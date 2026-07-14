Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jang
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta imkoniyatga ega bo‘ldi. Halil Rauntri Junior jarohat sabab UFC Abu-Dabi turnirining asosiy jangidan chiqib ketgach, uning o‘rnini yarim og‘ir vazn reytingida yuqoriga intilayotgan Guskov egallaydi.
Rauntri safdan chiqdi, Guskov imkoniyat oldi
UFC Fight Night turnirining asosiy jangi avval Magomed Ankalayev va Halil Rauntri Junior o‘rtasida o‘tishi kerak edi. Ammo amerikalik jangchi jarohat sabab oktagonga chiqa olmaydi.
UFC tezkor ravishda o‘rinbosar topdi va bu imkoniyat O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovga berildi.
Bu oddiy almashinuv emas. Guskov uchun bu — UFCdagi ilk asosiy jang, reytingda keskin ko‘tarilish imkoniyati va butun divizionga o‘zini ko‘rsatish uchun katta sahna.
Raqib — sobiq chempion Magomed Ankalayev
Guskovning qarshisida yarim og‘ir vaznning eng xavfli jangchilaridan biri — Magomed Ankalayev turadi.
Ankalayev tajriba, taktik sovuqqonlik va yuqori darajadagi zarba texnikasi bilan ajralib turadi. U sobiq chempion sifatida divizionda hali ham katta nom hisoblanadi.
Guskov uchun bu jangda g‘alaba qozonish nafaqat shaxsiy rekordni yaxshilaydi, balki uni titul poygasiga ancha yaqinlashtirishi mumkin.
UFC Guskovni qanday ta’rifladi?
UFC bayonotida Bogdan Guskov O‘zbekistonning eng yaxshi jangchisi sifatida tilga olindi.
Tashkilot uning 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan avval yakunlanganiga alohida urg‘u berdi. Shundan 13 tasi birinchi raundda qayd etilgan.
Bu statistika Guskovning asosiy qurolini ochiq ko‘rsatadi: u jangni hakamlar qaroriga qoldirishni yoqtirmaydi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
G‘alabalar
18 ta
Muddatidan avvalgi g‘alabalar
18 ta
1-raunddagi g‘alabalar
13 ta
UFCdagi maqomi
ilk asosiy jang
Raqib
Magomed Ankalayev
Bunday raqamlar jangni yanada qiziq qiladi. Chunki Ankalayev tajribali va ehtiyotkor jangchi, Guskov esa har lahzada nokaut xavfi tug‘dira oladigan agressiv finisher.
12 kunlik tayyorgarlik — xavf ham, shans ham
Guskov jangga qisqa muddatda rozi bo‘lmoqda. Bu katta risk.
Ankalayevdek raqibga qarshi to‘liq lagersiz chiqish juda og‘ir vazifa. Ayniqsa, asosiy jang besh raundga mo‘ljallangan bo‘lsa, jismoniy tayyorgarlik, tempni taqsimlash va psixologik bosim hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Lekin MMAda ba’zan aynan shunday kutilmagan imkoniyatlar karyerani o‘zgartiradi. Guskov uchun bu “tayyor emasman” deydigan payt emas. Bu — eshik ochildi, endi kirib borish kerak bo‘lgan vaziyat.
O‘zbekiston uchun tarixiy oqshom bo‘lishi mumkin
UFC Abu-Dabi turniri o‘zbekistonlik muxlislar uchun alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki asosiy jangda Bogdan Guskov, ikkinchi asosiy jangda esa yana bir O‘zbekiston vakili Ramazon Temirov oktagonga ko‘tariladi.
Temirov avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi jang qiladi.
Bu UFC kartochkasida bir vaqtning o‘zida ikki o‘zbekistonlik jangchining yuqori darajadagi o‘rinlardan joy olishi demakdir. O‘zbekiston MMAsi uchun bu juda katta signal: sportchilarimiz endi faqat “qatnashchi” emas, asosiy sahnadagi figuralarga aylanmoqda.
Guskov nima qilishi kerak?
Ankalayevga qarshi jangda Guskov uchun asosiy kalit — o‘zining finisherlik kuchini to‘g‘ri vaqtda ishlatish.
U haddan tashqari shoshilsa, Ankalayevning tajribasi va kontrhujumlariga tushib qolishi mumkin. Lekin juda ehtiyotkor bo‘lsa, Ankalayev tempni o‘ziga moslab, ochkolar bo‘yicha ustunlikni qo‘lga kiritadi.
Guskov uchun eng to‘g‘ri ssenariy — bosim, aniq zarbalar, klinchda ehtiyot va har bir imkoniyatdan maksimal foydalanish.
Bu jangda “bir zarba — bir tarix” bo‘lishi mumkin. Lekin shu bir zarbaga yetib borish uchun aql bilan jang qilish kerak.
Divizion uchun ham muhim to‘qnashuv
Yarim og‘ir vazn UFCda eng xavfli divizionlardan biri. Bu yerda bir g‘alaba jangchini bir necha pog‘ona yuqoriga olib chiqishi, bir mag‘lubiyat esa orqaga surib yuborishi mumkin.
Guskov Ankalayevni mag‘lub etsa, reytingdagi holati keskin o‘zgaradi. U titulga yaqin da’vogarlar qatoriga kirib kelishi mumkin.
Ankalayev uchun esa bu jang o‘z maqomini saqlab qolish va yana chempionlik yo‘liga qaytish uchun muhim.
Abu-Dabida katta jang kutiladi
UFC Fight Night turniri 25 iyul kuni BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadi.
Asosiy jangda Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov to‘qnash keladi. Bu jang Guskov uchun faoliyatidagi eng katta sinov, o‘zbekistonlik muxlislar uchun esa katta tarixiy oqshom bo‘lishi mumkin.
Endi asosiy savol bitta: Guskov qisqa muddatda berilgan bu imkoniyatni UFCdagi katta sakrashga aylantira oladimi?
…