Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchaygan
Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 finaliga bir qadam qolgan paytda eng jiddiy sinovlardan biriga tayyorlanmoqda. Luis de la Fuente Fransiyaga qarshi yarimfinal oldidan raqib ancha kuchayganini tan oldi, ammo Ispaniya ham bir joyda to‘xtab qolmaganini ta’kidladi.
“Fransiya ancha kuchaydi”
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente Fransiya milliy jamoasi haqida ehtiyotkor va hurmatli fikr bildirdi.
“Oxirgi uchrashuvimizdan so‘ng Fransiya ancha kuchaydi. Fransiyalik futbolchilar individual jihatdan o‘sishga erishishdi”, — dedi u.
Uning aytishicha, Kilian Mbappe va Usmon Dembele yanada kuchaygan, butun Fransiya jamoasi esa avvalgi to‘qnashuvlardan keyin rivojlangan.
Bu gaplar yarimfinal oldidan raqibni maqtash emas, real xavfni tan olishga o‘xshaydi. Chunki Fransiyada bir lahzada o‘yin taqdirini o‘zgartirib yubora oladigan futbolchilar juda ko‘p.
Ispaniya ham o‘zgardi
De la Fuente Fransiyaning o‘sganini tan oldi, ammo Ispaniya ham avvalgi holatida qolmaganini alohida urg‘uladi.
“Shunga qaramay, biz ham bir joyda to‘xtab qolganimiz yo‘q”, — dedi ispaniyalik mutaxassis.
Bu Ispaniyaning yarimfinalga qanday kayfiyatda chiqayotganini ko‘rsatadi: raqibga hurmat bor, lekin qo‘rquv yo‘q.
Ispaniya so‘nggi yillarda to‘p nazorati, tezkor pas almashinuvi, yuqori pressing va yosh futbolchilarning dadil o‘yini bilan yana katta kuchga aylandi. Endi bu uslub Fransiyaning tezkor va individual mahoratga boy hujumiga qarshi sinovdan o‘tadi.
Mbappe va Dembele — asosiy xavf
De la Fuente alohida Mbappe va Dembele nomini tilga oldi. Bu bejiz emas.
Mbappe Fransiya hujumining asosiy yuzi bo‘lib qolmoqda. U tezlik, zarba va bo‘sh zonadan foydalanishda dunyodagi eng xavfli futbolchilardan biri.
Dembele esa qanotdagi keskin harakatlari, birga-bir vaziyatlardagi ustunligi va kutilmagan qarorlari bilan Ispaniya himoyasiga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Fransiya quroli
Ispaniya uchun xavf
Mbappening tezligi
himoya ortida bo‘sh zona qoldirish xavfi
Dembelening driblingi
qanotlarda birga-bir vaziyatlar
Jamoaviy rivojlanish
faqat bitta futbolchini yopish yetarli emas
Individual mahorat
bir epizodda o‘yin taqdiri o‘zgarishi mumkin
Ispaniya uchun asosiy vazifa — Fransiya yulduzlariga o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsatish imkonini bermaslik.
Birinchi finalchi nomi aniqlanadi
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi yarimfinal 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.
G‘olib jamoa JCH-2026ning birinchi finalchisiga aylanadi.
Bu o‘yin shunchaki yarimfinal emas. Bu ikki xil futbol g‘oyasining to‘qnashuvi: Ispaniya to‘pni nazorat qilishga, Fransiya esa tezkor hujumlar va individual mahorat orqali zarba berishga intiladi.
Yarimfinalda mayda detallar hal qiladi
Bunday o‘yinlarda favorit haqida gapirish qiyin. Ispaniya amaldagi Yevropa chempioni sifatida katta ishonch bilan maydonga chiqadi. Fransiya esa katta turnirlarda qanday g‘alaba qozonishni yaxshi biladigan jamoa.
Bu bosqichda bir noto‘g‘ri pas, bir standart vaziyat yoki bir tezkor qarshi hujum butun o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Oddiy qilib aytganda, bu yerda “keyin tuzatib olamiz” rejimi yo‘q. Yarimfinalda xatolar darrov hisob-kitob qilinadi.
Ispaniyaning javobi qanday bo‘ladi?
De la Fuente Fransiya kuchayganini ochiq tan oldi. Ammo uning so‘zlarida Ispaniya o‘z kuchiga ishonishi ham sezilib turibdi.
Endi barcha savol maydonda hal bo‘ladi: Ispaniya to‘p nazorati orqali Fransiyani to‘xtata oladimi yoki Mbappe va Dembele yarimfinal taqdirini bir necha epizodda hal qilib beradimi?
Javob 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi ma’lum bo‘ladi.
…