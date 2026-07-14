Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlangan

·20·Texno
Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlangan

Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI oʻrtasida jiddiy huquqiy nizo kelib chiqdi. Apple korporatsiyasi sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasini tijorat sirlarini oʻgʻirlash va maxfiy maʼlumotlarni noqonuniy qoʻlga kiritishda ayblab, sudga murojaat qildi. Daʼvoga koʻra, OpenAI Apple kompaniyasining sobiq xodimlarini oʻziga ogʻdirib olish orqali hali eʼlon qilinmagan mahsulotlar haqidagi muhim texnik hujjatlarni qoʻlga kiritgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple taqdim etgan hujjatlarda aytilishicha, kompaniyaning sobiq tizim muhandisi Chang Liu ishdan ketganidan soʻng, Apple tarmogʻidagi kamdan-kam uchraydigan va avval maʼlum boʻlmagan xatolikdan (bug) foydalangan holda maxfiy fayllarni yuklab olgan. Ushbu zaiflik "nol kunlik" (zero-day) toifasiga kiradi, yaʼni Apple muhandislari uni tuzatishga ulgurmaslaridan turib, sobiq xodim undan gʻarazli maqsadlarda foydalanishga muvaffaq boʻlgan.

Maxfiy loyihalar va texnik oʻgʻrilik

TechCrunch nashri xabariga koʻra, Chang Liu OpenAI kompaniyasida ish boshlaganidan keyin bir necha hafta davomida Apple tarmogʻiga ulanib turgan. U oʻnlab apparat vositalariga oid hujjatlarni, jumladan, hali bozorga chiqmagan mahsulotlarning muhandislik taqdimotlari, texnik spetsifikatsiyalari va loyiha maʼlumotlarini oʻzlashtirgan. Apple server jurnallarini tekshirish natijasida faqat Liu ushbu xatolikdan foydalangani aniqlangan.

Shuningdek, daʼvoda keltirilishicha, Liu nafaqat tizim xatosidan foydalangan, balki oʻzining tanishi va oʻsha paytda hali Apple xodimi boʻlgan Yu-Ting Pengning ishchi noutbugidan ham ruxsatsiz foydalangan. Keyinchalik Peng ham Apple’dan ketib, OpenAI jamoasiga qoʻshilgan. Bu holat OpenAI tomonidan Apple’ning ichki maʼlumotlarini tizimli ravishda yigʻishga urinish sifatida baholanmoqda.

Apple vakillarining soʻzlariga koʻra, sobiq xodim oʻziga berilgan ishchi noutbukni ham qaytarmagan va u orqali kompaniyaning bulutli saqlash omborlariga kirishga uringan. 2024-yilning fevral oyida Liu Apple’ning muhandislik fayllari va loyiha hujjatlari saqlanadigan ichki tarmogʻiga kirishga qayta-qayta harakat qilgani qayd etilgan.

Xavfsizlik tizimidagi zaif nuqtalar

Ushbu voqea yirik texnologik korporatsiyalar uchun xodimlarning ishdan ketish jarayonida maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash naqadar qiyin ekanligini yana bir bor koʻrsatdi. Odatda, xodim ishdan boʻshashi bilan uning barcha ruxsatnomalari bekor qilinishi shart. Biroq, kutilmagan dasturiy xatoliklar yoki inson omili sababli maxfiy maʼlumotlar begona qoʻllarga tushib qolishi xavfi doim saqlanib qoladi.

Hozirda Apple ushbu xatolikni toʻliq bartaraf etganini va barcha ruxsatsiz kirish nuqtalarini yopganini maʼlum qildi. OpenAI hozircha ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi. Mazkur sud jarayoni nafaqat ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlarga, balki butun Silikon vodiysidagi kadrlar almashinuvi va intellektual mulkni himoya qilish qoidalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

AppleOpenAITexnologiyaSudXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaOnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaBugun, 01:25Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi