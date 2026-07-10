Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!

·63·Sport
Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!

Fransiya milliy jamoasi JCH-2026 chorakfinalida Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv qahramoni esa Kilian Mbappe bo‘ldi. «Real» hujumchisi har ikki golda bevosita ishtirok etib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Mbappe avval o‘zi urdi, keyin assist qildi

Marokashga qarshi bahsda Kilian Mbappe Fransiya hujumlarining asosiy markazida bo‘ldi.

27 yoshli futbolchi dastlab raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Keyin esa Usmon Dembelega golli uzatma berib, jamoasining ikkinchi goliga ham hissa qo‘shdi.

Fransiya Marokash to‘sig‘idan o‘tdi

Marokash ushbu mundialda jiddiy raqiblardan biri sifatida qaralayotgan edi. Ammo Fransiya chorakfinalda o‘z tajribasi va individual mahorat hisobidan kerakli natijaga erishdi.

2:0 hisobidagi g‘alaba fransuzlarni yana bir bor chempionlik uchun asosiy da’vogarlar qatorida qoldirdi.

Turnirda uchinchi bor eng yaxshi futbolchi

Mbappe ushbu Jahon chempionatida uchinchi marta uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.

Bu ko‘rsatkich uning Fransiya termasidagi o‘rni qanchalik muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Hal qiluvchi bosqichlarda aynan shunday futbolchilar natijani o‘zgartirib beradi.

Yarimfinalda kim raqib bo‘ladi?

Fransiya endi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya — Belgiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Bu esa navbatdagi bosqichda yana bir katta futbol kechasi kutilayotganini anglatadi.

Fransiya uchun asosiy signal

Marokashga qarshi g‘alaba Fransiyaning faqat kuchli tarkibga emas, hal qiluvchi pallada o‘yin taqdirini o‘z qo‘liga oladigan yetakchiga ham ega ekanini ko‘rsatdi.

Mbappe yana bir bor sahnaga chiqdi — endi Fransiya chempionlikka yana bir qadam yaqinlashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Bugun, 09:31Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borNorvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borBugun, 09:21JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borJCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borBugun, 09:13Kylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiKylian Mbappe va Fransiya yarim finalda: Marokashning qarshiligi Boston shahrida sindirildiBugun, 03:11Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi