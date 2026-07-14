OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqda

·20·Texno
OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqda

Texnologiya olamida shov-shuvli oʻzgarishlar kutilmoqda: smartfon bozorida oʻzining "flagmanlar qotili" maqomi bilan tanilgan OnePlus brendi faoliyatini yakunlash arafasida turibdi. WinFuture nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya va uning bosh tashkiloti boʻlmish Oppo shu haftaning oʻzidayoq brendning yopilishi haqida rasmiy bayonot berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangilik shunchaki marketing strategiyasi emas, balki brendning Yevropa va AQSH kabi eng yirik hamda strategik muhim bozorlardan butunlay chiqib ketishini anglatadi. Soha ekspertlarining fikricha, biz oʻrgangan va bilgan OnePlus davri oʻz nihoyasiga yetmoqda. Bu esa mobil qurilmalar bozoridagi raqobat muhitiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

Taʼkidlash joizki, OnePlus brendining kelajagi borasidagi xavotirlar birinchi marta yangrayotgani yoʻq. Shu yilning yanvar oyida Android Headlines resursi ham kompaniyaning tugatilishi haqida keng koʻlamli surishtiruv eʼlon qilgan edi. Oʻshanda OnePlus rahbariyati bu maʼlumotlarni rad etishga urinib, foydalanuvchilarni tinchlantirgan boʻlsa-da, hozirgi vaziyat vaziyat ancha jiddiy ekanidan dalolat bermoqda.

Strategik oʻzgarishlar va Oppo rejasi

WinFuture maʼlumotlariga koʻra, OnePlus brendi yopilgach, uning oʻrnini toʻliqligicha Oppo egallaydi. Kompaniya Yevropa bozorida oʻz taʼsirini kengaytirishni va ilgari OnePlus egallab turgan narx segmentlari hamda auditoriyani oʻzlashtirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam resurslarni optimallashtirish va ikki brend oʻrtasidagi ichki raqobatga chek qoʻyish maqsadida tashlanayotgan boʻlishi mumkin.

Hozircha brendning Osiyo, xususan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi taqdiri haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Biroq, agar global strategiya oʻzgarsa, bu barcha hududlardagi mahsulotlar qatoriga va texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatlariga taʼsir koʻrsatishi tayin. OnePlus foydalanuvchilari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlari masalasi eng ogʻriqli nuqtaga aylanishi mumkin.

OnePlus oʻz vaqtida hamyonbop narxda yuqori unumdorlikni taklif qilish orqali smartfon sanoatida inqilob qilgan edi. Uning OxygenOS qobigʻi va sodiq muxlislar hamjamiyati brendni boshqa Xitoy ishlab chiqaruvchilaridan ajratib turardi. Endilikda ushbu meros qanday shaklda saqlanib qolishi yoki butunlay yoʻq boʻlib ketishi faqatgina rasmiy eʼlondan soʻng maʼlum boʻladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, OnePlus brendining ketishi smartfon bozoridagi yirik bir davrning yakunlanishidir. Agar ushbu hafta kutilayotgan bayonot tasdiqlansa, texnologiya ixlosmandlari yaqin yillarda faqat Oppo brendi ostidagi flagmanlarni koʻrishlari mumkin boʻladi. Bu esa bozordagi tanlov imkoniyatlarini biroz cheklashi ehtimoldan xoli emas.

OnePlusOppoSmartfonTexnologiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganBugun, 01:22Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29Sony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiSony PlayStation tarixida rekord: Ishqiboz konsolning tezkor xotirasini 8 barobar oshirdiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi