri xabariga koʻra, Edersonning Manchester Yunayted bilan kelishuvi kutilmaganda barbod boʻlgan. Futbolchi hatto tibbiy koʻrikdan oʻtib boʻlganiga qaramay, yakuniy bosqichda tomonlar bir qarorga kela olishmagan.
Ruben Amorimning "orzusidagi" futbolchiMilan jamoasining yangi ustozi Ruben Amorim aynan Edersonni oʻzining taktik sxemalarida markaziy oʻrinni egallashi kerak boʻlgan ideal nomzod deb hisoblamoqda. Portugaliyalik mutaxassis A Seriya havosiga moslashgan va barqaror oʻyin koʻrsatayotgan futbolchini jamoaning yangi tayanch nuqtasi sifatida koʻrmoqda.
Calciomercato maʼlumotlariga koʻra, Milan rahbariyati allaqachon Atalanta bilan aloqaga chiqqan va transfer shartlarini oʻrganishni boshlagan. Amorim jamoa tarkibini qayta shakllantirishda aynan Italiya chempionatida tajribaga ega boʻlgan ijrochilarga eʼtibor qaratishni buyurgan.
Transfer narxi va muzokaralar jarayoniHozirda Bergamo klubi oʻz yetakchisi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Atalanta rahbariyati muzokaralarda osonlikcha yon bermaydigan klub sifatida tanilgan boʻlsa-da, Edersonning shartnomaviy holati Milan foydasiga ishlashi mumkin. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan.
Agar futbolchi yangi bitim imzolashdan bosh tortsa, Atalanta uning narxi tushib ketishidan xavfsirab, Milan taklif qiladigan summaga rozi boʻlishi ehtimoli bor. Hozircha "rossonerilar" ushbu transferni amalga oshirish orqali Skudetto uchun kurashda oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab olishni koʻzlamoqda.
Ederson oʻtgan mavsumlarda A Seriyaning eng ishonchli va dinamik yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. Uning maydon markazidagi faolligi va himoyaviy harakatlari Ruben Amorimning agressiv futbol uslubiga toʻla mos keladi. Tez orada tomonlar oʻrtasida rasmiy taklif yuzasidan muzokaralar keyingi bosqichga oʻtishi kutilmoqda.
…