OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqda
Texnologiya olamida shov-shuvli oʻzgarishlar kutilmoqda: smartfon bozorida oʻzining "flagmanlar qotili" maqomi bilan tanilgan OnePlus brendi faoliyatini yakunlash arafasida turibdi. WinFuture nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya va uning bosh tashkiloti boʻlmish Oppo shu haftaning oʻzidayoq brendning yopilishi haqida rasmiy bayonot berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangilik shunchaki marketing strategiyasi emas, balki brendning Yevropa va AQSH kabi eng yirik hamda strategik muhim bozorlardan butunlay chiqib ketishini anglatadi. Soha ekspertlarining fikricha, biz oʻrgangan va bilgan OnePlus davri oʻz nihoyasiga yetmoqda. Bu esa mobil qurilmalar bozoridagi raqobat muhitiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.
Taʼkidlash joizki, OnePlus brendining kelajagi borasidagi xavotirlar birinchi marta yangrayotgani yoʻq. Shu yilning yanvar oyida Android Headlines resursi ham kompaniyaning tugatilishi haqida keng koʻlamli surishtiruv eʼlon qilgan edi. Oʻshanda OnePlus rahbariyati bu maʼlumotlarni rad etishga urinib, foydalanuvchilarni tinchlantirgan boʻlsa-da, hozirgi vaziyat vaziyat ancha jiddiy ekanidan dalolat bermoqda.
Strategik oʻzgarishlar va Oppo rejasiWinFuture maʼlumotlariga koʻra, OnePlus brendi yopilgach, uning oʻrnini toʻliqligicha Oppo egallaydi. Kompaniya Yevropa bozorida oʻz taʼsirini kengaytirishni va ilgari OnePlus egallab turgan narx segmentlari hamda auditoriyani oʻzlashtirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam resurslarni optimallashtirish va ikki brend oʻrtasidagi ichki raqobatga chek qoʻyish maqsadida tashlanayotgan boʻlishi mumkin.
Hozircha brendning Osiyo, xususan, Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi taqdiri haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Biroq, agar global strategiya oʻzgarsa, bu barcha hududlardagi mahsulotlar qatoriga va texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatlariga taʼsir koʻrsatishi tayin. OnePlus foydalanuvchilari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlari masalasi eng ogʻriqli nuqtaga aylanishi mumkin.
OnePlus oʻz vaqtida hamyonbop narxda yuqori unumdorlikni taklif qilish orqali smartfon sanoatida inqilob qilgan edi. Uning OxygenOS qobigʻi va sodiq muxlislar hamjamiyati brendni boshqa Xitoy ishlab chiqaruvchilaridan ajratib turardi. Endilikda ushbu meros qanday shaklda saqlanib qolishi yoki butunlay yoʻq boʻlib ketishi faqatgina rasmiy eʼlondan soʻng maʼlum boʻladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, OnePlus brendining ketishi smartfon bozoridagi yirik bir davrning yakunlanishidir. Agar ushbu hafta kutilayotgan bayonot tasdiqlansa, texnologiya ixlosmandlari yaqin yillarda faqat Oppo brendi ostidagi flagmanlarni koʻrishlari mumkin boʻladi. Bu esa bozordagi tanlov imkoniyatlarini biroz cheklashi ehtimoldan xoli emas.
…