Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchaygan

·43·Sport
Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchaygan

Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 finaliga bir qadam qolgan paytda eng jiddiy sinovlardan biriga tayyorlanmoqda. Luis de la Fuente Fransiyaga qarshi yarimfinal oldidan raqib ancha kuchayganini tan oldi, ammo Ispaniya ham bir joyda to‘xtab qolmaganini ta’kidladi.

“Fransiya ancha kuchaydi”

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente Fransiya milliy jamoasi haqida ehtiyotkor va hurmatli fikr bildirdi.

“Oxirgi uchrashuvimizdan so‘ng Fransiya ancha kuchaydi. Fransiyalik futbolchilar individual jihatdan o‘sishga erishishdi”, — dedi u.

Uning aytishicha, Kilian Mbappe va Usmon Dembele yanada kuchaygan, butun Fransiya jamoasi esa avvalgi to‘qnashuvlardan keyin rivojlangan.

Bu gaplar yarimfinal oldidan raqibni maqtash emas, real xavfni tan olishga o‘xshaydi. Chunki Fransiyada bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartirib yubora oladigan futbolchilar juda ko‘p.

Ispaniya ham o‘zgardi

De la Fuente Fransiyaning o‘sganini tan oldi, ammo Ispaniya ham avvalgi holatida qolmaganini alohida urg‘uladi.

“Shunga qaramay, biz ham bir joyda to‘xtab qolganimiz yo‘q”, — dedi ispaniyalik mutaxassis.

Bu Ispaniyaning yarimfinalga qanday kayfiyatda chiqayotganini ko‘rsatadi: raqibga hurmat bor, lekin qo‘rquv yo‘q.

Ispaniya so‘nggi yillarda to‘p nazorati, tezkor pas almashinuvi, yuqori pressing va yosh futbolchilarning dadil o‘yini bilan yana katta kuchga aylandi. Endi bu uslub Fransiyaning tezkor va individual mahoratga boy hujumiga qarshi sinovdan o‘tadi.

Mbappe va Dembele — asosiy xavf

De la Fuente alohida Mbappe va Dembele nomini tilga oldi. Bu bejiz emas.

Mbappe Fransiya hujumining asosiy yuzi bo‘lib qolmoqda. U tezlik, zarba va bo‘sh zonadan foydalanishda dunyodagi eng xavfli futbolchilardan biri.

Dembele esa qanotdagi keskin harakatlari, birga-bir vaziyatlardagi ustunligi va kutilmagan qarorlari bilan Ispaniya himoyasiga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Fransiya quroli

Ispaniya uchun xavf

Mbappening tezligi

himoya ortida bo‘sh zona qoldirish xavfi

Dembelening driblingi

qanotlarda birga-bir vaziyatlar

Jamoaviy rivojlanish

faqat bitta futbolchini yopish yetarli emas

Individual mahorat

bir epizodda o‘yin taqdiri o‘zgarishi mumkin

Ispaniya uchun asosiy vazifa — Fransiya yulduzlariga o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsatish imkonini bermaslik.

Birinchi finalchi nomi aniqlanadi

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi yarimfinal 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

G‘olib jamoa JCH-2026ning birinchi finalchisiga aylanadi.

Bu o‘yin shunchaki yarimfinal emas. Bu ikki xil futbol g‘oyasining to‘qnashuvi: Ispaniya to‘pni nazorat qilishga, Fransiya esa tezkor hujumlar va individual mahorat orqali zarba berishga intiladi.

Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi

Bunday o‘yinlarda favorit haqida gapirish qiyin. Ispaniya amaldagi Yevropa chempioni sifatida katta ishonch bilan maydonga chiqadi. Fransiya esa katta turnirlarda qanday g‘alaba qozonishni yaxshi biladigan jamoa.

Bu bosqichda bir noto‘g‘ri pas, bir standart vaziyat yoki bir tezkor qarshi hujum butun o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Oddiy qilib aytganda, bu yerda “keyin tuzatib olamiz” rejimi yo‘q. Yarimfinalda xatolar darrov hisob-kitob qilinadi.

Ispaniyaning javobi qanday bo‘ladi?

De la Fuente Fransiya kuchayganini ochiq tan oldi. Ammo uning so‘zlarida Ispaniya o‘z kuchiga ishonishi ham sezilib turibdi.

Endi barcha savol maydonda hal bo‘ladi: Ispaniya to‘p nazorati orqali Fransiyani to‘xtata oladimi yoki Mbappe va Dembele yarimfinal taqdirini bir necha epizodda hal qilib beradimi?

Javob 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun, 09:35Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Bugun, 09:18JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiBugun, 09:12Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBugun, 08:42Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi