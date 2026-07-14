Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldi

·23·Sport
Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldi

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiy Ruben Amorim boshchiligida tarkibni kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Maʼlum boʻlishicha, "rossonerilar" Atalanta yarim himoyachisi Edersonni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan. Bu transfer Manchester Yunayted bilan muzokaralar soʻnggi pallada toʻxtab qolganidan soʻng kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

27 yoshli braziliyalik futbolchi uzoq vaqt davomida Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtishi kutilayotgan edi. Biroq, Goal.com nashri xabariga koʻra, Edersonning Manchester Yunayted bilan kelishuvi kutilmaganda barbod boʻlgan. Futbolchi hatto tibbiy koʻrikdan oʻtib boʻlganiga qaramay, yakuniy bosqichda tomonlar bir qarorga kela olishmagan.

Ruben Amorimning "orzusidagi" futbolchi

Milan jamoasining yangi ustozi Ruben Amorim aynan Edersonni oʻzining taktik sxemalarida markaziy oʻrinni egallashi kerak boʻlgan ideal nomzod deb hisoblamoqda. Portugaliyalik mutaxassis A Seriya havosiga moslashgan va barqaror oʻyin koʻrsatayotgan futbolchini jamoaning yangi tayanch nuqtasi sifatida koʻrmoqda.

Calciomercato maʼlumotlariga koʻra, Milan rahbariyati allaqachon Atalanta bilan aloqaga chiqqan va transfer shartlarini oʻrganishni boshlagan. Amorim jamoa tarkibini qayta shakllantirishda aynan Italiya chempionatida tajribaga ega boʻlgan ijrochilarga eʼtibor qaratishni buyurgan.

Transfer narxi va muzokaralar jarayoni

Hozirda Bergamo klubi oʻz yetakchisi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Atalanta rahbariyati muzokaralarda osonlikcha yon bermaydigan klub sifatida tanilgan boʻlsa-da, Edersonning shartnomaviy holati Milan foydasiga ishlashi mumkin. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar imzolangan.

Agar futbolchi yangi bitim imzolashdan bosh tortsa, Atalanta uning narxi tushib ketishidan xavfsirab, Milan taklif qiladigan summaga rozi boʻlishi ehtimoli bor. Hozircha "rossonerilar" ushbu transferni amalga oshirish orqali Skudetto uchun kurashda oʻz pozitsiyalarini mustahkamlab olishni koʻzlamoqda.

Ederson oʻtgan mavsumlarda A Seriyaning eng ishonchli va dinamik yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi. Uning maydon markazidagi faolligi va himoyaviy harakatlari Ruben Amorimning agressiv futbol uslubiga toʻla mos keladi. Tez orada tomonlar oʻrtasida rasmiy taklif yuzasidan muzokaralar keyingi bosqichga oʻtishi kutilmoqda.

MilanAtalantaRuben AmorimEdersonTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi