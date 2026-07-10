Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdi

·39·Sport
Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻz mamlakati tarixidagi eng yaxshi futbolchi (GOAT) maqomiga loyiqmi yoki yoʻq degan savol futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Garchi Kane terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib tursa-da, koʻplab mutaxassislar uni mutloq peshqadam sifatida tan olishga shoshilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq hujumchi Stan Collymore Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu bahslarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, hozirgi avlod vakillarini baholashda "zamonaviy bias" (recency bias) — yaʼni yaqin oʻtmishdagi voqealarga ortiqcha urgʻu berish holati kuzatilmoqda. Collymore Kaneni Angliya futboli afsonalari qatoriga qoʻshsa-da, uni Bobby Moore yoki Bobby Charlton kabi buyuklardan ustun qoʻyishga hali erta deb hisoblaydi.

Tarixiy natijalar va zamonaviy futbol farqi

Harry Kane hozirda terma jamoa safida 85 ta gol urishga ulgurgan va Peter Shiltonning 125 talik rekordini yangilashga yaqin turibdi. Biroq Collymore oʻtmishdagi yulduzlar, xususan Jimmy Greavesning natijalarini misol qilib keltirdi. Greaves 57 oʻyinda 44 ta gol urgan boʻlib, u davrlarda Millatlar ligasi yoki koʻp sonli saralash bahslari boʻlmaganini unutmaslik kerak.

"Biz Kaneni Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves va Geoff Hurst kabi buyuk hujumchilar bilan bir qatorga qoʻyishimiz mumkin. Lekin ularni oʻzaro solishtirish shart emas, shunchaki har birining oʻz davridagi xizmatlarini qadrlash lozim", — deydi Collymore. Uning soʻzlariga koʻra, agar futbolchi Lionel Messi, Diego Maradona yoki Pele darajasida boʻlmasa, uni mutloq eng buyuk deb atash doimo subyektiv boʻlib qolaveradi.

Jahon chempionligining ahamiyati

Hozirda Harry Kane Bavariya safida oʻtgan mavsumda 61 ta gol urib, faoliyatidagi eng yaxshi formaga kirgan. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatida ham u oʻzining sermahsulligini namoyish etmoqda. Chorak finalda Angliya terma jamoasi Erling Xoland boshchiligidagi Norvegiya bilan toʻqnash keladi va bu ikki toʻpurarning dueli turnirning bezagiga aylanishi kutilmoqda.

Agar Kane sardor sifatida Angliyani 1966-yildan buyon kutilayotgan ilk yirik sovringa boshlab borsa, uning eng buyuk futbolchi sifatidagi daʼvosi sezilarli darajada mustahkamlanadi. Hozircha esa u Wayne Rooney, David Beckham va boshqa afsonalar bilan birgalikda Angliya futbolining "oltin fondi"dan joy olgan yulduz boʻlib qolmoqda.

  • Harry Kane terma jamoada 85 ta gol bilan mutloq rekordchi;
  • Peter Shiltonning 125 oʻyinlik rekordi yangilanishi arafasida;
  • Jahon chempionati chorak finalida Erling Xoland bilan toʻqnashuv kutmoqda.

Гарри КейнAngliyaFutbolJahon ChempionatiЭрлинг Холанд
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi