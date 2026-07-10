Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻz mamlakati tarixidagi eng yaxshi futbolchi (GOAT) maqomiga loyiqmi yoki yoʻq degan savol futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Garchi Kane terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib tursa-da, koʻplab mutaxassislar uni mutloq peshqadam sifatida tan olishga shoshilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq hujumchi Stan Collymore Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu bahslarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, hozirgi avlod vakillarini baholashda "zamonaviy bias" (recency bias) — yaʼni yaqin oʻtmishdagi voqealarga ortiqcha urgʻu berish holati kuzatilmoqda. Collymore Kaneni Angliya futboli afsonalari qatoriga qoʻshsa-da, uni Bobby Moore yoki Bobby Charlton kabi buyuklardan ustun qoʻyishga hali erta deb hisoblaydi.
Tarixiy natijalar va zamonaviy futbol farqiHarry Kane hozirda terma jamoa safida 85 ta gol urishga ulgurgan va Peter Shiltonning 125 talik rekordini yangilashga yaqin turibdi. Biroq Collymore oʻtmishdagi yulduzlar, xususan Jimmy Greavesning natijalarini misol qilib keltirdi. Greaves 57 oʻyinda 44 ta gol urgan boʻlib, u davrlarda Millatlar ligasi yoki koʻp sonli saralash bahslari boʻlmaganini unutmaslik kerak.
"Biz Kaneni Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves va Geoff Hurst kabi buyuk hujumchilar bilan bir qatorga qoʻyishimiz mumkin. Lekin ularni oʻzaro solishtirish shart emas, shunchaki har birining oʻz davridagi xizmatlarini qadrlash lozim", — deydi Collymore. Uning soʻzlariga koʻra, agar futbolchi Lionel Messi, Diego Maradona yoki Pele darajasida boʻlmasa, uni mutloq eng buyuk deb atash doimo subyektiv boʻlib qolaveradi.
Jahon chempionligining ahamiyatiHozirda Harry Kane Bavariya safida oʻtgan mavsumda 61 ta gol urib, faoliyatidagi eng yaxshi formaga kirgan. Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatida ham u oʻzining sermahsulligini namoyish etmoqda. Chorak finalda Angliya terma jamoasi Erling Xoland boshchiligidagi Norvegiya bilan toʻqnash keladi va bu ikki toʻpurarning dueli turnirning bezagiga aylanishi kutilmoqda.
Agar Kane sardor sifatida Angliyani 1966-yildan buyon kutilayotgan ilk yirik sovringa boshlab borsa, uning eng buyuk futbolchi sifatidagi daʼvosi sezilarli darajada mustahkamlanadi. Hozircha esa u Wayne Rooney, David Beckham va boshqa afsonalar bilan birgalikda Angliya futbolining "oltin fondi"dan joy olgan yulduz boʻlib qolmoqda.
- Harry Kane terma jamoada 85 ta gol bilan mutloq rekordchi;
- Peter Shiltonning 125 oʻyinlik rekordi yangilanishi arafasida;
- Jahon chempionati chorak finalida Erling Xoland bilan toʻqnashuv kutmoqda.
…