Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdi

·74·Sport
Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdi

Futbol olamining taniqli mutaxassisi, FIFAning global futbolni rivojlantirish boʻlimi rahbari Arsene Wenger navbatdagi Jaxon chempionati favoritlari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Afsonaviy murabbiyning fikricha, hozirgi kunda Fransiya terma jamoasi dunyodagi eng kuchli va toʻxtatib boʻlmas kuchga aylangan. U Kylian Mbappe va uning jamoadoshlari yana bir bor bosh sovrinni qoʻlga kiritishiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Wenger oʻz tahlillarini Felix va Toni Kroos tomonidan olib boriladigan podkastda bayon qildi. Uning taʼkidlashicha, Didier Deschamps boshchiligidagi jamoa oʻzining jismoniy tayyorgarligi va maydondagi tezligi bilan boshqa raqiblardan sezilarli darajada ustunlik qilmoqda. Mutaxassis bu taxmini shunchaki vatanparvarlik hissi bilan emas, balki sof texnik tahlillarga asoslanganini qayd etdi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Arsene Wenger turnir jadvalidagi boshqa jamoalarning imkoniyatlarini ham yuqori baholagan, biroq faqat birgina jamoa Fransiyaga jiddiy qarshilik koʻrsata olishini aytgan. Uning nazarida, Angliya, Argentina yoki Marokash kabi kuchli jamoalar ham amaldagi chempionlarning shiddatini toʻxtata olmasligi mumkin.

Ispaniya — yagona haqiqiy xavf

Wengerning fikricha, faqatgina Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya terma jamoasi fransuzlarni magʻlub etishga qodir. U Ispaniyaning jamoaviy oʻyin madaniyati va texnik darajasi dunyoda tengsiz ekanligini alohida taʼkidladi. "Agar kimdir Fransiyani magʻlub eta olsa, bu Ispaniyadir. Ularda boshqa hech kimda yoʻq jamoaviy oʻyin tizimi mavjud", — deydi mutaxassis.

Ispaniya terma jamoasining Lamine Yamal va Mikel Oyarzabal kabi yangi avlod vakillari bilan kuchaygani ularni taktik jihatdan juda xavfli raqibga aylantirgan. Wengerning tahliliga koʻra, agar bu ikki jamoa oʻzaro toʻqnash kelsa, oʻyin taqdirini jismoniy chidamlilik va tarkibning chuqurligi hal qiladi.

Shu bilan birga, Fransiya terma jamoasi chorak finalda Marokashga qarshi qiyin uchrashuvni oʻtkazishi kutilmoqda. Marokashliklar 2022-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyat uchun revansh olishga harakat qilishadi. Biroq Wenger Fransiyaning "poyezdi" allaqachon katta tezlikda harakatlanayotganini va unga yetib olish juda qiyinligini qoʻshimcha qildi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu taxminlar qiziqarli, chunki Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi qarama-qarshilik hamisha yuqori texnik futbol namoyishi boʻlib kelgan. Turnirning hal qiluvchi pallalarida aynan shu ikki jamoaning toʻqnashuvi jahon futbolining yangi standartlarini belgilab berishi mumkin.

FutbolJaxon ChempionatiArsene WengerFransiyaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaMason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poygaBugun, 16:56Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi