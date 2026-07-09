Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdi
Futbol olamining taniqli mutaxassisi, FIFAning global futbolni rivojlantirish boʻlimi rahbari Arsene Wenger navbatdagi Jaxon chempionati favoritlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Afsonaviy murabbiyning fikricha, hozirgi kunda Fransiya terma jamoasi dunyodagi eng kuchli va toʻxtatib boʻlmas kuchga aylangan. U Kylian Mbappe va uning jamoadoshlari yana bir bor bosh sovrinni qoʻlga kiritishiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Wenger oʻz tahlillarini Felix va Toni Kroos tomonidan olib boriladigan podkastda bayon qildi. Uning taʼkidlashicha, Didier Deschamps boshchiligidagi jamoa oʻzining jismoniy tayyorgarligi va maydondagi tezligi bilan boshqa raqiblardan sezilarli darajada ustunlik qilmoqda. Mutaxassis bu taxmini shunchaki vatanparvarlik hissi bilan emas, balki sof texnik tahlillarga asoslanganini qayd etdi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Arsene Wenger turnir jadvalidagi boshqa jamoalarning imkoniyatlarini ham yuqori baholagan, biroq faqat birgina jamoa Fransiyaga jiddiy qarshilik koʻrsata olishini aytgan. Uning nazarida, Angliya, Argentina yoki Marokash kabi kuchli jamoalar ham amaldagi chempionlarning shiddatini toʻxtata olmasligi mumkin.
Ispaniya — yagona haqiqiy xavfWengerning fikricha, faqatgina Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya terma jamoasi fransuzlarni magʻlub etishga qodir. U Ispaniyaning jamoaviy oʻyin madaniyati va texnik darajasi dunyoda tengsiz ekanligini alohida taʼkidladi. "Agar kimdir Fransiyani magʻlub eta olsa, bu Ispaniyadir. Ularda boshqa hech kimda yoʻq jamoaviy oʻyin tizimi mavjud", — deydi mutaxassis.
Ispaniya terma jamoasining Lamine Yamal va Mikel Oyarzabal kabi yangi avlod vakillari bilan kuchaygani ularni taktik jihatdan juda xavfli raqibga aylantirgan. Wengerning tahliliga koʻra, agar bu ikki jamoa oʻzaro toʻqnash kelsa, oʻyin taqdirini jismoniy chidamlilik va tarkibning chuqurligi hal qiladi.
Shu bilan birga, Fransiya terma jamoasi chorak finalda Marokashga qarshi qiyin uchrashuvni oʻtkazishi kutilmoqda. Marokashliklar 2022-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyat uchun revansh olishga harakat qilishadi. Biroq Wenger Fransiyaning "poyezdi" allaqachon katta tezlikda harakatlanayotganini va unga yetib olish juda qiyinligini qoʻshimcha qildi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu taxminlar qiziqarli, chunki Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi qarama-qarshilik hamisha yuqori texnik futbol namoyishi boʻlib kelgan. Turnirning hal qiluvchi pallalarida aynan shu ikki jamoaning toʻqnashuvi jahon futbolining yangi standartlarini belgilab berishi mumkin.
…