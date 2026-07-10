Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!
Fransiya milliy jamoasi JCH-2026 chorakfinalida Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etib, yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv qahramoni esa Kilian Mbappe bo‘ldi. «Real» hujumchisi har ikki golda bevosita ishtirok etib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Mbappe avval o‘zi urdi, keyin assist qildi
Marokashga qarshi bahsda Kilian Mbappe Fransiya hujumlarining asosiy markazida bo‘ldi.
27 yoshli futbolchi dastlab raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Keyin esa Usmon Dembelega golli uzatma berib, jamoasining ikkinchi goliga ham hissa qo‘shdi.
Fransiya Marokash to‘sig‘idan o‘tdi
Marokash ushbu mundialda jiddiy raqiblardan biri sifatida qaralayotgan edi. Ammo Fransiya chorakfinalda o‘z tajribasi va individual mahorat hisobidan kerakli natijaga erishdi.
2:0 hisobidagi g‘alaba fransuzlarni yana bir bor chempionlik uchun asosiy da’vogarlar qatorida qoldirdi.
Turnirda uchinchi bor eng yaxshi futbolchi
Mbappe ushbu Jahon chempionatida uchinchi marta uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.
Bu ko‘rsatkich uning Fransiya termasidagi o‘rni qanchalik muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Hal qiluvchi bosqichlarda aynan shunday futbolchilar natijani o‘zgartirib beradi.
Yarimfinalda kim raqib bo‘ladi?
Fransiya endi JCH-2026 yarimfinalida Ispaniya — Belgiya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Bu esa navbatdagi bosqichda yana bir katta futbol kechasi kutilayotganini anglatadi.
Fransiya uchun asosiy signal
Marokashga qarshi g‘alaba Fransiyaning faqat kuchli tarkibga emas, hal qiluvchi pallada o‘yin taqdirini o‘z qo‘liga oladigan yetakchiga ham ega ekanini ko‘rsatdi.
Mbappe yana bir bor sahnaga chiqdi — endi Fransiya chempionlikka yana bir qadam yaqinlashdi.
…