Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jang

·3·Sport
Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jang

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov faoliyatidagi eng katta imkoniyatga ega bo‘ldi. Halil Rauntri Junior jarohat sabab UFC Abu-Dabi turnirining asosiy jangidan chiqib ketgach, uning o‘rnini yarim og‘ir vazn reytingida yuqoriga intilayotgan Guskov egallaydi.

Rauntri safdan chiqdi, Guskov imkoniyat oldi

UFC Fight Night turnirining asosiy jangi avval Magomed Ankalayev va Halil Rauntri Junior o‘rtasida o‘tishi kerak edi. Ammo amerikalik jangchi jarohat sabab oktagonga chiqa olmaydi.

UFC tezkor ravishda o‘rinbosar topdi va bu imkoniyat O‘zbekiston vakili Bogdan Guskovga berildi.

Bu oddiy almashinuv emas. Guskov uchun bu — UFCdagi ilk asosiy jang, reytingda keskin ko‘tarilish imkoniyati va butun divizionga o‘zini ko‘rsatish uchun katta sahna.

Raqib — sobiq chempion Magomed Ankalayev

Guskovning qarshisida yarim og‘ir vaznning eng xavfli jangchilaridan biri — Magomed Ankalayev turadi.

Ankalayev tajriba, taktik sovuqqonlik va yuqori darajadagi zarba texnikasi bilan ajralib turadi. U sobiq chempion sifatida divizionda hali ham katta nom hisoblanadi.

Guskov uchun bu jangda g‘alaba qozonish nafaqat shaxsiy rekordni yaxshilaydi, balki uni titul poygasiga ancha yaqinlashtirishi mumkin.

UFC Guskovni qanday ta’rifladi?

UFC bayonotida Bogdan Guskov O‘zbekistonning eng yaxshi jangchisi sifatida tilga olindi.

Tashkilot uning 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan avval yakunlanganiga alohida urg‘u berdi. Shundan 13 tasi birinchi raundda qayd etilgan.

Bu statistika Guskovning asosiy qurolini ochiq ko‘rsatadi: u jangni hakamlar qaroriga qoldirishni yoqtirmaydi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

G‘alabalar

18 ta

Muddatidan avvalgi g‘alabalar

18 ta

1-raunddagi g‘alabalar

13 ta

UFCdagi maqomi

ilk asosiy jang

Raqib

Magomed Ankalayev

Bunday raqamlar jangni yanada qiziq qiladi. Chunki Ankalayev tajribali va ehtiyotkor jangchi, Guskov esa har lahzada nokaut xavfi tug‘dira oladigan agressiv finisher.

12 kunlik tayyorgarlik — xavf ham, shans ham

Guskov jangga qisqa muddatda rozi bo‘lmoqda. Bu katta risk.

Ankalayevdek raqibga qarshi to‘liq lagersiz chiqish juda og‘ir vazifa. Ayniqsa, asosiy jang besh raundga mo‘ljallangan bo‘lsa, jismoniy tayyorgarlik, tempni taqsimlash va psixologik bosim hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Lekin MMAda ba’zan aynan shunday kutilmagan imkoniyatlar karyerani o‘zgartiradi. Guskov uchun bu “tayyor emasman” deydigan payt emas. Bu — eshik ochildi, endi kirib borish kerak bo‘lgan vaziyat.

O‘zbekiston uchun tarixiy oqshom bo‘lishi mumkin

UFC Abu-Dabi turniri o‘zbekistonlik muxlislar uchun alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki asosiy jangda Bogdan Guskov, ikkinchi asosiy jangda esa yana bir O‘zbekiston vakili Ramazon Temirov oktagonga ko‘tariladi.

Temirov avstraliyalik Stiv Ersegga qarshi jang qiladi.

Bu UFC kartochkasida bir vaqtning o‘zida ikki o‘zbekistonlik jangchining yuqori darajadagi o‘rinlardan joy olishi demakdir. O‘zbekiston MMAsi uchun bu juda katta signal: sportchilarimiz endi faqat “qatnashchi” emas, asosiy sahnadagi figuralarga aylanmoqda.

Guskov nima qilishi kerak?

Ankalayevga qarshi jangda Guskov uchun asosiy kalit — o‘zining finisherlik kuchini to‘g‘ri vaqtda ishlatish.

U haddan tashqari shoshilsa, Ankalayevning tajribasi va kontrhujumlariga tushib qolishi mumkin. Lekin juda ehtiyotkor bo‘lsa, Ankalayev tempni o‘ziga moslab, ochkolar bo‘yicha ustunlikni qo‘lga kiritadi.

Guskov uchun eng to‘g‘ri ssenariy — bosim, aniq zarbalar, klinchda ehtiyot va har bir imkoniyatdan maksimal foydalanish.

Bu jangda “bir zarba — bir tarix” bo‘lishi mumkin. Lekin shu bir zarbaga yetib borish uchun aql bilan jang qilish kerak.

Divizion uchun ham muhim to‘qnashuv

Yarim og‘ir vazn UFCda eng xavfli divizionlardan biri. Bu yerda bir g‘alaba jangchini bir necha pog‘ona yuqoriga olib chiqishi, bir mag‘lubiyat esa orqaga surib yuborishi mumkin.

Guskov Ankalayevni mag‘lub etsa, reytingdagi holati keskin o‘zgaradi. U titulga yaqin da’vogarlar qatoriga kirib kelishi mumkin.

Ankalayev uchun esa bu jang o‘z maqomini saqlab qolish va yana chempionlik yo‘liga qaytish uchun muhim.

Abu-Dabida katta jang kutiladi

UFC Fight Night turniri 25 iyul kuni BAAning Abu-Dabi shahrida bo‘lib o‘tadi.

Asosiy jangda Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov to‘qnash keladi. Bu jang Guskov uchun faoliyatidagi eng katta sinov, o‘zbekistonlik muxlislar uchun esa katta tarixiy oqshom bo‘lishi mumkin.

Endi asosiy savol bitta: Guskov qisqa muddatda berilgan bu imkoniyatni UFCdagi katta sakrashga aylantira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiLiverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiBugun, 03:18Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviJules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviBugun, 02:55Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi